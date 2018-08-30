Добрый вечер! Меня зовут Алексей!

Я давно не работаю в этом банке (с 2011 года), но, увидев отзывы бывших коллег, тоже решил поделиться своими положительными впечатлениями о работе в КЕБ. Работал на торговой точке (ТЦ) кредитным специалистом (потребительское кредитование, группа потребительского кредитования в г. Белгород). Сразу могу сказать, что меня там ценили как хорошего работника (все поставленные планы мной всегда выполнялись). Получал достойную з/п (на тот момент ее начисляли 2 раза в месяц) для нашего региона. Главный плюс - это хорошая бонусная система, т.е. была возможность оформлять дополнительные продукты банка, которые довольно прилично оплачивались. Для меня это было также ключевым моментом, т.к. я изначально приходил в банк не просиживать штаны на месте, а зарабатывать деньги. За 1 год и 5 месяцев работы я посетил 2 тренинга, которые мне на тот момент дали много новой, а самое главное, полезной информации. Тренинги проводились в Москве (оформлялись командировки в г. Москва, причем я не занимался ни бронированием гостиницы, ни искал в интернете информацию, где и что находится, а только действовал по инструкции, которую мне подготовил мой руководитель Ольга К). С руководителем мне действительно повезло, т.к. по всем вопросам я получал четкий ответ (ранее я работал в Русском Стандарте, поэтому есть с чем сравнить). Коллектив тоже был дружный - всегда каждый мог подменить и поменяться сменами, когда у тебя были непредвиденные дела.



В целом, я видел одни положительные моменты, т.к. все-таки КЕБ один из лидеров потребительского кредитования, поэтому и условия здесь выше среднего, но конечно, есть и свои минусы, как в любом другом месте (например, главный минус был в Белгороде, что нет отделения банка - для многих клиентов это было ключевым моментом, но это, скорее всего, к служебному рейтингу отношения мало имеет и, насколько мне известно, до конца года оно все же откроется в городе).



Уволился я по своей инициативе, т.к. моя сестра открыла свою фирму и предложила мне развивать направление (торговлю) вместе с ней (естественно, я согласился). Хочу посоветовать ВСЕМ (особенно студентам) проработать в КЕБ - на начале Вашей карьеры Вы сможете получить много полезной информации, которая Вам пригодиться во всех сферах.



Хочу сказать отдельное спасибо моему бывшему руководителю Ольге и, конечно же, моим бывшим коллегам! Всем сотрудникам банка и самому банку желаю удачи, процветания и стремительного развития!