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СКБ на Николоямской, Москва отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Как знакомый нескольких бывших сотрудников могу сказать, что работать там кошмарно.
1. Зарплата крайне низкая. Лишают премии не предупреждая и без оснований.
2. Руководство "туповато". По рассказам сразу сложилось 1 впечатление: как они стали руководством вообще? Ничего сами сделать не могут. Основы менеджмента хромают.
3. Коллектив противный. Есть свой определенный круг "своих", которые шепчутся за спиной, называют тупыми и лентяями. Хотя сами каждые минут 30 то курить, то чай ходят пить.
4. Текучесть кадров там "радует". Бывали случай, когда люди по 1-2 дня работали, понимали какой это шлак и уходили.

Могу сказать одно: не пытайтесь даже попасть в этот банк. Если кто-то из "кружка" чувствует конкурента, то они начинают выживать людей из банка. Там давно сформированная секта, у них уже все должности расписаны.

П.С. люди там занимаются совсем не тем, что у них прописано по служебным обязанностям. Высшее руководство зачастую делегируют свои обязанности рядовым сотрудникам. Клиентов в этом банке мало, опыта никакого, даже для студентов.

Вердикт: никому НЕ советую!
enzo1988бывший сотрудник
02.11.2012 13:56
3 комментария
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Morfius
02.11.2012 14:20
А чем лично вам скб не угодил?
enzo1988
Автор отзыва
02.11.2012 14:30
Недавно встречался со знакомым человеком, который до недавнего времени был сотрудником банка. Я предложил написать отзыв об этом. Мой друг отказался. Я взял инициативу в свои руки.
banks rat
29.11.2012 03:53
Полность согласен. Руководство не понимает в продажах ничего! Только свою запаску и восхваляют. Там есть одна из руководителей Т.П. Т.........ва, бабушка, "спец в продажах", на ее селекторах от смеху помереть можно. И вообще: бизнес полностью неправильно построен.
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