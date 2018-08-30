Всем здравствуйте. Читаю я отзывы о Сбербанке и понимаю, лучше не становиться Очень понравился отзыв от 13.11.2012 "Моя история в Сбере". Я пережила практически похожую историю. Мне помогли уйти и это было в день работников Сбербанка. К сожалению, или к счастью, но забеременеть я, работая в Сбербанке, не смогла. Последняя моя беременность закончилась прямо на рабочем месте, во время смены. И никто не разрешил вызвать скорую и покинуть рабочее место, а на следующий день было уже поздно и врачи ничего сделать не смогли После чего я ушла на больничный, а потом меня просто подвели под сокращение. Я пришла работать в Сбер в 2007 году. Тогда еще работали старые кадры. СПАСИБО им большое, они то многому и научили. И работали они помногу лет и не было такой жестокой текучки. На данный момент уже никого не осталось. Сейчас уже продержаться в Сбере 4-5 лет считается героизмом. Да, руководство устраивает набор молодых, не опытных специалистов, а у нас в городе вообще берут без образования на должность ОКР (дай бог чтобы было хотя бы педагогическое или медицинское образование). Это чтобы не мечтали о карьерном росте, нужно мясо, груши для битья.