Очень странный подход к подбору персонала. Опыт, знания, рекомендации почему-то не интересуют, довольствуются резюме, а выбор производят на основании психологических компьютерных тестов и беседы с психологом. Но самое интересное, что финальное решение принимает заочно президент на основании вывода психолога.