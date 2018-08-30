Добрый день! Хотелось бы рассказать вам о своей истории. Я отправила свое резюме в банк ВТБ 24, успешно прошла собеседование с менеджером по персоналу, затем было собеседование с начальником отдела, после которого мне сообщили о том, что ТОЧНО будет 3-е собеседование с вышестоящим руководством, по итогам которого будет принято решении о принятии меня на работу. В итоге проходит 2 недели, я походила на собеседования в другие банки, получила предложения о работе оттуда, но все-таки решила для себя, что хотелось бы работать в ВТБ 24; чтобы не пролететь с работой, вообще решила все-таки узнать, что с 3-м собеседованием в ВТБ 24 - написала письмо начальнику отдела, он мне перезвонил и сообщил о том, что руководство сейчас не в городе, но в конце недели руководство будет на месте и мы будем готовы провести собеседование. В итоге я отказалась от предложений других банков, сделав ставку на то, что ВТБ 24 все-таки крупнее и престижнее. Стала ждать. Прошла неделя, уже началась другая, а звонка так и нет. Не понимаю я, зачем так обманывать соискателей, тянуть и обещать... Это такая политика компании?