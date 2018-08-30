Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Декрет
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте! Я сотрудник банка. Работаю уже более 5 лет и до недавнего времени была очень довольна своим работодателем: достойная оплата, хорошие условия труда и супер коллектив и руководство.
Это организация, которая позволит вам полностью реализовать тебя, при условии, что вы этого хотите и будете действительно работать. Работая в банке, я получила бесценный опыт по разным направления, который и по сей день помогает мне идти по жизни. В общем, я всегда была довольна своим работодателем.
С недавнего времени я нахожусь в декрете, как только закончился больничный я собралась ехать на работу оформлять отпуск по уходу за ребенком и положенное мне пособие. В связи с тем, что с малыша оставить СОВСЕМ НЕ С КЕМ, да и оставить его я не могу, т.к. кормлю его я через каждые 2-3 часа, а живем мы достаточно далеко, я взяла его с собой, но... на работу меня не пропустили! Такого подвоха я даже и ожидать не могла, т.к. мои коллеги ранее не раз приезжали с грудными детьми на работу и все было в порядке, а тут оказывается больше не пускают. Также не могу не отметить, что в момент, когда я была перехвачена на входе, я почувствовала себя преступником, проносящим контрабанду В тот момент мне было не смешно, конечно. Таким образом, я не могу оформить отпуск уже второй месяц и сижу без денег. Более того, если еще месяц просижу, моя выплата прогорит.
Отсюда вопросы:
1. В связи с чем такое распоряжение - не пускать сотрудников с детьми в офис?
2. Где об этом написано? Мелким шрифтом в положении об условиях труда?
3. Если вы приняли такую меру, то что было сделано в противовес? Мне сказали: "Оставляйте ребенка и проходите". С кем оставлять? На диванчике его положить, чтоб подождал? Или просить бывших коллег подежурить с ребенком по очереди на входе, на сквозняке? Ну смешно конечно.
4. Чем помешает в офисе спящий в слинге ребенок?
5. Как мне быть? Как быть матерям-одиночкам и прочим мамочкам, которым некому помочь?
Каждая женщина знает, что ребенок для матери - это все, поэтому эта ситуация, если она не разрешится положительно для меня, перечеркнет все мое хорошее впечатление о работодателе.
С нетерпением жду вашего комментария.
Заранее спасибо.
С уважением, ваш сотрудник.
|
1
sotrudnik_hk • сотрудник
15.11.2012 00:04
|
Ответ банка:
Здравствуйте,
Я очень хочу разобраться в этой ситуации. Пожалуйста, напишите мне подробно, когда это произошло, куда Вас конкретно не пустили: в HR или в подразделение, где Вы работали.
Мой адрес Galina.Vaisband@homecredit.ru
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Попробуйте всё же:
1- связаться с Руководством по телефону и решить проблему.
2- связаться с коллегами - и решить проблему
Во всех банках, как правило, действует пропускной режим. Сотрудники заходят по своим пропускам, а гости (клиенты, люди, пришедшие на собеседования, и прочие) проходят получив временный пропуск (предъявив на ресепшене паспорт, чтобы паспортные данные зафиксировали в целях безопасности). Так пложено. И если грудного ребенка охрана прировняла к взрослому человеку- "гостю" банка, которого пускать "просто так" нельзя... Предьявите какой-нибудь документ ребенка. Например, свид-во о рождении. Пусть перепишут данные свид-ва. Если они так беспокоятся, что грудной ребенок способен нанести банку какой-то ущерб.
Вообще-то достаточно заказным письмом с описью вложения и уведомлением о доставке отправить все документы, заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, заявление о предоставлении пособия по уходу за ребенком по адресу где находится ваша бухгалтерия.
Форма заявления стандартная:
в заявление обязательно пишется период до 3 лет со следующего дня окончания больничного по береммености и родам.
Генеральному директору (руководителю подразделения в вашем случае)
______________________________
__________________________
от _______________________
Ф.И.О. работника
заявление.
Прошу предоставить мне отпуск по уходу за моим ребенком _____________________________________, родившимся ____________________
( Ф.И.О. ребенка ) ( дата рождения )
с __(дата окончания больничного)_____________ до достижения им возраста 3 лет, т.е до _______________ включительно.
В связи с предоставлением названного отпуска прошу назначить мне ежемесячное пособие по уходу за ребенком. _______________________________________ - мой ________________________ ребенок.
( Ф.И.О. ребенка) X ( первый, второй)
Прошу выплачивать мне пособие по уходу за ребенком по следующим реквизитам.(указать реквизиты) ((Хотя этот пункт вообще можно не писать если у вас з/п карта, на нее обязаны перечислять.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1)Копия св - ва о рождении ребенка.
2) Справка с места работы отца, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и пособие не получает. (мать одиночка такие справки не предоставляет)
3) копия сбер. книжки (если нет карты)
4) Если вы не отдавали больничный по декрету, то его оригинал, а себе ксерокопию (если вам делали кесарево, то больничный должен быть продлен на 2 недели)
Дата Подпись
Заявление в 2-х экземплярах, второе они должны вам отправить в ответ с указанием даты приема заявления в бухгалтерии.
И все.
Пугает только то, что если что-то будет неправильно (дата не та или еще что) переписка будет длиться долго))
Еще вопрос, а если я проживаю в чернобыльской зоне, какие еще документы, можете подсказать?