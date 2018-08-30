Прочитала отзывы и комментарии к ним. Вчера вернулась из Москвы, проходила собеседование с психологом в ММ-классе, и с лицом, курирующим вопросы интересующего меня направления. В целом итог в голове: трудоустройство этапное, разборчивое для работодателя, и я считаю, это является большим плюсом для Авангарда. Началось все с тестов в своем городе. Вопросы в первоначальном тесте считаю специфическими, но сама специализация психологов не для каждого должна быть ясна и прозрачна. Я отнеслась к ним с юмором Загрузило в начале, что их 377, ух... долго. Результат всех пройденных тестов был далеко(!) не идеален, но шанс дали. Днем позже была приглашена на беседу с управляющим в своем городе. Следующим этапом была поездка в Москву. Все прошло лаконично, непринужденно и естественно. Прохождение этапов заряжало, интерес возникал все больше и больше, тем более начитавшись таких разных отзывов на этом сайте. Результат – на следующий день было сделано трудовое предложение. О работе в этом банке напишу немного позже, так как впереди, я думаю, много чего интересного. Всем УДАЧИ!