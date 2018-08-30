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|Гута-Банк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Этот банк экономит на всем, и в первую очередь на своих сотрудниках.
Зарплаты ниже, чем в среднем по рынку. Зарплата белая. Мой оклад составлял 50% от общего заработка,
т.е. 50% - ежемесячная премия, при этом я не занимался развитием бизнеса банка.
При увольнении ежемесячную премию мне так и не заплатили. Получить выплаты по больничному - вообще проблема! Проболев неделю, потерял четверть заработка! Неудивительно, что сотрудники вынуждены не брать больничный, а лечиться на работе..
Карьерный рост возможен, если Вас продвигает Ваш знакомый - Директор/Советник/Председатель/Акционер
или если докажете, что без Вас банк рухнет.
С учетом всего вышеперечисленного, не рекомендую без крайней необходимости (если срочно нужна работа)
идти в этот банк.
Админ: В чем были проблемы с выплатой по больничному листу?
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Valmon • бывший сотрудник
28.10.2012 22:24
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А так я с вами согласен, как говориться, подыхай но иди на работу, или болей дома в кровати но потом на что жить ?! - иди воруй )) )
сами миллионы а ветер выкидывают, воруют, одного руководителя наездами довели до инфаркта на работе и даже скорую ей не вызвали, твари, больничный не оплатили.
если заболел на испытательном сроке - пиши отпуск за свой счет.
10 дней проболел - тебе дублера или замену находят,чтобы болеть неповадно было