Дело происходило в Питере...

После первого собеседования обе стороны (я и банк) взяли тайм-аут на подумать. Я позвонила через 7 дней начальнику службы по работе с персоналом, г-же В-р О.Ю, высказала свое желание работать, расти и развиваться в "Россельхозе" и поинтересовалась, что решил банк по поводу меня. О.Ю. пригласила меня приехать, заполнить анкету, ксерокопировать необходимые документы для проверки СБ. На второй явке она меня спросила: "Вы точно решили с нами работать", на что я ответила: "Да... я отказала другим банкам и хочу с Вами работать". С О.Ю. мы договорились, что созвонимся через неделю и она мне сообщит о результатах проверки СБ.



Звоню через 7 дней. Ответ: "Еще не проверили Вашу анкету... СБ что-то задерживается, позвоните ЗАВТРА". Звоню. То же самое. Звоню "завтра, завтра, завтра"... и так каждый день. Все не проверили, понимаешь ли. На четвертую неделю звоню, а мне О.Ю. говорит: "Вам отказали, к сожалению. Мы взяли другого кандидата".



У меня вопрос: ЗАЧЕМ БЫЛО ЛГАТЬ И ПЕНЯТЬ ВСЕ НА СБ, когда Вы просто параллельно смотрели других кандидатов? Почему было трудно меня предупредить, что также рассматриваются другие кандидаты на данную позицию, а не "СБ что-то задерживается"?

P/s. ЛОЖЬ отдела кадров считаю не существенным для проставления общей оценки банку (все-таки я в нем не работала).