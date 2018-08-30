Добрый день! Хочу рассказать, что происходит в ЮКБ в отделе ДУРКР, конкретно о руководителе В-ине В.! Я рада была работать в этом банке, хороший коллектив, рабочее место, соц. пакет, но из-за одного рук-ля пришлось уволиться!



В-ин В. злоба употреблял полномочиями (нецензурно выражался в адрес сотрудников своей группы), неоднократно угрожал сотрудникам увольнением, он заставлял выходить с температурой на работу, звонил сотрудникам каждый день, угрожая невыходом уволить, несколько раз доводил сотрудников до больничной койки, когда моя коллега пришла на работу больная и ей стало плохо, она измерила температуру на рабочем месте и было у нее 38 градусов, она попросила рук-ля отпустить ее в больницу, но вместо того, чтобы отпустить или вызвать врача, он при всем коллективе заорал и стал угрожать ей увольнением, если она покинет рабочее место, конечно сотрудница не смогла терпеть и поехала в больницу, ей поставили диагноз осложнение двухстороннего воспаления почек! Пролежав 2 недели в больнице моя коллега уволилась из банка из-за рук-ля и его зверского отношения! Так же доводил беременных сотрудниц! Пока я работала там, столько сотрудников профессионалов своего дела уволились за несколько месяцев, они проработали в ЮКБ около 5 лет, все из-за тирана В-ина В. убежали! Ни один мужчина себя так вести не будет, тем более рук-ль.



Теперь по поводу его должностных обязанностей. Что за рук-ль, который элементарно не знает внутренние программы банка, он постоянно спрашивал у нас, у обычных специалистов, по всем вопросам, касающимся взыскания и работы, мы все всегда обращались к эксперту М-евой Ольге, она делала всю его работу, а он выдавал потом как за свои, даже деловые письма он не мог без нее писать, кошмар, позор.



Помню позвал один раз он коллегу из соседнего отдела, зовут Дима, из колл-центра, чтобы ему сделал таблицу в Экселе по поводу статистики для нас, а потом хвастался перед высшим рук-ом, утверждая, что это он сделал. Мы неоднократно собирались и сообщали о выходках В-ина начальнику отдела ДУРКР, но все бесполезно, она всегда его оправдывала (она его привела в банк) тем, что он раньше работал выездником отдела взыскания и поэтому он такой. Наши крики о помощи до высшего рук-ва до Милана, к сожалению, не доходили, т.к. она (Б-ева Елена) прикрывала В-ина, но почему сотрудники должны страдать из-за него?



Если он не может контролировать себя, тогда пусть обратиться к врачу! Кстати, он так довел до нервного срыва сотрудниц, что даже их мужья приезжали в банк для разбирательства с ним! Я работала в разных банках, везде есть + и -, но чтобы рук-ль ТАКОЕ ДЕЛАЛ С СОТРУДНИКАМИ, ТАК ИЗДЕВАЛСЯ, что мужья приезжали - такого нигде не было. Обидно, что из-за одного человека репутация банка портиться, несколько раз новые сотрудники увидев такое отношение на второй день не выходили и отказывались работать в банке.



Я прошу высшее руководство провести проверку в данном отделе, провести так, чтобы В-ин не знал, т.к. он, узнав об этом, будет угрожать сотрудникам, если они что-то про него расскажут, то он морально замучает их на работе, а это он может! А также провести проверку его знаний в области программного обеспечения, которые он обязан знать лучше нас всех.