Доброе время суток всем! Мой небольшой комментарий к отзыву о Лефортовском отд. Я тоже сократилась из Лефортово, стаж 22 года! Но возвращаться обратно - это бред. Какие принципы? Скажите Сбербанку "Спасибо" и расслабьтесь. Вы что думали, что П-ина будет горько жалеть и просить вернуться нас обратно? Тем более, что многие уволились сразу как получили уведомление. Уходя - уходи! Если бы не сокращение, я лично уволилась бы и сама, т.к. мозг перестал понимать происходящее и я для себя решила "надо что-то менять". А П-на здесь ни при чем, в других отделениях то же самое, не было бы ее, был бы кто-то другой, не думаю, что лучше - это система. Я ее не защищаю, но мне она ничего плохого не делала (ничего личного). Такой тип руководителя ценится сейчас. А вот что всех сотрудников ею пугают, как Бабой Ягой маленьких детей, это и смешно, и ужасно. Если возвращаться тогда, надо спокойно принимать и не жаловаться на работу по 14-15 часов в день, на нервное ожидание проверок, рисование досок, быть готовым с покорностью выслушивать от куратора, что ты полное ничтожество и не умеешь работать, следить и писать доносы на сотрудников и т.д., а лучше найти новую работу, поверьте, это возможно, было бы желание. Сбербанк - это хорошая школа на выживание (особенно сейчас), я лучше стала разбираться в людях, научилась делать несколько дел одновременно, общаться с разными слоями населения, справляться со стрессами и многое другое, главное вовремя уйти, чтобы крышу не снесло. А еще в Лефортовском отделении работали (и работают) хорошие, позитивные, отзывчивые и терпеливые люди, и там у меня остались хорошие друзья. Я вас помню и люблю! С прошедшим всех вас праздником! Удачи вам! И не бойтесь в жизни что-то менять! Жизнь может начаться и в 30, и в 45 - это мы решаем сами, а не П.. !