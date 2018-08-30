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|Стажировка
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проходил месячную стажировку в ПКБ в корпоративном отделе. Очень дружный и хороший коллектив, всегда помогали, исправляли ошибки, обучали. Начальство пообщрало различные инициативы. Остался крайне доволен.
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h_creator • бывший сотрудник
28.10.2012 18:01
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|topsecret
29.10.2012 19:25
|А как пообщрали то???? Стажировка чай бесплатная то.....И почему тогда сотрудник (причем бывший, а не будущий)?
|h_creator
Автор отзыва
02.11.2012 18:24
|Потому что еще в вузе обучаюсь, потому далее как на стажировку пока не планировал. Конкретные инициативы назвать не могу в связи с тем, что это может выдать стратегических партнеров банка, а у меня на 3 года подписка о неразглашении, но поощралось конечно не все, лишь то что лежит в сфере деятельности банка, либо в сфере расширения рынков работы
|topsecret
06.11.2012 14:29
|Я спрашивал "как", а не за "что"?
|kadet2003@rambler.ru Иванов
02.04.2013 23:12
|Не смейтесь...человек еще получает высшее образование))
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