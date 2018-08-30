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Банк боится потерять лицоперед воришкой, а на сотрудника плевать не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В августе месяце у меня образовалась недостача 450 000 рублей, клиент, которому были переданы излишние деньги, был найден, так как он оказался у нас на зарплатном проекте. Все данные по клиенту были переданы в отдел безопасности для его поиска, но первая фраза из этого отдела была такой: "Это не в компитенции отдела безопасности выбивать из клиента деньги, это ошибка вашего сотрудника - пусть берет кредит и гасит." Со мной на момент внутреннего расследования никто не связывался ни из безопасности, ни юристы, я только каждый рабочий день слышала от своего руководства: "Гаси, иначе банк подаст на тебя в суд и уволит по статье." Со стороны банка по отношению к данному клиенту не заводилось уголовного дела, короче, ничего банк не делал. Также у меня была встреча с управляющим отделения, где я работаю, и так же были условия - погаси, потом банк тебе поможет, продавай машину, дачу - гаси, иначе мы уволим тебя по статье "потеря доверия". Так же неоднократно пыталась встретиться с председателем мб, но, увы, до сих пор тишина... Сейчас уже идет суд, 27.11.2012 второе заседание. Я писала заявление в полицию, но мне отказ, ведь пострадавшее лицо - банк(юр.лицо) и непосредственно он должен писать заявление. Со стороны банка мне не предоставляют никаких документов, в частности видео, на котором видно четко, как я просчитываю на счетной машинке корешок по 5000 рублей и полностью его отдаю, а клиент берет деньги, и ордер поднимает и смотрит, какую же все-таки сумму он должен был получить, и ушел. К данному клиенту ходили на работу, разговаривали, просили вернуть деньги, после чего на следующий день он не вышел на работу и до сих пор скрывается. Я до сих пор работаю и от работы меня не отстранили, а еще я продолжаю заменять кассира на время больничного (я ведущий специалист, стаж 7лет, за все это время 4 больничных, в этом году в отпуске была 2 недели, пока нервы не сдали после всего происходящего, не отпускали - мол, мы не можем отпустить пока проблему не решим).
Подскажите, к кому еще можно обратиться, чтобы банк начал думать и о тех, кто на него работает.
saluyanova • сотрудник
27.11.2012 02:04
Администратор:
Оставим без оценки.
33 комментария
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1LIlia
27.11.2012 03:52
Уважаемая ТС, а на каком основании Вы называете человека "воришкой". Был суд, который признал его виновным? И собственно в чем виновным, насколько понятно из отзыва, Вы сами отдали ему деньги, на 450 000 рублей больше smile:o

И где доказательства того, что Вы не были с ним в преступном сговоре? Может Вы специально передали ему деньги?

И еще. Написание текста с использованием capslok не увеличивает шансы рассмотрения отзыва...


