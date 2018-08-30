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А было интересно! положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем привет! Решилась написать отзыв! Сегодня как раз дата - год как я уволилась.
На самом деле банк неплохой, замечательный коллектив - все молодые, амбициозные, руководство нравилось, в общем это было мое первое место официального заработка. К слову, я работала в проекте МЕТРО. На самом деле карьерный рост есть, за пол года я поднялась до ИО руководителя группы продаж, что бывает оооочень редко. И вот тут то и понеслось. Перерабатывала слишком много, порой работала и в выходные и даже в собственный день рождения в субботу. Было тяжело, но работу я любила, руководству всем чем могла старалась помогать, поскольку время тогда у проекта было очень плохое, а состояние плачевное. Поднимали группы, как могли. Сотрудники скопом стали увольняться, постоянные споры не доводили до принятия конкретного решения. И в итоге после молниеносного взлета меня опять хотели перевести работать на точку старшим специалистом. К тому моменту была уже глубокая осень, работать в холоде не хотелось, и учебу я к тому моменту совсем забросила, нужно было искать выход и я его нашла - уволилась из КЕБа. Но увольнялась я с тортом, слезами на глазах и прекрасными воспоминаниями. До сих пор общаюсь со своими коллегами или даже подчиненными, с руководством и бывает, что даже вспоминаю как мы были все рекорды по выполнению планов и вместе с коллегами отдыхали. И даже карточку расчетную опять в КЕБе сделала!

Так что я благодарна этому банку за хороший старт, за прекрасный коллектив и слаженную работу. Было очень интересно, а проблемы... Да где их не бывает.

P.S. После КЕБа кстати меня с руками и ногами хотели брать в ВТБ 24 в доп офис и другие банки не хуже, просто хотелось доучиться и получить свой красный диплом!)))
Sodryбывший сотрудник
21.11.2012 18:45
9 комментариев
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Morfius
22.11.2012 08:32
Цитата
просто хотелось доучиться и получить свой красный диплом!)))

Уверяю вас, он вам не пригодится smile:D
У меня он тоже есть.
MEN_018
22.11.2012 10:03
smile:thumbsup: Morfius. Да сейчас время такое ....размахивая перед потанцеальным руководителем красным дипломо ни к чему не приведет. Наоборо возникает вопрос - почему вы с красным дипломом идете в продажи и работаете в таких услвоиях ( _ Перерабатывала слишком много, порой работыла и в выходные и даже в собственный день рождения в субботу. Было тяжело_ ) вас должны взять как мимним на начальника отдела, с отдельным кабинетом и секретарем. ))) Сейчас нужен не дипломы а знакомства.
Pennywice
22.11.2012 16:22
Полностью согласна с MEN_018. ""Цвет" диплома (впрочем как и название/престижность ВУЗа) не имеет практически никакого значения для потенциальных работодателей. Никто просто так за один красный диплом престижного ВУЗа не возьмет человека с улицы на высокую должность и з/п.
Опыт, опыт, еще раз опыт, и... связи. Иногда доходит даже до того, что не только цвет диплома не важен, но и вообще наличие высшего образования. Как ни странно. smile:D На моей старой работе были люди (не один пример), которые в 19-20 лет занимали должности начальников отделов, руководителей групп, старших смен и прочее. И люди 22-24 лет с высшим образованием (но без связей и без опыта работы - ну, не успели еще наработать, т.к. учась в ВУЗе, например, не работали) чувствовали себя под руководством таких "одаренных" малолетних начальников отделов просто какими-то переростками-неудачниками. smile:D Смешно было

Изменено: Pennywice - 22.11.2012 16:23
OspUpk
22.11.2012 17:39
Morfius smile:thumbsup: Сейчас абсолютно без разницы какого цвета диплом, какие оценки в нем и каким ВУЗом он выдан...
Sodry
Автор отзыва
22.11.2012 17:57
Ну так ребят, о чем спор то? В КЕБе я работала без высшего образования и мне было то 18 -19 годков) Получив диплом, я прекрасно понимаю, что он никому не нужен, хотелось себя потешить smile:D

Изменено: Sodry - 22.11.2012 17:58
Morfius
23.11.2012 08:34
Да мы и не спорим. Мы так просто....разговор поддержать. smile:)
savik
23.11.2012 08:39
to Morfius&MEN_018
коллеги, за что вы так? каждый отзыв пытаетесь обкакать [URL=http://smayliki.ru/smilie-85618695.html]Рисунок[/URL] smile:(
Человек написал, что несмотря на то, какая трудная была работа, ей все-таки нравилось. У вас же сразу - красный диплом никому не нужен, будет пылиться ... смотрите лучше на стакан, который наполовину полон smile:flowers:
Morfius
23.11.2012 09:07
Я по-доброму поделился своим опытом. Обкакивают совсем по-другому. smile:)
MEN_018
23.11.2012 09:22
savik Не хотел никого обидеть...просто сказал как оно есть...а не как " должно " быть ))
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