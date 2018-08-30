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|Странный работодатель
|отрицательный голос не засчитан
|Очень странный подход к подбору персонала. Опыт, знания, рекомендации почему-то не интересуют, довольствуются резюме, а выбор производят на основании психологических компьютерных тестов и беседы с психологом. Но самое интересное, что финальное решение принимает заочно президент на основании вывода психолога.
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cool_hunter • несостоявшийся сотрудник
14.11.2012 19:54
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