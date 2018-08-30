Добрый день!

Хочу поделиться своей историй работы в данном банке (работаю в ГО, не во фронте).



До УБРиРа работала некоторое время в другом местном (Екб) банке, так же в ГО, на подобной же должности. Так вот, эти два банка - небо и земля. Если в первом каждый "тянет одеяло на себя" и у сотрудников банка нет нацеленности на единый результат, и другому сотруднику до тебя нет дела (а руководители департаментов - вообще "звезды" недосигаемой величины), то в УБРиРе совсем все иначе - чувствуется поддержка, работа в команде (о чем руководство банка неустанно напоминает разработкой корпоративных ценностей).



Не знаю как работать в допофисах и, в целом, во фронте банка, но тем не менее, работа экономистом - работа на любителя клиента и любителя ходить в униформе. Также надо хорошо знать продуктовку банка, кому что в каком случае оформляется, хорошо в ней ориентироваться... особенно с учетом того, что регулярно вносятся какие-нибудь изменения. С другой стороны, в «головном банке» все разрабатывается максимально таким образом, чтобы экономисту приходилось как можно меньше думать (какую кнопку нажать, где что вписать, какие документы распечатать). Разработаны инструкции с описанием пошаговых действий экономиста, регламенты, положения (которые, как показывает практика, ими не читаются), постоянно пишутся разъясниловки, где все так же подробно для экономистов написано. Тем не менее есть редкостные экземпляры, которые ну никааак не понимают того, что от них требуется, и постоянно делают одни и те же ошибки (как нарочно). За это, естественно, депремируют (и то не всегда). Для экономистов всегда пишутся скрипты, по которым они общаются с клиентом (понятно, что попадаются и не очень стандартные вопросы клиентов, но и экономисты не запрограммированные роботы).



По премиям подход к делу, на мой взгляд, несколько странный (видела это положения по премированию экономистов), т.к. за всякие открытия вкладов, выдачу кредита, открытие счета… начисляется как-то совсем немного (от 10 р. где-то… за наиболее сложный потребкредит макс. 1000 идет – не помню точно расценки). При этом депремирование очень даже внушительное (от 1000 р.). При чем есть, на мой взгляд, достаточно абсурдные позиции, за которые депремируют: например, если экономист не отвечает по сотовому на звонок из банка (т.е. я круглосуточно на связи должна быть? и если у меня выходной и я в глухой деревне – это никого не волнует?) – штраф порядка 2000 р. Возможно, конечно, есть какие-то в этом тонкости, и может быть я не все верно трактую. Но то, что премирование на порядок ниже депремирования – это запомнилось.

Все-таки не смотря на всю простоту и сложность работы экономистом – это немного неблагодарная работа. Но, наверное, кому-то нравится.



Также в банке регулярно на открытые вакансии проводятся внутрибанковские конкурсы (т.о. работник из одного подразделения может перевестись в какое-либо другое – что действительно работает на практике). Так что есть возможность карьерно подрасти.



В целом, работа в УБРиРе мне нравится: хороший коллектив, комфортные условия, неплохая з/п (конечно, чем больше - тем лучше, но вполне среднерыночная). Да, оклад 5000 р., а остальное премия. Но все отпускные, больничные рассчитываются со всей ЗП. Минус в том, что нет других премий (квартальные, годовые). Но, возможно, и в этом отношении что-либо еще поменяется