Всем привет!



Некоторое время назад мне удалось недолго поработать в Сбере. Просмотрела рейтинги и стало обидно за своего бывшего работодателя. Может, в глазах многих соискателей он выглядит блекло и не привлекает условиями, но я могу сказать точно - Сбер уже не тот, что был раньше. Совершенно не преследую цель его пропиарить, т.к. очередь из потенциальных сотрудников итак достаточно длинна, я в этом уверенна. Сбер действительно достойный работодатель с грамотным руководством, отличными штатом профессионалов и хорошим уровнем з/п. Здесь знают свое дело. Да, есть и минусы - соц.пакет (точнее его отсутствие), совершенно ненормированный рабочий день и наличие некоторых единиц сотрудников времен Сберкасс. Тем не менее, если вы сейчас исследуете рынок продолжения от ведущих банков, то поймете, что Сбер является одним из лучших вариантов. Может быть, я когда-нибудь туда вернусь. Спасибо вам друзья, вы - лучшие!