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|Жестокость и безграмотность руководителя ДУРКР!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Хочу рассказать, что происходит в ЮКБ в отделе ДУРКР, конкретно о руководителе В-ине В.! Я рада была работать в этом банке, хороший коллектив, рабочее место, соц. пакет, но из-за одного рук-ля пришлось уволиться!
В-ин В. злоба употреблял полномочиями (нецензурно выражался в адрес сотрудников своей группы), неоднократно угрожал сотрудникам увольнением, он заставлял выходить с температурой на работу, звонил сотрудникам каждый день, угрожая невыходом уволить, несколько раз доводил сотрудников до больничной койки, когда моя коллега пришла на работу больная и ей стало плохо, она измерила температуру на рабочем месте и было у нее 38 градусов, она попросила рук-ля отпустить ее в больницу, но вместо того, чтобы отпустить или вызвать врача, он при всем коллективе заорал и стал угрожать ей увольнением, если она покинет рабочее место, конечно сотрудница не смогла терпеть и поехала в больницу, ей поставили диагноз осложнение двухстороннего воспаления почек! Пролежав 2 недели в больнице моя коллега уволилась из банка из-за рук-ля и его зверского отношения! Так же доводил беременных сотрудниц! Пока я работала там, столько сотрудников профессионалов своего дела уволились за несколько месяцев, они проработали в ЮКБ около 5 лет, все из-за тирана В-ина В. убежали! Ни один мужчина себя так вести не будет, тем более рук-ль.
Теперь по поводу его должностных обязанностей. Что за рук-ль, который элементарно не знает внутренние программы банка, он постоянно спрашивал у нас, у обычных специалистов, по всем вопросам, касающимся взыскания и работы, мы все всегда обращались к эксперту М-евой Ольге, она делала всю его работу, а он выдавал потом как за свои, даже деловые письма он не мог без нее писать, кошмар, позор.
Помню позвал один раз он коллегу из соседнего отдела, зовут Дима, из колл-центра, чтобы ему сделал таблицу в Экселе по поводу статистики для нас, а потом хвастался перед высшим рук-ом, утверждая, что это он сделал. Мы неоднократно собирались и сообщали о выходках В-ина начальнику отдела ДУРКР, но все бесполезно, она всегда его оправдывала (она его привела в банк) тем, что он раньше работал выездником отдела взыскания и поэтому он такой. Наши крики о помощи до высшего рук-ва до Милана, к сожалению, не доходили, т.к. она (Б-ева Елена) прикрывала В-ина, но почему сотрудники должны страдать из-за него?
Если он не может контролировать себя, тогда пусть обратиться к врачу! Кстати, он так довел до нервного срыва сотрудниц, что даже их мужья приезжали в банк для разбирательства с ним! Я работала в разных банках, везде есть + и -, но чтобы рук-ль ТАКОЕ ДЕЛАЛ С СОТРУДНИКАМИ, ТАК ИЗДЕВАЛСЯ, что мужья приезжали - такого нигде не было. Обидно, что из-за одного человека репутация банка портиться, несколько раз новые сотрудники увидев такое отношение на второй день не выходили и отказывались работать в банке.
Я прошу высшее руководство провести проверку в данном отделе, провести так, чтобы В-ин не знал, т.к. он, узнав об этом, будет угрожать сотрудникам, если они что-то про него расскажут, то он морально замучает их на работе, а это он может! А также провести проверку его знаний в области программного обеспечения, которые он обязан знать лучше нас всех.
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barsik1 • бывший сотрудник
13.11.2012 17:58
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Ответ банка:
Уважаемый автор,
мы приняли во внимание Ваш отзыв.
С уважением,
ЗАО ЮниКредит Банк.
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Изменено:
1. Почему Вы сами не обратились в соответствующие органы либо инстанции Банка?
2. Зачем трусливо сбежали из достойного в общем и целом места работы из-за какого-то психа?
