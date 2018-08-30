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|Всем здравствуйте. Читаю я отзывы о Сбербанке и понимаю, лучше не становиться Очень понравился отзыв от 13.11.2012 "Моя история в Сбере". Я пережила практически похожую историю. Мне помогли уйти и это было в день работников Сбербанка. К сожалению, или к счастью, но забеременеть я, работая в Сбербанке, не смогла. Последняя моя беременность закончилась прямо на рабочем месте, во время смены. И никто не разрешил вызвать скорую и покинуть рабочее место, а на следующий день было уже поздно и врачи ничего сделать не смогли После чего я ушла на больничный, а потом меня просто подвели под сокращение. Я пришла работать в Сбер в 2007 году. Тогда еще работали старые кадры. СПАСИБО им большое, они то многому и научили. И работали они помногу лет и не было такой жестокой текучки. На данный момент уже никого не осталось. Сейчас уже продержаться в Сбере 4-5 лет считается героизмом. Да, руководство устраивает набор молодых, не опытных специалистов, а у нас в городе вообще берут без образования на должность ОКР (дай бог чтобы было хотя бы педагогическое или медицинское образование). Это чтобы не мечтали о карьерном росте, нужно мясо, груши для битья.
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Наташа Светикова • бывший сотрудник
15.11.2012 15:10
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Это ужас, а что было не посудиться, понимаю было не до этого, но все же.
Ната, Вы sjj,ot с головой в ладах? Кто не разрешил? Какого вообще разрешения Вам потребовалось?
Я тоже работала в любом состоянии - на износ. Помню как-то заболела, температура уже к 39 подползала, сижу в кассе по приёму платежей, глаза слезятся - нихрена не вижу, то чихаю то кашляю, меня морозило, одела куртку и укуталась в шерстяной платок, уши заложило, нихрена не слышу, торможу как не знаю кто...даже клиенты говорили, что выгляжу я ужасно и почему не уйду домой? А уйти НЕЛЬЗЯ!!! Я одна принимала коммуналку тогда во всём филиале. Давай звонить некоторым сотрудникам, просила выйти, доработать за меня ( а рабочий график с 10-00 до 20-00, но по факту, естественно приходили к 9-00, а уходили за полночь), так никто не смог... мол "жаль конечно тебя, но терпи, чего поделать"
А потом как-то подумала: чего ради?! здоровье моё, потом его не купишь и не восстановишь, тогда политику изменила и забеременеть смогла.
Вплоть до того, когда мне как-то плохо стало, я ушла в туалет, со своего телефона вызвала себе скорую, врачи час со мной ещё сидели, приводя в чувства, потом уехали, а я ещё час пролежала на стульях в кухне и прямым текстом посылала всех, кто проявлял недовольство!!! правда поздновато уже спохватилась....