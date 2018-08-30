Как знакомый нескольких бывших сотрудников могу сказать, что работать там кошмарно.

1. Зарплата крайне низкая. Лишают премии не предупреждая и без оснований.

2. Руководство "туповато". По рассказам сразу сложилось 1 впечатление: как они стали руководством вообще? Ничего сами сделать не могут. Основы менеджмента хромают.

3. Коллектив противный. Есть свой определенный круг "своих", которые шепчутся за спиной, называют тупыми и лентяями. Хотя сами каждые минут 30 то курить, то чай ходят пить.

4. Текучесть кадров там "радует". Бывали случай, когда люди по 1-2 дня работали, понимали какой это шлак и уходили.



Могу сказать одно: не пытайтесь даже попасть в этот банк. Если кто-то из "кружка" чувствует конкурента, то они начинают выживать людей из банка. Там давно сформированная секта, у них уже все должности расписаны.



П.С. люди там занимаются совсем не тем, что у них прописано по служебным обязанностям. Высшее руководство зачастую делегируют свои обязанности рядовым сотрудникам. Клиентов в этом банке мало, опыта никакого, даже для студентов.



Вердикт: никому НЕ советую!