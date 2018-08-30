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|Кто работает в Авангарде?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Доброго времени суток всем! Я работаю в банке больше 4 лет на должности кассира. В принципе, работой и зарплатой довольна. До этого работала в Сбере. Единственное, что мне не понятно, так это система отбора персонала. Очень много жалоб тут прочитала, что хороших опытных сотрудников не берут. К сожалению, это факт. Зато у нас очень много работает кассиров, мягко говоря "не в себе". Не хочу никого обидеть, тем не менее психологу стоит обратить внимание именно на это! Сотрудники - это лицо банка!
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irena$707 • сотрудник
06.11.2012 15:51
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|MEN_018
06.11.2012 16:49
|В чем это заключается - " не в себе" ?!
|барбос
08.11.2012 14:13
|кассир "не в себе"? А я только что собрался с ними поработать.
|irena$707
Автор отзыва
08.11.2012 15:35
|"Не в себе" - это значит со странностями. Это выражается в манере общения с клиентами банка. Кто-то из клиентов может промолчать, а кому-то такое общение может и не понравится. Да, бывает что и сами клиенты неадекватные, так и норовят нахамить работникам банка. Но каждый банк работает по принципу "клиент всегда прав". Поэтому хамство с клиентами не уместно, я считаю.
|taurusona
25.11.2012 17:14
|Со странностями это точно, друзей своих подговаривают писать отрицательные отзывы на тех кто им не пригоден, потому что знают, что у нас в банке за это бывает. Буквально неделю назад произошел такой инцидент, когда написали на кассира в ТЦ гренада. Это была подстроенная жалоба
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