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Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Достойный работодатель положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем привет!

Некоторое время назад мне удалось недолго поработать в Сбере. Просмотрела рейтинги и стало обидно за своего бывшего работодателя. Может, в глазах многих соискателей он выглядит блекло и не привлекает условиями, но я могу сказать точно - Сбер уже не тот, что был раньше. Совершенно не преследую цель его пропиарить, т.к. очередь из потенциальных сотрудников итак достаточно длинна, я в этом уверенна. Сбер действительно достойный работодатель с грамотным руководством, отличными штатом профессионалов и хорошим уровнем з/п. Здесь знают свое дело. Да, есть и минусы - соц.пакет (точнее его отсутствие), совершенно ненормированный рабочий день и наличие некоторых единиц сотрудников времен Сберкасс. Тем не менее, если вы сейчас исследуете рынок продолжения от ведущих банков, то поймете, что Сбер является одним из лучших вариантов. Может быть, я когда-нибудь туда вернусь. Спасибо вам друзья, вы - лучшие!
Bigstepбывший сотрудник
01.11.2012 18:08
23 комментария
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dg_
01.11.2012 19:02
Поделитесь, пожалуйста, насколько недолго и на какой позиции вы трудились.

Изменено: dg_ - 01.11.2012 19:02
kolyan125
01.11.2012 19:17
Хороший уровень зп? Вы про ГО что ли? Улыбнуло.
Aries68
01.11.2012 19:22
Уши ДКП не спрячешь.
Где эти очереди, на любую вакансию месяц минимум ищут человека, или вы про ЦА говорили?
Хороший уровень зп там же наверное? А у нас она "средняя по рынку", при условии, что СБ этот рынок и формирует. И кто вам сказал, что человек с большим стажем работы - это плохо?
Александер666
01.11.2012 20:24
To Bigstep

Конечно возвращайтесь! smile:ura: Мы будем Вас ждать с нашим соцпакетом (вернее его отсутствием) предоставление материальной помощи в связи с важными жизненными обстоятельствами, доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, различные доплаты и компенсации тем, кто работает в условиях Крайнего Севера, и т.д., абсолютно ненормированным рабочим днём и наличием совсем уж некоторых "единиц сотрудников времен Сберкасс" (ну у них просто ипотека ещё лет на 20-ть осталась). А так же наличием большого количества клиентов, у которых сп... упёр... укра... скоммуниз... ну... есть некоторые проблемы с различного рода вкладами - так, по мелочи. Нам очень не хватает Вас, поверьте! smile:yep: И тогда мы, 320 тыс. человек 240 тыс. человек да сколько доживёт вместе с Вами и грамотным руководством, отличным штатом сотрудников (где б их взять?) исследуем рынок продолжения от ведущих банков (если не уволимся после Нового года, ожидаючи) и конечно построим, согласно лекции Ицхака Адизеса и главной миссии банка: "банк, работой в котором можно гордиться" и "который ценит своих сотрудников, заботится о них" - одну из лучших в мире финансовых компаний.

Все 320 тыс. человек 240 тыс. человек чёрт, да сколько нас осталось? сотрудники Сбербанка. Возвращайтесь! smile:{}

Изменено: Александер666 - 01.11.2012 20:43
prima111
01.11.2012 23:24
С ума сойти!!! У меня нет слов...Что Сбер является одним из лучших вариантов smile:o smile:D
Видно, то время, когда вы работали...было давно...не год назад и не полтора?

Ну идите поработайте сейчас!!! smile:D А потом напишите....

В том то и дело, что мы-лучшие и нас уже нет в этом (дурдоме-Сбере), слава богу! smile:D
dg_
02.11.2012 00:03
to Александер666
Спасибо, просто порвало от смеха smile:D
Bigstep
Автор отзыва
02.11.2012 12:23
Я ожидала чего то подобного(это я про комментарии) smile:) Вообще, есть два варианта- либо люто ненавидеть Сбер, либо относится с теплотой:)))))
Я уволилась несколько месяцев назад, проработала полтора года. И да, не в ГО. Немного не поняла про 'большой стаж'. Что вы имели ввиду? Вы про сотрудников времен Сберкасс???? Так это я имела ввиду категорическое нежелание работать и просто высиживание своих последних 90 (а чаще и намного больше) на работе до того момента, пока начальник и вообще все руководство не уйдет домой, при этом бороздя просторы инета в личных целях и т.п. У вас что семей нет???? Вас что, никто не ждет??? Идите домой или на улицу! Погуляйте! Проветрите мозги, наконец! Ну нет!!!! Пока все не уйдут, не сдвинутся с места! Вот это конечно бесило:))))
Aries68
02.11.2012 17:13
Почему только два?
Смотреть на СБ просто как на рабочее место (не больше и не меньше), уже не вариант?
Bigstep
Автор отзыва
02.11.2012 17:39
У нас с вами разные взгляды на работу. Если для вас работа- это только рабочее место, то мне жаль вашего времени. Работа должна вызывать эмоции.
Aries68
02.11.2012 18:00
Для меня не только. Мне не нравится ваше или-или, жизнь-то многогранна. Как можно ненавидеть место, где работаешь. Это хреновая эмоция, в этом случае надо увольняться и искать другую работу (ну или наоборот smile;) )
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