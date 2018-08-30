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|СКБ на Николоямской, Москва
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Как знакомый нескольких бывших сотрудников могу сказать, что работать там кошмарно.
1. Зарплата крайне низкая. Лишают премии не предупреждая и без оснований.
2. Руководство "туповато". По рассказам сразу сложилось 1 впечатление: как они стали руководством вообще? Ничего сами сделать не могут. Основы менеджмента хромают.
3. Коллектив противный. Есть свой определенный круг "своих", которые шепчутся за спиной, называют тупыми и лентяями. Хотя сами каждые минут 30 то курить, то чай ходят пить.
4. Текучесть кадров там "радует". Бывали случай, когда люди по 1-2 дня работали, понимали какой это шлак и уходили.
Могу сказать одно: не пытайтесь даже попасть в этот банк. Если кто-то из "кружка" чувствует конкурента, то они начинают выживать людей из банка. Там давно сформированная секта, у них уже все должности расписаны.
П.С. люди там занимаются совсем не тем, что у них прописано по служебным обязанностям. Высшее руководство зачастую делегируют свои обязанности рядовым сотрудникам. Клиентов в этом банке мало, опыта никакого, даже для студентов.
Вердикт: никому НЕ советую!
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enzo1988 • бывший сотрудник
02.11.2012 13:56
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|Morfius
02.11.2012 14:20
|А чем лично вам скб не угодил?
|enzo1988
Автор отзыва
02.11.2012 14:30
|Недавно встречался со знакомым человеком, который до недавнего времени был сотрудником банка. Я предложил написать отзыв об этом. Мой друг отказался. Я взял инициативу в свои руки.
|banks rat
29.11.2012 03:53
|Полность согласен. Руководство не понимает в продажах ничего! Только свою запаску и восхваляют. Там есть одна из руководителей Т.П. Т.........ва, бабушка, "спец в продажах", на ее селекторах от смеху помереть можно. И вообще: бизнес полностью неправильно построен.
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