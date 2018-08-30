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Все хуже и хуже плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в Сбербанке уже 6-й год. То, что было раньше, и что сейчас, это небо и земля. Условия работы стали просто невыносимые, СКОТСКОЕ отношение к своим работникам прослеживается во всем. Постоянные проверки (так называемые нэк степы) с лишением премий без особого разбора за все подряд, бесконечный вынос мозга утром и вечером по поводу планов, которые почему-то корректируются в течение месяца в сторону увеличения, рабочий день 10 часов только по табелю (за постоянные переработки никто не платит и слышать не хочет) и т.д.. И это все притом, что клиент всегда прав, никакого объективного рассмотрения жалоб нет и не будет. Итог - расшатанная нервная система, хроническая усталость и полная апатия к работе, которая в первый год работы вызывала только положительные эмоции.
Уважаемые господа работодатели, внедрение новых стандартов сервиса не приживется Сбербанке, а своими действиями вы только вынуждаете уходить действительно профессионалов. smile:help:
TOLA111111111111111111111111 • сотрудник
10.11.2012 21:01
7 комментариев
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Morfius
12.11.2012 09:11
Нэк степ - это шаг на шею? smile:D Эти проверки реально так называются?
Big Al
12.11.2012 10:23
Может автор не так написал "нек степ", может идет от англиского "next".
Если кто точно знает про новый сберовский фитиш, напишите, интересно.
novo96
12.11.2012 10:40
а господа работодатели этого и хотят, чтобы профессионалов не осталось.ГОГа помнится говорил, проще нанять студентов и ими управлять, чем теми кто никак парадигму не сдвигает. Вот к этому сейчас сбер и идёт. Профессионал он же свое мнение имеет,опыт и знания. Тут манипулировать как то не получается.
Врединка
12.11.2012 19:34
Нехт теп..это "тайные покупатели"
NEXTEP означает "следующий шаг": шаг к изменениям, новым решениям и подходам.
Вы можете стать Тайным покупателем у себя в родном городе, будь то Россия, Казахстан, Украина или другая точка планеты! Тайные покупатели России, Казахстана и Украины приглашаются в Клуб Тайных покупателей - профессиональное сообщество сертифицированных таинственных покупателей.
Тайный Покупатель — это человек, который под видом обычного покупателя посещает определенный магазин, салон, ресторан, автосервис, банк и оценивает качество обслуживания.
После посещения точки Тайный Покупатель составляет отчет, используя анкету на своей личной страничке специального сайта. Когда анкета проверена, Тайный Покупатель получает материальную компенсацию за совершенные визиты.
Тайный покупатель внимателен к мелочам, наблюдателен и объективен, умеет хранить конфиденциальную информацию.
Компании, которые заботятся о своих покупателях и клиентах, проводят проверку своей работы, качества услуг и товаров. Тайный Покупатель (Mystery Shopping) — это технология проверок, которая используется во всем мире для беспристрастной оценки качества обслуживания потребителей. Целью проверок может быть информация о качестве работы персонала, качестве продукции, о широте ассортимента, а также общая оценка.
Врединка
12.11.2012 19:36
А это компания, NEXTEP Group, которая этим занимается.....

Изменено: Врединка - 12.11.2012 20:40
TOLA111111111111111111111111
Автор отзыва
12.11.2012 21:40
Вы еще про "красную тактику" расскажите. Представьте себе клиента взявшего талон по одной операции, а после проведения которой просит оформить депозит и т.д. и никому не объяснить (руководству в головном офисе например), что задержка в обслуживании вызвана не "тормозом" операционистом, а желанием клиента продолжить выполнение по банковским операциям. И каждый вечер после работы приходится отписываться, почему у тебя была "красная тактика". smile:o
dg_
13.11.2012 19:10
to Врединка
"NEXTEP означает "следующий шаг": " ( http://www.nextep.ru/about )
Это пример неудачной оптимизации букв в слове - из 8 букв (NEXTSTEP) сократили 20% с увеличением размера оставшихся букв, и получилось "нечто" smile:omg:
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