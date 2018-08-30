Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Всем привет! Решилась написать отзыв! Сегодня как раз дата - год как я уволилась.
На самом деле банк неплохой, замечательный коллектив - все молодые, амбициозные, руководство нравилось, в общем это было мое первое место официального заработка. К слову, я работала в проекте МЕТРО. На самом деле карьерный рост есть, за пол года я поднялась до ИО руководителя группы продаж, что бывает оооочень редко. И вот тут то и понеслось. Перерабатывала слишком много, порой работала и в выходные и даже в собственный день рождения в субботу. Было тяжело, но работу я любила, руководству всем чем могла старалась помогать, поскольку время тогда у проекта было очень плохое, а состояние плачевное. Поднимали группы, как могли. Сотрудники скопом стали увольняться, постоянные споры не доводили до принятия конкретного решения. И в итоге после молниеносного взлета меня опять хотели перевести работать на точку старшим специалистом. К тому моменту была уже глубокая осень, работать в холоде не хотелось, и учебу я к тому моменту совсем забросила, нужно было искать выход и я его нашла - уволилась из КЕБа. Но увольнялась я с тортом, слезами на глазах и прекрасными воспоминаниями. До сих пор общаюсь со своими коллегами или даже подчиненными, с руководством и бывает, что даже вспоминаю как мы были все рекорды по выполнению планов и вместе с коллегами отдыхали. И даже карточку расчетную опять в КЕБе сделала!
Так что я благодарна этому банку за хороший старт, за прекрасный коллектив и слаженную работу. Было очень интересно, а проблемы... Да где их не бывает.
P.S. После КЕБа кстати меня с руками и ногами хотели брать в ВТБ 24 в доп офис и другие банки не хуже, просто хотелось доучиться и получить свой красный диплом!)))
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Sodry • бывший сотрудник
21.11.2012 18:45
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Уверяю вас, он вам не пригодится
У меня он тоже есть.
Опыт, опыт, еще раз опыт, и... связи. Иногда доходит даже до того, что не только цвет диплома не важен, но и вообще наличие высшего образования. Как ни странно. На моей старой работе были люди (не один пример), которые в 19-20 лет занимали должности начальников отделов, руководителей групп, старших смен и прочее. И люди 22-24 лет с высшим образованием (но без связей и без опыта работы - ну, не успели еще наработать, т.к. учась в ВУЗе, например, не работали) чувствовали себя под руководством таких "одаренных" малолетних начальников отделов просто какими-то переростками-неудачниками. Смешно было
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коллеги, за что вы так? каждый отзыв пытаетесь обкакать [URL=http://smayliki.ru/smilie-85618695.html][/URL]
Человек написал, что несмотря на то, какая трудная была работа, ей все-таки нравилось. У вас же сразу - красный диплом никому не нужен, будет пылиться ... смотрите лучше на стакан, который наполовину полон