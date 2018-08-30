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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте! Я сотрудник банка. Работаю уже более 5 лет и до недавнего времени была очень довольна своим работодателем: достойная оплата, хорошие условия труда и супер коллектив и руководство.
Это организация, которая позволит вам полностью реализовать тебя, при условии, что вы этого хотите и будете действительно работать. Работая в банке, я получила бесценный опыт по разным направления, который и по сей день помогает мне идти по жизни. В общем, я всегда была довольна своим работодателем.

С недавнего времени я нахожусь в декрете, как только закончился больничный я собралась ехать на работу оформлять отпуск по уходу за ребенком и положенное мне пособие. В связи с тем, что с малыша оставить СОВСЕМ НЕ С КЕМ, да и оставить его я не могу, т.к. кормлю его я через каждые 2-3 часа, а живем мы достаточно далеко, я взяла его с собой, но... на работу меня не пропустили! Такого подвоха я даже и ожидать не могла, т.к. мои коллеги ранее не раз приезжали с грудными детьми на работу и все было в порядке, а тут оказывается больше не пускают. Также не могу не отметить, что в момент, когда я была перехвачена на входе, я почувствовала себя преступником, проносящим контрабанду smile:) В тот момент мне было не смешно, конечно. Таким образом, я не могу оформить отпуск уже второй месяц и сижу без денег. Более того, если еще месяц просижу, моя выплата прогорит.
Отсюда вопросы:
1. В связи с чем такое распоряжение - не пускать сотрудников с детьми в офис?
2. Где об этом написано? Мелким шрифтом в положении об условиях труда?
3. Если вы приняли такую меру, то что было сделано в противовес? Мне сказали: "Оставляйте ребенка и проходите". С кем оставлять? На диванчике его положить, чтоб подождал? Или просить бывших коллег подежурить с ребенком по очереди на входе, на сквозняке? Ну смешно конечно.
4. Чем помешает в офисе спящий в слинге ребенок?
5. Как мне быть? Как быть матерям-одиночкам и прочим мамочкам, которым некому помочь?
Каждая женщина знает, что ребенок для матери - это все, поэтому эта ситуация, если она не разрешится положительно для меня, перечеркнет все мое хорошее впечатление о работодателе.
С нетерпением жду вашего комментария.
Заранее спасибо.
С уважением, ваш сотрудник.
sotrudnik_hk • сотрудник
15.11.2012 00:04
Ответ банка:
Здравствуйте,

Я очень хочу разобраться в этой ситуации. Пожалуйста, напишите мне подробно, когда это произошло, куда Вас конкретно не пустили: в HR или в подразделение, где Вы работали.
Мой адрес Galina.Vaisband@homecredit.ru

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
9 комментариев
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sotrudnik_hk
Автор отзыва
15.11.2012 00:07
оценку пока не ставлю, т.к. до этого момента все было хорошо и я все же надеюсь, что это все же мое недопонимание...
MEN_018
15.11.2012 09:22
А вы не пробовали выписать разовый пропуск на ребенка ?! ведь в паспорт ребенок у вас вписан . ( это не стеб, интересно как охраники на это отреогировали бы ?! ) а вообще ситуация нестандартная, ждем что ответить Банк.
alex0102
15.11.2012 10:22
У роботов нет разума smile:) у Роботов есть программа smile:cry:
Попробуйте всё же:
1- связаться с Руководством по телефону и решить проблему.
2- связаться с коллегами - и решить проблему
Pennywice
16.11.2012 13:02
Дурость, конечно. До смешного доходит.
Во всех банках, как правило, действует пропускной режим. Сотрудники заходят по своим пропускам, а гости (клиенты, люди, пришедшие на собеседования, и прочие) проходят получив временный пропуск (предъявив на ресепшене паспорт, чтобы паспортные данные зафиксировали в целях безопасности). Так пложено. И если грудного ребенка охрана прировняла к взрослому человеку- "гостю" банка, которого пускать "просто так" нельзя... Предьявите какой-нибудь документ ребенка. Например, свид-во о рождении. Пусть перепишут данные свид-ва. Если они так беспокоятся, что грудной ребенок способен нанести банку какой-то ущерб. smile:D
sotrudnik_hk
Автор отзыва
16.11.2012 13:44
В том-то и дело, что ребенка нельзя было взять с собой ни при каких условиях, просто потому что это ребенок...
Лариса
19.11.2012 11:41
Цитата
Таким образом, я не могу оформить отпуск уже второй месяц и сижу без денег. Более того, если еще месяц просижу, моя выплата прогорит.

Вообще-то достаточно заказным письмом с описью вложения и уведомлением о доставке отправить все документы, заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, заявление о предоставлении пособия по уходу за ребенком по адресу где находится ваша бухгалтерия.

Форма заявления стандартная:

в заявление обязательно пишется период до 3 лет со следующего дня окончания больничного по береммености и родам.

Генеральному директору (руководителю подразделения в вашем случае)
______________________________
__________________________
от _______________________
Ф.И.О. работника

заявление.

Прошу предоставить мне отпуск по уходу за моим ребенком _____________________________________, родившимся ____________________
( Ф.И.О. ребенка ) ( дата рождения )
с __(дата окончания больничного)_____________ до достижения им возраста 3 лет, т.е до _______________ включительно.
В связи с предоставлением названного отпуска прошу назначить мне ежемесячное пособие по уходу за ребенком. _______________________________________ - мой ________________________ ребенок.
( Ф.И.О. ребенка) X ( первый, второй)

Прошу выплачивать мне пособие по уходу за ребенком по следующим реквизитам.(указать реквизиты) ((Хотя этот пункт вообще можно не писать если у вас з/п карта, на нее обязаны перечислять.


ПРИЛОЖЕНИЕ:
1)Копия св - ва о рождении ребенка.
2) Справка с места работы отца, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и пособие не получает. (мать одиночка такие справки не предоставляет)
3) копия сбер. книжки (если нет карты)
4) Если вы не отдавали больничный по декрету, то его оригинал, а себе ксерокопию (если вам делали кесарево, то больничный должен быть продлен на 2 недели)

Дата Подпись

Заявление в 2-х экземплярах, второе они должны вам отправить в ответ с указанием даты приема заявления в бухгалтерии.
И все.
sotrudnik_hk
Автор отзыва
21.11.2012 19:01
Лариса, спасибо за инфо, не знала...
Пугает только то, что если что-то будет неправильно (дата не та или еще что) переписка будет длиться долго))
Еще вопрос, а если я проживаю в чернобыльской зоне, какие еще документы, можете подсказать?
Tray24
23.11.2012 19:38
smile:o Какой ужас!!! Вот до чего опустился банк, такого нигде не видывал. Напишите на Галину Вайсбанд. Это уже совсем жуть какая-то!!! Правда после этой разборки вам возможно уже не дадут работать после декрета, НО УРОК НУЖНО ПРЕПОДАТЬ ВСЕМ и пока все будут молчать и будет такое продолжаться. Я вообще удивляюсь почему не пишут сотрудники как на охрану так и на СЗБ. Ведь это беспредел и все боятся что СЗБ потом им будут учинять припятствия для трудоустройства на новую работу. Почему до сих пор об этой наболевшей проблеме не написал никто до сих пор??????
Лариса
27.11.2012 21:15
sotrudnik_hk всю информацию вы можете найти в свободном доступе в интернете. Можете посмотреть ресурс http://www.kukuzya.ru там есть раздел законодательство, и все прекрасно расписано.
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