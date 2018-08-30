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|Все хуже и хуже
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Работаю в Сбербанке уже 6-й год. То, что было раньше, и что сейчас, это небо и земля. Условия работы стали просто невыносимые, СКОТСКОЕ отношение к своим работникам прослеживается во всем. Постоянные проверки (так называемые нэк степы) с лишением премий без особого разбора за все подряд, бесконечный вынос мозга утром и вечером по поводу планов, которые почему-то корректируются в течение месяца в сторону увеличения, рабочий день 10 часов только по табелю (за постоянные переработки никто не платит и слышать не хочет) и т.д.. И это все притом, что клиент всегда прав, никакого объективного рассмотрения жалоб нет и не будет. Итог - расшатанная нервная система, хроническая усталость и полная апатия к работе, которая в первый год работы вызывала только положительные эмоции.
Уважаемые господа работодатели, внедрение новых стандартов сервиса не приживется Сбербанке, а своими действиями вы только вынуждаете уходить действительно профессионалов.
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TOLA111111111111111111111111 • сотрудник
10.11.2012 21:01
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Если кто точно знает про новый сберовский фитиш, напишите, интересно.
NEXTEP означает "следующий шаг": шаг к изменениям, новым решениям и подходам.
Вы можете стать Тайным покупателем у себя в родном городе, будь то Россия, Казахстан, Украина или другая точка планеты! Тайные покупатели России, Казахстана и Украины приглашаются в Клуб Тайных покупателей - профессиональное сообщество сертифицированных таинственных покупателей.
Тайный Покупатель — это человек, который под видом обычного покупателя посещает определенный магазин, салон, ресторан, автосервис, банк и оценивает качество обслуживания.
После посещения точки Тайный Покупатель составляет отчет, используя анкету на своей личной страничке специального сайта. Когда анкета проверена, Тайный Покупатель получает материальную компенсацию за совершенные визиты.
Тайный покупатель внимателен к мелочам, наблюдателен и объективен, умеет хранить конфиденциальную информацию.
Компании, которые заботятся о своих покупателях и клиентах, проводят проверку своей работы, качества услуг и товаров. Тайный Покупатель (Mystery Shopping) — это технология проверок, которая используется во всем мире для беспристрастной оценки качества обслуживания потребителей. Целью проверок может быть информация о качестве работы персонала, качестве продукции, о широте ассортимента, а также общая оценка.
Изменено:
"NEXTEP означает "следующий шаг": " ( http://www.nextep.ru/about )
Это пример неудачной оптимизации букв в слове - из 8 букв (NEXTSTEP) сократили 20% с увеличением размера оставшихся букв, и получилось "нечто"