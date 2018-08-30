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|Кормежка "завтраками" на протяжении 3-х недель
|не голосовал
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Дело происходило в Питере...
После первого собеседования обе стороны (я и банк) взяли тайм-аут на подумать. Я позвонила через 7 дней начальнику службы по работе с персоналом, г-же В-р О.Ю, высказала свое желание работать, расти и развиваться в "Россельхозе" и поинтересовалась, что решил банк по поводу меня. О.Ю. пригласила меня приехать, заполнить анкету, ксерокопировать необходимые документы для проверки СБ. На второй явке она меня спросила: "Вы точно решили с нами работать", на что я ответила: "Да... я отказала другим банкам и хочу с Вами работать". С О.Ю. мы договорились, что созвонимся через неделю и она мне сообщит о результатах проверки СБ.
Звоню через 7 дней. Ответ: "Еще не проверили Вашу анкету... СБ что-то задерживается, позвоните ЗАВТРА". Звоню. То же самое. Звоню "завтра, завтра, завтра"... и так каждый день. Все не проверили, понимаешь ли. На четвертую неделю звоню, а мне О.Ю. говорит: "Вам отказали, к сожалению. Мы взяли другого кандидата".
У меня вопрос: ЗАЧЕМ БЫЛО ЛГАТЬ И ПЕНЯТЬ ВСЕ НА СБ, когда Вы просто параллельно смотрели других кандидатов? Почему было трудно меня предупредить, что также рассматриваются другие кандидаты на данную позицию, а не "СБ что-то задерживается"?
P/s. ЛОЖЬ отдела кадров считаю не существенным для проставления общей оценки банку (все-таки я в нем не работала).
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Italiana • несостоявшийся сотрудник
15.11.2012 16:29
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К слову сказать, я тоже ходила на собеседование в этот банк на Арбат в августе прошлого года. Очень активно меня тогда звали на собеседование, если память не изменяет, тоже некая Ольга, пошла ради интереса, в трудоустройстве на тот момент заинтересована не была, на собеседовании вела себя соответствующе, хотя первое впечатление о банке и офисе было очень позитивным. Но у меня были в принципе другие планы на жизнь на тот момент. В итоге мне тоже не позвонили, но я и не расстроилась. И вообще считаю, что самому звонить нет смысла, иногда даже это вредно для нервов, что подтверждает Ваш случай.
И уж тем более не стоит отказываться от предложений. Я один, а работодателей много. Кто первый успел меня нанять, тот и выиграл!
рискуетпроявляет активность, тот теряет шанс устроиться на работу.
Был еще один прикольный случай. Меня решили не брать, но взяли моего друга. А потом на каком-то этапе он не справился и порекомендовал меня вместо себя. И когда я уже снова пришел на интервью в этот самый банк, меня уже взяли.
Единственно что настоятельно НЕ рекомендую -- так это терять время на кадровые агентства. Результат многочисленных общений с ними -- абсолютный нуль и зачем они нужны, я честно говоря, не понимаю.
Это пример того, как "навязывание" себя и инициатива может помочь, чтобы человека заметили, и дали ему шанс.
Доходило до смешного. Звонят сами кадровики и приглашают. Начинаешь выяснять ТРЕБОВАНИЯ к кандидату и ПОРЯДОК трудоустройства в их конкретный банк. Но как только разговор доходит до СБ - как током бьет : не знаем, к ним не ходим, с ними не дружим ! Позвольте, но ведь это часть ТРЕБОВАНИЙ к кандидату и этап трудоустройства... Нет, не знаем и знать не хотим ! А как насчет того, чтобы позвонить, спросить и узнать... Это же ВАША работа : знать такие вещи полезно прежде всего и Вам самим ! ИЗРЕДКА соглашаются позвонить и уточнить... А потом, естественно, пропадают с концами. Проверено многократно.
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