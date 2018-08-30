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Гута-Банк отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Этот банк экономит на всем, и в первую очередь на своих сотрудниках.
Зарплаты ниже, чем в среднем по рынку. Зарплата белая. Мой оклад составлял 50% от общего заработка,
т.е. 50% - ежемесячная премия, при этом я не занимался развитием бизнеса банка.
При увольнении ежемесячную премию мне так и не заплатили. Получить выплаты по больничному - вообще проблема! Проболев неделю, потерял четверть заработка! Неудивительно, что сотрудники вынуждены не брать больничный, а лечиться на работе..
Карьерный рост возможен, если Вас продвигает Ваш знакомый - Директор/Советник/Председатель/Акционер
или если докажете, что без Вас банк рухнет.
С учетом всего вышеперечисленного, не рекомендую без крайней необходимости (если срочно нужна работа)
идти в этот банк.

Админ: В чем были проблемы с выплатой по больничному листу?
Valmonбывший сотрудник
28.10.2012 22:24
5 комментариев
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Рахимбай
12.11.2012 14:33
К сожалению, проблемы с оплатой больничных листов - это не вина конкретного банка, а причуды законодателя. Если у вас небольшой стаж (меньше 8 лет), то вы не будете получать 100 % от своей ЗП по больничному. А если стаж свыше 8 лет, то, скорее всего, ваша ЗП больше максимумальной суммы выплат по больничным (ЕМНИП около 36 тысяч). В итоге в любом случае больничный = потеря в деньгах. В этом смысле выгоднее работать в конторах с не белой ЗП - у всех моих знакомых в таких конторах ЗП на больничном выплачивается полностью.
MEN_018
13.11.2012 12:40
Вот столкнулся с тем же самом в ВТБ 24, пробелев 3 дня мне заплатили ( порядка 400 руб. ) у меня чуть челюсть не отпала, до этого работал так же в Банке там 10 дей оплачивалось 100 % . Псле долгих разбирательств выяснилось что мне надо предсоатвить справку 4 Н и будет перерасчет больничного ( кстати стаж ) более 8 лет.
Рахимбай
14.11.2012 12:01
MEN_018, справка 4Н укажет на размер вашего страхового стажа. Т.е. при стаже свыше 8 лет вам больничный оплатят в размере 100 % от ЗП, но не более 1202 рублей в день. Сущее разорение.
MEN_018
14.11.2012 12:53
Рахимбай , ну всеравно это не 130 рублей в день. которые мне были оплачены, разница 400 рублей и 3 000 руб. полагаю есть.
А так я с вами согласен, как говориться, подыхай но иди на работу, или болей дома в кровати но потом на что жить ?! - иди воруй )) )
igor66
14.05.2013 21:17
в группе гута - политика больничные не оплачивать, от стажа это не зависит, у меня он 25 лет, 10 лет работаю, никогда в гуте больничный не оплачивали больше мрота.
сами миллионы а ветер выкидывают, воруют, одного руководителя наездами довели до инфаркта на работе и даже скорую ей не вызвали, твари, больничный не оплатили.
если заболел на испытательном сроке - пиши отпуск за свой счет.
10 дней проболел - тебе дублера или замену находят,чтобы болеть неповадно было
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