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Ситуация... отрицательный голос не засчитан
Добрый день! Хотелось бы рассказать вам о своей истории. Я отправила свое резюме в банк ВТБ 24, успешно прошла собеседование с менеджером по персоналу, затем было собеседование с начальником отдела, после которого мне сообщили о том, что ТОЧНО будет 3-е собеседование с вышестоящим руководством, по итогам которого будет принято решении о принятии меня на работу. В итоге проходит 2 недели, я походила на собеседования в другие банки, получила предложения о работе оттуда, но все-таки решила для себя, что хотелось бы работать в ВТБ 24; чтобы не пролететь с работой, вообще решила все-таки узнать, что с 3-м собеседованием в ВТБ 24 - написала письмо начальнику отдела, он мне перезвонил и сообщил о том, что руководство сейчас не в городе, но в конце недели руководство будет на месте и мы будем готовы провести собеседование. В итоге я отказалась от предложений других банков, сделав ставку на то, что ВТБ 24 все-таки крупнее и престижнее. Стала ждать. Прошла неделя, уже началась другая, а звонка так и нет. Не понимаю я, зачем так обманывать соискателей, тянуть и обещать... Это такая политика компании?
xmelissa • несостоявшийся сотрудник
29.10.2012 11:39
7 комментариев
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maskroom
29.10.2012 12:00
Как вы понимаете термин политика банка?
Pennywice
29.10.2012 12:51
Зачем тратить время на написание подобного отзыва? Ничего экстраординарного не случилось. Такое бывает сплошь и рядом. Ну сходили на собеседование, ну пообещали вам второе, ну пропали (не позвонили и не пригласили)... Ну и что?
Morfius
29.10.2012 13:19
Не надо было горячиться и отказываться от двух других предложений. Там что з/п меньше давали?
А больше - не значит лучше.
Falcon
30.10.2012 13:22
Делюсь горьким опытом -- принимать приходится именно ТО предложение, которое на ДАННЫЙ МОМЕНТ!!! У работодателей, сделавших окончательный оффер, может взыграть гордость! И с этим приходится считаться!
А если бы, допустим, через 3 недели поступил ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ оффер от ВТБ24 -- тогда бы и подумали. И еще бы должность повыше выторговали smile:). Можно конечно и зарплату повыше выторговать попытаться -- только с зарплатой в отличие от должности кинуть легко. Поэтому надежнее выторговывать должность!

Igor' Ganin
31.10.2012 22:23
Вы погнались за прибылью, чем больше доход тем больше риск. Золотое правило. Вините только себя.

Изменено: Igor' Ganin - 31.10.2012 22:25
Igor' Ganin
31.10.2012 22:25
Вы погались за прибылью. чем больше доход тем больше риск. Золотое правило.
123028
10.11.2012 13:43
я бы на вашем месте радовалась, что в втб24 не попала
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