Изменено: 1LIlia - 27.11.2012 03:55
Big Al
27.11.2012 06:24
Что вы взелись на человека, все ошибаются, автору не повезло, ошибся по крупному, и о каком сговоре может идти речь, вдуг день закроется бех полумилиона, глупость говорите. А человек что взял деньги - сволочь, ведь понятно что подставлял того кто выдал ему деньги, по мне дак хуже воровства. Автору лучше настроитья на самое худшее, но не переставать верить в лучшее. Ну и никто не запрещает закидывать письмами различных начальников, читайте законодательство, проконсультируйтесь в испекции по труду, или у грамотного юриста. Помнится когда банкоматы пол дня выдавали деньги но не списывали, то банк быстро привел все в соответствие, а не говорил какому-нибудь програмеру, мол продавай почку и плати.
А если у человека зарплатный проект, то никто не мешает загнать его в долги приям на карте, сбер же практикует минус на дебетовых картах.
MEN_018
27.11.2012 09:25
Ошибиться...на 450 000 кусков, не смешите )) )да еще в такой конторе как Сбер, где на сорудников просто плевать и где их считают расходным материалом. Согласен с 1LIlia, пока рано называть человекаа вором и мошенником, будет суд, будет решение.
У нас страна такая, за рубль удавяться, в вы говорите что бы человек ( видимо для него 450 000 руб. ) был самый крупный выиграшный билет в жизни, пришел в Банк и сказал, да мол так и так, простите меня, взял больше, потратить не успел, возвращаю.... smile:rofl: Вы не полумали что после этих действий уже на него УД завели бы.. так что автор удачи вам на суде. Но в любом случае какое ршение банк не принял бы .. Бегите от этого работодателя.
exsberwik
27.11.2012 10:06
Помнится было два случая, когда работал.
Один раз кассир со стажем 20 лет и безупречной репутацией оплошала с обменом валюты, клиенту ничего лишнего не дала, но в конце дня из-за ошибки в коде образовался солидный минус ,около 70т.р. Она что только не писала и кому только не звонила - ответ один: "мы не можем вам верить, гасите и забудьте про это, либо "до свидания"". Плакала на взрыв, ибо полжизни отдала банку, а он боком - это как раз в эпоху начала грефовских перемен было...
Второй случай в этом же офисе, но с молодым и не опытным кассиром, которая случайно отдала сумму на 100т.р. больше, чем положено, клиента нашли, вызывали - не сознается, камер в то время мало всего ДВЕ и обе в сторону КАССИРА!!! То есть доказать не возможно! (смешно конечно, но только после этого по всему офису обновили видеонаблюдения!!!) Девочке было всего 19 лет, только начала практиковаться, стресс, попытки уволиться, гнев родителей, кредит взять не получается, зарплата на отдачу долгов... Решила перевестись в другое отделение на должность попроще и постараться забыться, НЕ ПУСКАЛИ! Только через увольнение, 2 месяца завтраками кормили и попросили удалиться из стен банка. Но ей повезло, все хорошо закончилось, работает в хорошем месте.
Всем им пришлось возвращать деньги, но лишь потому что они не БИЛИСЬ и думали о том, как бы лучше замять ситуацию и продолжить работу в этой ЯМЕ!
Автору - не вешай нос, бейся до последнего! ШАНСЫ ЕСТЬ! Все мы люди и все мы можем ошибаться! Банку ПРОЩЕ нажать на тебя, чтоб вернуть ЕГО деньги. Общаться с клиентом и что-то доказывать - убыток банку в будущем, ибо этот у***док будет плеваться г****м до конца жизни, лишь бы лишить банка лояльности других людей. А банку ПОЗОР!
Pennywice
27.11.2012 10:56
Видимо, 450 000 были одной бумажкой, раз на них "ошиблись". smile:D
Oleg_36
27.11.2012 11:01
Я, конечно, далек от кассовой работы, и могу поверить, что и кассиры тоже люди и могут ошибится. На 5 тысяч, 10, 50 в конце-концов. Но 450!!! Это ж сколько он получал кэша?
Big Al
27.11.2012 11:20
Вот вы же либо бывшие, либо настоящие работника банка, раз читаете эту ветку, вы действительно не понимаете как можно ошибиться какссиру? Вы думаете что при сумме 450 т.р. у них руки начинают трястись и они по 20 раз пересчитывают и перепроверяют? В условия сбера дорисовать лишний нолик в уме не проблемма.
2 автор, что щас за судебное разбирательство, на какую тему? Банк с вас хочет получть 450 т.р.?

Изменено: Big Al - 27.11.2012 11:21
Pennywice
27.11.2012 11:35
Big Al, такие вот "дорисовки" лишних нулей в уме могут привести к нарисовке нехороших последствий.
И доказать, что лишние нули были "дорисованы" в уме случайно, без задней мысли, практически невозможно.
Tuzikk
27.11.2012 11:53
Сочувствую конечно автору, но извините - работа у нее такая. Человек знал под чем подписывался, когда шел работать кассиром, договор о полной мат ответственности заключал.
Не думаю, что там был сговор, раз автор вынес этот вопрос на публику. Скорее или обычная невнимательность - не посмотрела сумму прописью или клиент-гипнотизер попался (не обязательно гипнотизер в прямом смысле слова, а бывают такие... на словах не описать, кто работал с клиентами на потоке - поймет).
Ну а про недостачи - знавал и миллионные недостачи (клиент обманщик, но было не доказать), был и совсем ураган - когда кассир загрузила купюры большего достоинства в кассеты банкомата, предполагавшие меньшие купюры. Недостача там была какая-то огромная, а итог был печальный - повесилась.
В общем автору - терпения, а уволить - ну как вас уволят, если недостача? Банк-то получить свое должен. Вот и работайте спокойно, получите решение суда - выплачивайте потихоньку.
avals1980
27.11.2012 12:17
Да эти деньги безопасность уже давно поделила с клиентом и пытаются теперь все списать на кассира. Когда я работал в сбере, эта служба называлась ни иначе, как "отдел безнадежности".....Автору, огромное сочуствие, настроиться на долгое нервомотание и судебное разбирательство. Прозвучала фраза "пострадавшее лицо"... а что есть уголовное дело? А раз так, значит в рамках этого дела требуейте от следствия оценки действий /бездейтсвия должностынх лиц банка, той же "безнадежности", какие меры они должны были принять и какие по факту приняли...Ну и т.д. Если все так, и автор не врет, то со стороны клиента чистешее мошенничество /кража .. Если будите молчать, навесят на вас, будите брыкаться, шансы есть
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