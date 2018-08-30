Этот банк экономит на всем, и в первую очередь на своих сотрудниках.

Зарплаты ниже, чем в среднем по рынку. Зарплата белая. Мой оклад составлял 50% от общего заработка,

т.е. 50% - ежемесячная премия, при этом я не занимался развитием бизнеса банка.

При увольнении ежемесячную премию мне так и не заплатили. Получить выплаты по больничному - вообще проблема! Проболев неделю, потерял четверть заработка! Неудивительно, что сотрудники вынуждены не брать больничный, а лечиться на работе..

Карьерный рост возможен, если Вас продвигает Ваш знакомый - Директор/Советник/Председатель/Акционер

или если докажете, что без Вас банк рухнет.

С учетом всего вышеперечисленного, не рекомендую без крайней необходимости (если срочно нужна работа)

идти в этот банк.



Админ: В чем были проблемы с выплатой по больничному листу?