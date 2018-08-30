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Стажировка положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Проходил месячную стажировку в ПКБ в корпоративном отделе. Очень дружный и хороший коллектив, всегда помогали, исправляли ошибки, обучали. Начальство пообщрало различные инициативы. Остался крайне доволен.
h_creatorбывший сотрудник
28.10.2012 18:01
4 комментария
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topsecret
29.10.2012 19:25
А как пообщрали то???? Стажировка чай бесплатная то.....И почему тогда сотрудник (причем бывший, а не будущий)?
h_creator
Автор отзыва
02.11.2012 18:24
Потому что еще в вузе обучаюсь, потому далее как на стажировку пока не планировал. Конкретные инициативы назвать не могу в связи с тем, что это может выдать стратегических партнеров банка, а у меня на 3 года подписка о неразглашении, но поощралось конечно не все, лишь то что лежит в сфере деятельности банка, либо в сфере расширения рынков работы
topsecret
06.11.2012 14:29
Я спрашивал "как", а не за "что"? smile:D
kadet2003@rambler.ru Иванов
02.04.2013 23:12
Не смейтесь...человек еще получает высшее образование))
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