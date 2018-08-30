Если кому-то когда-нибудь предложат работать в этом банке, даже не стоит идти на собеседование. Это совок. Самый натуральный. Сбер по сравнению с этим "банком" просто продвинутый европейский банк. Условия работы отвратительные, совдеп в чистом виде. Отношение к людям не то что равнодушное, а просто пренебрежительное. Сотрудники от туда бегут со всех ног. Не видитесь на ту зп, которую они предлагают, это только слова. Еще у них есть ДМС. Но поверьте, это не плюс, это не понятно что. Не понятно что за страховая, что за клиники, это можно вообще не рассматривать как плюс к работе. При подписании договора вас будет ожидать неприятный сюрприз, причем договор с вами подпишут не в первый день, а где-то через неделю. Отдел кадров (если можно назвать так двух человек) вообще не особо напрягается. Для них главное, чтобы вы пришли, а потом, когда вы уже уволитесь со своей предыдущей работы, им будет глубоко на вас плевать. Если бы я знал это раньше, никогда бы не променял предыдущую работу на это .....о! Граждане, будьте бдительны, не верьте тому, что они обещают, помните - обещанного три года ждут (а судя по рассказам сотрудников, все еще работающих там, - не три и не пять!)