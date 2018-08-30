Всем привет! Решилась написать отзыв! Сегодня как раз дата - год как я уволилась.

На самом деле банк неплохой, замечательный коллектив - все молодые, амбициозные, руководство нравилось, в общем это было мое первое место официального заработка. К слову, я работала в проекте МЕТРО. На самом деле карьерный рост есть, за пол года я поднялась до ИО руководителя группы продаж, что бывает оооочень редко. И вот тут то и понеслось. Перерабатывала слишком много, порой работала и в выходные и даже в собственный день рождения в субботу. Было тяжело, но работу я любила, руководству всем чем могла старалась помогать, поскольку время тогда у проекта было очень плохое, а состояние плачевное. Поднимали группы, как могли. Сотрудники скопом стали увольняться, постоянные споры не доводили до принятия конкретного решения. И в итоге после молниеносного взлета меня опять хотели перевести работать на точку старшим специалистом. К тому моменту была уже глубокая осень, работать в холоде не хотелось, и учебу я к тому моменту совсем забросила, нужно было искать выход и я его нашла - уволилась из КЕБа. Но увольнялась я с тортом, слезами на глазах и прекрасными воспоминаниями. До сих пор общаюсь со своими коллегами или даже подчиненными, с руководством и бывает, что даже вспоминаю как мы были все рекорды по выполнению планов и вместе с коллегами отдыхали. И даже карточку расчетную опять в КЕБе сделала!



Так что я благодарна этому банку за хороший старт, за прекрасный коллектив и слаженную работу. Было очень интересно, а проблемы... Да где их не бывает.



P.S. После КЕБа кстати меня с руками и ногами хотели брать в ВТБ 24 в доп офис и другие банки не хуже, просто хотелось доучиться и получить свой красный диплом!)))