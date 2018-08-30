А я вот прошла все этапы тестирования, собеседования, Москву, экзамен. Приехала в свой город и разочаровалась. Менеджмент оч.плохой. Обучают быть идеальными для клиента - не создавать трудностей, обслуживать быстро, качественно, без лишних вопросов. Пока была в Москве с соседкой из другого города натерпелась - жуть. Все дни напролет сидели и штудировали материал в гостинице. А на занятиях нам в лицо говорили, что мы ничего не знаем, делаем все не верно, что мы не пройдем экзамен. Самое противное, что лица, претендовавшие на более высокие должности - начальника, не сдавали ни промежуточные тестирования, ни экзамены, а знали они меньше нашего. Но пережили мы это, разъехались по домам, устроились на работу и начали работать.

Так что все этапы проверки, обучение - это ни что по сравнению с самой работой. Постоянные очереди. Зам.начальника отдела не реагирует на бардак. Блин, такого не должно быть! Необходимо обратить внимание не только на подготовку персонала, но и на подготовку руководящего состава.