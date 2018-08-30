Здравствуйте! На позиции ДСА мне довелось поработать почти год, уход был по собственному желанию, никакого терпения оставаться уже в этом дурдоме не было, да и здоровье уже было подпорчено из-за всей этой беготни по клиентам, чтобы сделать план. Откровенно напишу о плюсах и минусах работы ДСА.



Плюсы (их совсем не много): коллектив - молодой, все студенты почти, было о чем пообщаться; наличие рабочего места, компьютера, хоть и одного на троих; более или менее адекватный супервайзер (2 последних, первый был не от мира сего), какое-никакое обучение.



Минусы (а вот их хоть отбавляй).

1) Мизерная зарплата, оклад после налогов 18900!!! Бонусы еще смешнее... Чтобы заработать хотя бы 35000, надо ооооочень постараться, работа по выходным, после 6 и т.д. Звонила коллеге недавно, говорят, придумали дебонусирование за активацию кредиток и что-то еще.

2) Постоянно повышаемые планы и никакого повышения зарплаты.

3) Даются встречи на день по Москве, и все надо закрыть, могут дать 8-10, закрывай как хочешь, переноси, а потом звонят, почему перенесла? Объяснялось это нехваткой людей, текучка большая, каждый месяц человек 5-10 точно увольнялись, ясно почему, причем не только ДСА, но и супервайзеры, у которых оклад ненамного более - около 30-40тыс.

4) Каждый день заявки нужно сдавать, их заводила отдельная группа. Сдал, уехал, на следующий день все заявки могут вернуться по какой-нибудь глупой проблеме. Галочки нет, паспорт не так заверил и т.д. И снова к клиенту в какое-нибудь Одинцово, и так несколько раз, а потом жалоба само собой. А я тут причем?! Наладьте систему, не будет жалоб.

5) Некорректность встреч, дают встречу, вроде все проверил, с клиентом пообщался, а потом выясняется, что он собственник бизнеса и оформлять его нельзя или перестал быть зарплатником... Минус клиент, потраченное время, опять-таки в каком-нибудь Подмосковье.

6) Несправедливое увольнение людей, якобы, за подделку подписи. Коллегу увольняли месяц за подделку подписи, а показать где не могли. А спустя месяц слышала, что девочку из другой группы не уволили за 2 факта мошенничества, мол людей нет, смешно.

7) Отсутствие карьерного роста. Можно, конечно, подождать еще годик, глядишь в ипотеку возьмут (ею всех там кормят), но зарплата не выше 35000-40000.

Неидущее на встречу неграмотное руководство, которое только ставит задачи, и в отпуска ходит и панибратствует. Чтобы пойти в отпуск спустя 7 месяцев пришлось до последнего упрашивать, пока в последний день не подписали заявление. Тех, кто до меня увольнялся, заставляли 2 недели отрабатывать, кого-то день в день увольняли, непонятно, сами выдумывают правила каждый день.

9) Оформление в кадровое агенство (Мэнпауер или Анкор), каждый месяц контракт продлевался, никакого соц пакета.



В общем, можно продолжать и продолжать... Опыта по сути никакого, если идти в другой банк, знаний не хватает, так как продавали только кредиты и кредитки. Жизненный опыт, конечно, был получен. На собеседовании все красиво описывали и зарплата 40000, и все условия, и повышения, а на деле дурдом...