Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Достойный работодатель
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет!
Некоторое время назад мне удалось недолго поработать в Сбере. Просмотрела рейтинги и стало обидно за своего бывшего работодателя. Может, в глазах многих соискателей он выглядит блекло и не привлекает условиями, но я могу сказать точно - Сбер уже не тот, что был раньше. Совершенно не преследую цель его пропиарить, т.к. очередь из потенциальных сотрудников итак достаточно длинна, я в этом уверенна. Сбер действительно достойный работодатель с грамотным руководством, отличными штатом профессионалов и хорошим уровнем з/п. Здесь знают свое дело. Да, есть и минусы - соц.пакет (точнее его отсутствие), совершенно ненормированный рабочий день и наличие некоторых единиц сотрудников времен Сберкасс. Тем не менее, если вы сейчас исследуете рынок продолжения от ведущих банков, то поймете, что Сбер является одним из лучших вариантов. Может быть, я когда-нибудь туда вернусь. Спасибо вам друзья, вы - лучшие!
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Bigstep • бывший сотрудник
01.11.2012 18:08
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Изменено:
Где эти очереди, на любую вакансию месяц минимум ищут человека, или вы про ЦА говорили?
Хороший уровень зп там же наверное? А у нас она "средняя по рынку", при условии, что СБ этот рынок и формирует. И кто вам сказал, что человек с большим стажем работы - это плохо?
Конечно возвращайтесь! Мы будем Вас ждать с нашим соцпакетом (вернее его отсутствием)
предоставление материальной помощи в связи с важными жизненными обстоятельствами, доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, различные доплаты и компенсации тем, кто работает в условиях Крайнего Севера, и т.д., абсолютно ненормированным рабочим днём и наличием совсем уж некоторых "единиц сотрудников времен Сберкасс" (ну у них просто ипотека ещё лет на 20-ть осталась). А так же наличием большого количества клиентов, у которых сп... упёр... укра... скоммуниз...ну... есть некоторые проблемы с различного рода вкладами - так, по мелочи. Нам очень не хватает Вас, поверьте! И тогда мы, 320 тыс. человек 240 тыс. человек да сколько доживётвместе с Вами и грамотным руководством, отличным штатом сотрудников (где б их взять?)исследуем рынок продолжения от ведущих банков (если не уволимся после Нового года, ожидаючи)и конечно построим, согласно лекции Ицхака Адизеса и главной миссии банка: "банк, работой в котором можно гордиться" и "который ценит своих сотрудников, заботится о них" - одну из лучших в мире финансовых компаний.
Все
320 тыс. человек 240 тыс. человек чёрт, да сколько нас осталось?сотрудники Сбербанка. Возвращайтесь!
Изменено:
Видно, то время, когда вы работали...было давно...не год назад и не полтора?
Ну идите поработайте сейчас!!! А потом напишите....
В том то и дело, что мы-лучшие и нас уже нет в этом (дурдоме-Сбере), слава богу!
Спасибо, просто порвало от смеха
Я уволилась несколько месяцев назад, проработала полтора года. И да, не в ГО. Немного не поняла про 'большой стаж'. Что вы имели ввиду? Вы про сотрудников времен Сберкасс???? Так это я имела ввиду категорическое нежелание работать и просто высиживание своих последних 90 (а чаще и намного больше) на работе до того момента, пока начальник и вообще все руководство не уйдет домой, при этом бороздя просторы инета в личных целях и т.п. У вас что семей нет???? Вас что, никто не ждет??? Идите домой или на улицу! Погуляйте! Проветрите мозги, наконец! Ну нет!!!! Пока все не уйдут, не сдвинутся с места! Вот это конечно бесило:))))
Смотреть на СБ просто как на рабочее место (не больше и не меньше), уже не вариант?