Если вы внимательно читали мой комментарий, то на Ваш 2 вопрос уже был написан ответ! Только могу добавить, как можно продолжать нормально работать, когда каждый день крики, скандалы, слезы сотрудников вокруг меня и если никому нет дела до наших проблем в отделе? я не спорю, мы могли всей группой собрать и обратиться на прямую выше начальника ДУРКР к Милану, но как говорили нам, что перешагивать голову опасно. Все друг друга прикрывают, а мы "маленькие люди" при своем мнение и со своими проблемами, это как лбом стучаться об стену, результат, потеря работы.....
Изменено:
Не конструктивный отзыв. Написан так, что похоже на злословие. Походит на эмоции обиженного человека.
Если Вы описываете правдивую ситуацию, то жалко Вас и Ваших коллег, при этом не понятно, почему все молчат, значит, как вариант, здесь что то видно не договаривают и сами сотрудники.
Если так и так Вы все постепенно увольняетесь, чего молчать и не рассказывать руководству? Чего Вы боитесь, если как результат все равно увольнение?
Вам удачи в поиске новой работы и хорошего руководителя.
Извините, но меня ваш отзыв прямо-таки возмутил, вашей пассивностью и страхом, в первую очередь. Я считаю, такие вещи не нужно оставлять, тем более в таком передовом банке. Если бы вы хотя бы попытались, возможно бы, Вас и услышали в Милане. Но Вы даже не попытались. "Стучите, и Вам откроют".
barsik1, удачи вам в поисках новой работы!
http://www.banki.ru/services/official...ID=4258118
И Хочу оставить свой отзыв о работе этого "начальника".
В ЮКБ проработала 4 года, первый мой отдел был Колл-центр, который и заложил в меня всю базу знаний и умений. Коллектив был отличный, руководство тоже, работать временами было тяжело, но интересно. Хотелось развиваться дальше. Но, к сожалению, через 2 года отдел расформировали и все разбежались по другим отделам и банкам. В силу того, что я человек постоянный, банк менять не хотела, перешла в другой отдел ДУРКР. Отдел тоже был хороший, отзывчивые коллеги, разумное начальство. Но все переменилось тогда, когда к нам в отдел пришел новый главный эксперт В. работа сразу же превратилась в кошмарный дом! Должности главного эксперта в нашем отделе не было, но его привела со стороны Б., начальник выше и вакансия чудесным образом открылась!
Из дружного коллектива он нас начал ВЫЖИВАТЬ по одному. Сначала ушла эксперт, он каждый день кричал на нее, что она" тупая дура" и таким, как она не место в банке! И она же при этом, делала свою работу, и его тоже., т.к. он не разбирался даже в элементарных вопросах. Когда она стала отказываться выполнять его работу, она начал ее прессовать каждый день! Результат - увольнение!
Далее он привел свою знакомую девушку в коллектив, работала она отлично! Но из-за того, что у них постоянно были разногласия с В., тоже уволилась. Далее увольнялись все новые сотрудники, некоторые работали максимум 3 месяца, а некоторые уходили сразу же. Уволилась еще одна коллега, после очередного больничного с воспалением почек, потому что он даже не захотел ее отпустить с работу, т.к. ей было плохо!"Работай - а то уволю!" - его любимая фраза. Он выживал всех по одному, прессуя и прессуя каждый день! О том , как он общался с нами можно только с ужасом вспоминать! Хамил и кричал постоянно! Я ,видя, такое отношение хотела уйти в другой отдел, на что мне было сказано,что пока ему и Б. угодно, я буду там работать и переведут они меня не раньше, чем через 2 месяца. По внутреннему распорядку перевод может занимать до 2 месяцев, но найти сотрудника, при его желании, как оказалось, можно было и за 2 дня. Просто на тот момент, я их устраивала. К сожалению, в другом отделе 2 месяца ждать никто не захотел((
Далее, после того, как уволилась эксперт, ее якобы должность предложили мне. Но то, что он предложил меня просто поразило! В. предлагал выполнять работу эксперта, выполнять ЕГО работу, при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО оставаться работать до вечера во внеурочное время и самое гениальное - моя должность и оклад останутся , как и раньше! На это чудо-предложение я ответила отказом, чем собственно и подписала себе приговор!
