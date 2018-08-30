Здравствуйте, Галина!

Пишу я сюда уже как бывший сотрудник Хоума. Не указываю свое имя здесь просто потому, что не хочу оказаться в черном списке работников, но любую более подробную информацию готова предоставить в личной переписке.



Пришла я сюда больше двух лет назад, это была моя первая работа. Очень удачно, считаю, т.к. начальство было замечательным, как на уровне ближайших начальников (НГП), так и более высоком. Прожили счастливо мы, к сожалению, недолго. Любимый всеми (в прямом смысле слова, очень профессиональный руководитель) П-ов А. перешел в Москву, структура руководства РЦ поменялась, и на его место пришли новые люди. И такое чувство, что целью своей эти люди поставили разрушение РЦ изнутри. НГП на собраниях прессовали и унижали, потом это постепенно перешло на КС-ов. Чего только стоит недавнее посещение господином Е-овым наших АП... Скажем так, матов в его фразах было больше, чем приличных слов, хотя и они были не по делу (Александр, прошу вас не пытаться угадать или наказать человека, от которого пришла информация, сами понимаете, сарафанное радио может начаться откуда угодно, банально кто-то из сотрудников ТО или других банков все это тоже видят и слышат, а распространение по сети происходит быстрее, чем вы успеваете доехать до следующего АП). И оправдания своего поведения тут не очень уместны были - сотрудников оскорбляют и унижают, даже если сотрудник действительно виноват, это не дает права начальству так себя вести. Просто можно сделать вывод, что эти люди иначе не умеют. Какие же из них тогда руководители РЦ, если они не знают, как это правильно делать? Кстати, чего еще стоят письма с угрозами о черной записи в трудовой, если шоппер не будет пройдет на высоком уровне. Нет, я все понимаю, но см. выше.



Казалось бы, куда больше. Последней каплей стало назначение нового НОПа. После этого я вскоре написала заявление На заметку - два года в Хоме, при высоких показателях, доле 30% на 4 банка и прочих плюшках никто даже не задумался, а что же послужило причиной. Следующая девушка, пришедшая к новому нопу написать заявление на отпуск, ушла с увольнением, т.к. ответила на вопросы о наличке не так, как хотелось начальнику. Девушка тоже была с хорошим стажем. Про полное обновление состава НГП и увольнение старых в два дня я промолчу. И то, что замену искали внутри района, но все отказывались просто потому, что не хотят работать под руководством этих людей, а нынешние начальники уже подумывают об уходе, не отработав и месяца. Эти люди требуют от подчиненных соблюдения стандартов, а сами им не следуют. Даже наш отдел кадров и работы с персоналом стал чудесно-любезным, туда стало приятно и не страшно заходить, а с этими людьми просто неприятно общаться, потому что как только приходит их проверка, так они настолько милые, что аж приторно. А потом все начинается снова. Устраивать в серьезной организации (банке! лидере в потребе по стране!) балаган личных отношений и рассадник лицемерия - считаю просто неуместным. На работе надо работать, а не выбирать, кто тебе нравится, а кто нет. Это позволительно в маленьких конторках.



Как резюме: Санкт-петербургское РЦ БЫЛО чудеснейшим местом для работы для меня на протяжении двух лет, сейчас же я очень не советую идти к нам (простите, к ним), потому что давление со стороны начальства на КС-ов поднялось до слабоваримой планки.