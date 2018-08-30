Доброго времени суток всем! Я работаю в банке больше 4 лет на должности кассира. В принципе, работой и зарплатой довольна. До этого работала в Сбере. Единственное, что мне не понятно, так это система отбора персонала. Очень много жалоб тут прочитала, что хороших опытных сотрудников не берут. К сожалению, это факт. Зато у нас очень много работает кассиров, мягко говоря "не в себе". Не хочу никого обидеть, тем не менее психологу стоит обратить внимание именно на это! Сотрудники - это лицо банка!