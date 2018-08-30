Не хочется обливать грязью весь Банк, наверное, все зависит от начальника и департамента, в который посчастливилось Вам попасть... Я работала в головном офисе на Госпитальной. Проблема моего размещения (а именно рабочего места) встала с самого первого рабочего дня. Мне выделили клочок рабочего стола за операционной стойкой, хотя сама стойка рассчитана на троих человек, умудрились запихнуть меня 4-ой, плюс ко всему никакого отношения к опер. залу и работе с клиентами я не имела. Закрыла на это глаза, так как обещали, что это мое временное место! Так, мое временное место стало постоянным (просидела на нем 1 год)!



И о чудо, сделали предложение перейти в другой отдел, с перспективой карьерного роста. Не раздумывая, я с радостью приняла это предложение. В новом отделе, наконец-то у меня появилось полноценное рабочее место! Начала работать, стараться во благо Банка, радовалась такому стечению обстоятельств, обучалась незнакомой для меня работе, выполняла все поручения, не конфликтовала и ничего не требовала, так как считала, что мне дали шанс и я должна быть благодарна тому, что меня взяли в престижный отдел! В новом отделе проработала 1 год. К концу года начались странные движения. Начальница департамента задумала провести аттестацию (по своему личному желанию).



Кстати, я трудилась в должности ассистента. Тестирование проходила на уровне менеджера, когда я поинтересовалась почему так, ведь я всего лишь ассистент, мне сказали, что все делается во благо мне и в целях повышения моей должности. Вопросы были разные, о работе и совсем не о работе. Первое тестирования заочно прошла, похвалили. Но позже всем сказали, что мы завалили его! Дружно! Хотя я знаю, что отвечала лучше, чем менеджер! Позже провели второе тестирование, вопросы были, мягко сказать, мало похожие на то, что прописано в должностной инструкции! Через 2 недели после подпольной аттестации мне сказали написать заявления по собственному желанию, день в день!



В общем, все это было мягко сказать неприятно. Сколько нервов, слез, лицемерия! Все это было сделано специально против меня и еще одной сотрудницы, надо было освободить места для своих людей, которых взяли тут же, не успев уволить нас! Столько унижения я в своей жизни не слышала, говорили, что я тупая, что если я не напишу заявление по собственному желанию, уволят меня по статье. (Хотя я прекрасно знаю законодательство и знаю как все делается официально)! Просто не стала портить свои нервы и ушла с осадком в душе от этих ужасных начальников и лже-коллег! И очень жаль, что ЛОКО-Банк не ценит людей, которые честно трудились в Банке не один год, вторая сотрудница, которая ушла вместе со мной проработала в данной организации почти 10 лет! Слов нет, одни эмоции...