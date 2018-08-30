Здравствуйте! Я сотрудник банка. Работаю уже более 5 лет и до недавнего времени была очень довольна своим работодателем: достойная оплата, хорошие условия труда и супер коллектив и руководство.

Это организация, которая позволит вам полностью реализовать тебя, при условии, что вы этого хотите и будете действительно работать. Работая в банке, я получила бесценный опыт по разным направления, который и по сей день помогает мне идти по жизни. В общем, я всегда была довольна своим работодателем.



С недавнего времени я нахожусь в декрете, как только закончился больничный я собралась ехать на работу оформлять отпуск по уходу за ребенком и положенное мне пособие. В связи с тем, что с малыша оставить СОВСЕМ НЕ С КЕМ, да и оставить его я не могу, т.к. кормлю его я через каждые 2-3 часа, а живем мы достаточно далеко, я взяла его с собой, но... на работу меня не пропустили! Такого подвоха я даже и ожидать не могла, т.к. мои коллеги ранее не раз приезжали с грудными детьми на работу и все было в порядке, а тут оказывается больше не пускают. Также не могу не отметить, что в момент, когда я была перехвачена на входе, я почувствовала себя преступником, проносящим контрабанду В тот момент мне было не смешно, конечно. Таким образом, я не могу оформить отпуск уже второй месяц и сижу без денег. Более того, если еще месяц просижу, моя выплата прогорит.

Отсюда вопросы:

1. В связи с чем такое распоряжение - не пускать сотрудников с детьми в офис?

2. Где об этом написано? Мелким шрифтом в положении об условиях труда?

3. Если вы приняли такую меру, то что было сделано в противовес? Мне сказали: "Оставляйте ребенка и проходите". С кем оставлять? На диванчике его положить, чтоб подождал? Или просить бывших коллег подежурить с ребенком по очереди на входе, на сквозняке? Ну смешно конечно.

4. Чем помешает в офисе спящий в слинге ребенок?

5. Как мне быть? Как быть матерям-одиночкам и прочим мамочкам, которым некому помочь?

Каждая женщина знает, что ребенок для матери - это все, поэтому эта ситуация, если она не разрешится положительно для меня, перечеркнет все мое хорошее впечатление о работодателе.

С нетерпением жду вашего комментария.

Заранее спасибо.

С уважением, ваш сотрудник.