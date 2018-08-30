Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Россельхозбанк»
смотреть все отзывы банка (198)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Кормежка "завтраками" на протяжении 3-х недель не голосовал
Дело происходило в Питере...
После первого собеседования обе стороны (я и банк) взяли тайм-аут на подумать. Я позвонила через 7 дней начальнику службы по работе с персоналом, г-же В-р О.Ю, высказала свое желание работать, расти и развиваться в "Россельхозе" и поинтересовалась, что решил банк по поводу меня. О.Ю. пригласила меня приехать, заполнить анкету, ксерокопировать необходимые документы для проверки СБ. На второй явке она меня спросила: "Вы точно решили с нами работать", на что я ответила: "Да... я отказала другим банкам и хочу с Вами работать". С О.Ю. мы договорились, что созвонимся через неделю и она мне сообщит о результатах проверки СБ.

Звоню через 7 дней. Ответ: "Еще не проверили Вашу анкету... СБ что-то задерживается, позвоните ЗАВТРА". Звоню. То же самое. Звоню "завтра, завтра, завтра"... и так каждый день. Все не проверили, понимаешь ли. smile:o На четвертую неделю звоню, а мне О.Ю. говорит: "Вам отказали, к сожалению. Мы взяли другого кандидата".

У меня вопрос: ЗАЧЕМ БЫЛО ЛГАТЬ И ПЕНЯТЬ ВСЕ НА СБ, когда Вы просто параллельно смотрели других кандидатов? Почему было трудно меня предупредить, что также рассматриваются другие кандидаты на данную позицию, а не "СБ что-то задерживается"?
P/s. ЛОЖЬ отдела кадров считаю не существенным для проставления общей оценки банку (все-таки я в нем не работала).
Italiana • несостоявшийся сотрудник
15.11.2012 16:29
6 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Dreams come true
15.11.2012 18:11
Извините. но мне показалось, что Вы сами же и спровоцировали такую ситуацию. По-моему, уже после первой недели молчания и вашей инициативы было почти ясно, что не очень-то они Вами заинтересовались. Не надо было "навязываться" и самой дальше им названивать, тогда и подобной ситуации не возникло бы.
К слову сказать, я тоже ходила на собеседование в этот банк на Арбат в августе прошлого года. Очень активно меня тогда звали на собеседование, если память не изменяет, тоже некая Ольга, пошла ради интереса, в трудоустройстве на тот момент заинтересована не была, на собеседовании вела себя соответствующе, хотя первое впечатление о банке и офисе было очень позитивным. Но у меня были в принципе другие планы на жизнь на тот момент. В итоге мне тоже не позвонили, но я и не расстроилась. И вообще считаю, что самому звонить нет смысла, иногда даже это вредно для нервов, что подтверждает Ваш случай.
Italiana
Автор отзыва
15.11.2012 20:16
Dreams come true, я не провокатор smile:D Я просто не люблю людей, которые критичны к окружающим, а к себе нет smile;)
Morfius
16.11.2012 09:17
Да уж. Если не позвонили в течение недели, то можно смело дальше искать работу. Проверено на себе много раз.
И уж тем более не стоит отказываться от предложений. Я один, а работодателей много. Кто первый успел меня нанять, тот и выиграл!
Falcon
16.11.2012 10:59
А я считаю, всё-таки надо перезванивать и, более того, когда видишь, что ты более-менее подходишь под требования ванансии -- самому звонить в кадры и попросить устроить интервью. Так меня взяли в два банка. Конечно это один случай из эдак 20, но кто не рискует проявляет активность, тот теряет шанс устроиться на работу.
Был еще один прикольный случай. Меня решили не брать, но взяли моего друга. А потом на каком-то этапе он не справился и порекомендовал меня вместо себя. И когда я уже снова пришел на интервью в этот самый банк, меня уже взяли.
Единственно что настоятельно НЕ рекомендую -- так это терять время на кадровые агентства. Результат многочисленных общений с ними -- абсолютный нуль и зачем они нужны, я честно говоря, не понимаю.

Pennywice
16.11.2012 12:52
В принципе согласна с Dreams come true. Но есть доля правды и в словах Falcon. Например, я на свое текущее место работы могла бы и не попасть, если бы сама не проявляла бы инициативу, и не названивала бы работодателю через день и не спрашивала: "Ну, что вы решили?", "А что решило СБ?", "А когда приходить оформляться?" и т.д. Моя коллега, поторая принималась на работу в одно время со мной, в мой же отдел, получила положительное решение по своей кандидатуре через 10 минут после собеседования! Она только успела выйти из офиса, как ей сразу позвонили, и сказали: "Мы вас берем". В моем же случае, после собеседования была трехдневная тишина. Тогда я позвонила сама, и стала выяснять берут меня или нет. И так около 10 дней звонков, и меня в итоге взяли. smile:)
Это пример того, как "навязывание" себя и инициатива может помочь, чтобы человека заметили, и дали ему шанс. smile;)
Отверженный странник
16.11.2012 21:18
А вообще, соглашусь с автором вот в чем. "Кивание" на "ВСЕМОГУЩУЮ и НЕДОСТУПНУЮ" остальным сотрудникам СБ - любимая и стандартная "отмазка" не только кадровиков, но и кредитчиков. Типа : "это не я, это все ОНИ !!!" Но только вот стоит спросить : КТО ТАКИЕ эти "они" - сразу НЕЛЬЗЯ, "закрытое подразделение" и все такое прочее.
Доходило до смешного. Звонят сами кадровики и приглашают. Начинаешь выяснять ТРЕБОВАНИЯ к кандидату и ПОРЯДОК трудоустройства в их конкретный банк. Но как только разговор доходит до СБ - как током бьет : не знаем, к ним не ходим, с ними не дружим ! Позвольте, но ведь это часть ТРЕБОВАНИЙ к кандидату и этап трудоустройства... Нет, не знаем и знать не хотим ! А как насчет того, чтобы позвонить, спросить и узнать... Это же ВАША работа : знать такие вещи полезно прежде всего и Вам самим ! ИЗРЕДКА соглашаются позвонить и уточнить... А потом, естественно, пропадают с концами. Проверено многократно.

Изменено: Отверженный странник - 17.11.2012 09:56
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (198)