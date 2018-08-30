Добрый день. Судя по тому, как проходят собеседования, сотрудники банку не нужны, причем никакие - ни с опытом, ни без (г.Пятигорск). Недавно начала искать работу, разместила свое резюме на сайте. Мне позвонила менеджер по подбору персоналу, пригласила на собеседование. Заполнили анкету, пообщались, все отлично. Следующий этап - собеседование с заведующей допофиса. Опять заполнила анкету, прошла собеседование, адекватные вопросы, касающиеся работы, рассказ о себе, все прошло замечательно, увидела интерес к своей кандидатуре. Предложили 2 вакансии: операционист и завкассой. Сдала тестирование. И вот пригласили на собеседование с руководителем розничного бизнеса Анной С. По сравнению с двумя предыдущими собеседованиями, чувствовала себя ужасно. Как на электрическом стуле. Никакой обратной связи. Никакой заинтересованности. Зачем тогда приглашали?.. "Поискав" ровно 2 секунды мои анкеты, резюме и пройденный тест, руководитель решила более себя не утруждать, и перейти к беседе. После нескольких практических вопросов на вакансию завкассой мне в довольно резкой форме было сказано, что я не подхожу из-за отсутствия опыта, а обучать банк меня не собирается (я 2 года работала бухгалтером-кассиром с замещением старшего). Ок. Согласна. С удовольствием бы поучилась, но нет так нет. Ну, думаю, операционист! Все-таки 2 года работала именно на этой должности, есть и опыт, и знания, и желание работать. Но оказалось, что даже этой должности с весьма скромной з.п. я недостойна. Самым важным вопросом, касающимся работы операциониста, был - в курсе ли я, что линейка непременно должна лежать на клавиатуре, а в органайзере должно стоять только 2 ручки. И еще: что для меня в приоритете - з.п. или дружный коллектив. Конечно же, коллектив. Мы ж все только ради коллективов и устраиваемся на работу. Голодная буду ходить, главное, чтоб коллектив был ДРУЖНЫЙ! В общем, через некоторое время мне сообщила результат очень вежливая менеджер по персоналу Марина. (Видимо, высокомерие появляется на более высоких ступенях карьерной лестницы.) А вот кто им был нужен - я так и не поняла. Но неприятное впечатление о банке осталось, благодаря некоторым сотрудникам.