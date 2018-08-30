Работаю в Сбербанке уже 6-й год. То, что было раньше, и что сейчас, это небо и земля. Условия работы стали просто невыносимые, СКОТСКОЕ отношение к своим работникам прослеживается во всем. Постоянные проверки (так называемые нэк степы) с лишением премий без особого разбора за все подряд, бесконечный вынос мозга утром и вечером по поводу планов, которые почему-то корректируются в течение месяца в сторону увеличения, рабочий день 10 часов только по табелю (за постоянные переработки никто не платит и слышать не хочет) и т.д.. И это все притом, что клиент всегда прав, никакого объективного рассмотрения жалоб нет и не будет. Итог - расшатанная нервная система, хроническая усталость и полная апатия к работе, которая в первый год работы вызывала только положительные эмоции.

Уважаемые господа работодатели, внедрение новых стандартов сервиса не приживется Сбербанке, а своими действиями вы только вынуждаете уходить действительно профессионалов.