С этого момента он начал выживать меня, но пока потихонечку.
После того, как он повысил нам норму в 3 раза и уже фактически заставляя всех оставаться после работы часа на 3, а может и больше, пока не выполнит его норму - я стала открыто возмущаться, что его норма ничем не обоснована, и чисто физически в рабочий 8 часовой день ее сделать нереально. Он сказал - "не ходи на перерывы, не обедай и успеешь, а не успеешь - будешь оставаться." Я сказала, что это противозаконно, на что он начал орать на меня, что уволит по статье и причину для меня придумает!
Далее меня вызвала Б. и открыто сказала, что я их не устраиваю, потому что много возмущаюсь и когда собственно я уволюсь? Т.к на мое место они легко найдут человека, который будет работать и молчать, а не мутить коллектив.Прямота начальства просто поражала! Дальше я ушла в отпуск, но с первого дня после возвращения из отпуска началась прессовка по полной. Часы не успели пробить 12 дня, как В. уже стоял и орал на меня, что у меня ужасные результаты и мне не место в банке! О каких результатах шла речь, если я еще и полдня не проработала, а отчет формируется за целый день?!
и так было каждый день, он орал, орал, орал, орал и снова орал. Я попросила его отойти от меня хотя бы на час, чтобы нормально работать, но он замолкал только на время моего разговора с клиентом. В общем, ад был еще тот! И при его орах надо было еще сделать статистику! И как я могла искать после такого "дня" работу, если он выдавливал всю энергию!? Через неделю сказал, что если сама не уйду "по-хорошему" найдет мне статью для увольнения. Я ему ответила, что мои показатели хорошие и повода он не найдет. И буквально через пару дней, он нашел новый повод - якобы у меня самые низкие показатели. Я была очень удивлена, в статистике действительно мои показатели были внизу, но я то точно знала, что сидела и работала все время, отлучаясь пару раз максимум в дамскую комнату. Сама стала проводить расследование. Чудесным образом, в течение дня моя программа, которая фиксирует звонки вылетала и ничего не фиксировала и таким образом, получалось, что у меня показатели ниже остальных. На своем компьютере этого отследить я не могла, пришлось просить коллег, имевших доступ. Я сказала В., что программа работает некорректно, и не фиксирует мой полный рабочий день! При всех коллегах, он якобы обещал разобраться, даже отправил письмо в отдел тех.поддержки, на что те - развели руками и не могли понять, в чем причина. А наедине - мой "любимый" начальник сказал, что сама виновата, и чтобы увольнялась по-хорошему.
Один такой разговор мне даже удалось записать на диктофон телефона, где он открыто спрашивает, когда же я уже наконец уйду. Хотела с этой записью пойти к высшему руководству. Но где искать правды? К Б. обращались не раз, но она его прикрывает, да и сама меня открыто спрашивала, когда я уйду. А к более высшему руководству мы уже и стучаться не стали. В итоге, я уволилась. Но знаю, что своего отношения к сотрудникам он не изменил, так и продолжает тиранить!
Мой случай в этом отделе не единственный.Я думаю, практически каждый, кто уволился по его вине может рассказать подобную ситуацию.
Как и моя коллега, я Очень прошу Руководство банка провести расследование по поводу работы и компетенции данного сотрудника, проверить его на знание элементарных программ и вопросов, по которым он каждый день обращался к нам и выдавал все за свои идеи и знания и Уволить его по статье и с занесением в трудовую книжку. Потому что таким людям не место ни на руководящих должностях, ни вообще в банках. Я считаю, что В. - это ПОЗОР Юникредит Банка!
Спасибо!
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