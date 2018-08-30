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Как я вас понимаю плохо (−1)
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Всем здравствуйте. Читаю я отзывы о Сбербанке и понимаю, лучше не становиться smile:( Очень понравился отзыв от 13.11.2012 "Моя история в Сбере". Я пережила практически похожую историю. Мне помогли уйти и это было в день работников Сбербанка. К сожалению, или к счастью, но забеременеть я, работая в Сбербанке, не смогла. Последняя моя беременность закончилась прямо на рабочем месте, во время смены. И никто не разрешил вызвать скорую и покинуть рабочее место, а на следующий день было уже поздно и врачи ничего сделать не смогли smile:( После чего я ушла на больничный, а потом меня просто подвели под сокращение. Я пришла работать в Сбер в 2007 году. Тогда еще работали старые кадры. СПАСИБО им большое, они то многому и научили. И работали они помногу лет и не было такой жестокой текучки. На данный момент уже никого не осталось. Сейчас уже продержаться в Сбере 4-5 лет считается героизмом. Да, руководство устраивает набор молодых, не опытных специалистов, а у нас в городе вообще берут без образования на должность ОКР (дай бог чтобы было хотя бы педагогическое или медицинское образование). Это чтобы не мечтали о карьерном росте, нужно мясо, груши для битья.
Наташа Светиковабывший сотрудник
15.11.2012 15:10
7 комментариев
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Big Al
16.11.2012 09:17
"Последняя моя беременность закончилась прямо на рабочем месте, во время смены."
Это ужас, а что было не посудиться, понимаю было не до этого, но все же.
Наташа Светикова
Автор отзыва
16.11.2012 22:27
Добрый день. Работала я в сбербанке с 2007 по 2010 год. Практически весь 2010 год прошел в больницах и обследованиях. Прошло уже достаточно времени после моего ухода. Переживала конечно очень тяжело потерю работы. 6 мес. я была без работы, городок небольшой( указывать не буду, все друг друга знают)-для администратора, работы практически нет, а устоиться в 37 лет не так легко в банковском секторе. Да и сейчас такая чистка идет в сбербанке старых кадров. Потом я нашла работу в другом коммерческом банке, так получилось, что проработала совсем недолго и сейчас нахожусь в декретном отпуске. Осадок так и остался. Но и жизнь оказываеться есть полноценная после сбербанка!!!
Madamo4ka
17.11.2012 13:46
История печальная. Что за раболепство, это Ваше здоровье!!!!! Какая работа! пусть только кто-либо посмел запретить мне вызвать скорую...О каком разрешении Вы ведете речь!? Коллеги, уважайте себя и свой труд сами!
vladisobolev
20.11.2012 11:10
Цитата
И никто не разрешил вызвать скорую и покинуть рабочее место, а на следующий день было уже поздно и врачи ничего сделать не смогли

Ната, Вы sjj,ot с головой в ладах? Кто не разрешил? Какого вообще разрешения Вам потребовалось?
Наташа Светикова
Автор отзыва
20.11.2012 14:35
vladisobolev, зря вы так( Иначе никак :старшая по смене, основная касса, центральный офис, все начальство под носом. Мне много чего "доброго" заведующая на ушко нашептала тогда и беседа со мной воспитательная была проведена. Хорошо что это все в прошлом!!!
kma85
25.11.2012 21:25
Знаете, если бы я раньше начала вести себя так, как вела после того как узнала что беременна, может и было бы сейчас всё по другому со мной и моим ребёнком...
Я тоже работала в любом состоянии - на износ. Помню как-то заболела, температура уже к 39 подползала, сижу в кассе по приёму платежей, глаза слезятся - нихрена не вижу, то чихаю то кашляю, меня морозило, одела куртку и укуталась в шерстяной платок, уши заложило, нихрена не слышу, торможу как не знаю кто...даже клиенты говорили, что выгляжу я ужасно и почему не уйду домой? А уйти НЕЛЬЗЯ!!! Я одна принимала коммуналку тогда во всём филиале. Давай звонить некоторым сотрудникам, просила выйти, доработать за меня ( а рабочий график с 10-00 до 20-00, но по факту, естественно приходили к 9-00, а уходили за полночь), так никто не смог... мол "жаль конечно тебя, но терпи, чего поделать"
А потом как-то подумала: чего ради?! здоровье моё, потом его не купишь и не восстановишь, тогда политику изменила и забеременеть смогла.
Вплоть до того, когда мне как-то плохо стало, я ушла в туалет, со своего телефона вызвала себе скорую, врачи час со мной ещё сидели, приводя в чувства, потом уехали, а я ещё час пролежала на стульях в кухне и прямым текстом посылала всех, кто проявлял недовольство!!! правда поздновато уже спохватилась....
алекса1
26.11.2012 00:19
Да про беременность жестко!! Ну конечно никакого разрешения нечего было ждать!!! вызывать скорую и все!!! Хотя когда я была в положении очень много тоже нервов... особенно с ревизией..( мне через 2 недели в декрет, а ревизия в покое оставить не может... еле еле дожила до декретного) А так конечно и на сохранении лежала и без проблем никто слова не сказал!
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