В августе месяце у меня образовалась недостача 450 000 рублей, клиент, которому были переданы излишние деньги, был найден, так как он оказался у нас на зарплатном проекте. Все данные по клиенту были переданы в отдел безопасности для его поиска, но первая фраза из этого отдела была такой: "Это не в компитенции отдела безопасности выбивать из клиента деньги, это ошибка вашего сотрудника - пусть берет кредит и гасит." Со мной на момент внутреннего расследования никто не связывался ни из безопасности, ни юристы, я только каждый рабочий день слышала от своего руководства: "Гаси, иначе банк подаст на тебя в суд и уволит по статье." Со стороны банка по отношению к данному клиенту не заводилось уголовного дела, короче, ничего банк не делал. Также у меня была встреча с управляющим отделения, где я работаю, и так же были условия - погаси, потом банк тебе поможет, продавай машину, дачу - гаси, иначе мы уволим тебя по статье "потеря доверия". Так же неоднократно пыталась встретиться с председателем мб, но, увы, до сих пор тишина... Сейчас уже идет суд, 27.11.2012 второе заседание. Я писала заявление в полицию, но мне отказ, ведь пострадавшее лицо - банк(юр.лицо) и непосредственно он должен писать заявление. Со стороны банка мне не предоставляют никаких документов, в частности видео, на котором видно четко, как я просчитываю на счетной машинке корешок по 5000 рублей и полностью его отдаю, а клиент берет деньги, и ордер поднимает и смотрит, какую же все-таки сумму он должен был получить, и ушел. К данному клиенту ходили на работу, разговаривали, просили вернуть деньги, после чего на следующий день он не вышел на работу и до сих пор скрывается. Я до сих пор работаю и от работы меня не отстранили, а еще я продолжаю заменять кассира на время больничного (я ведущий специалист, стаж 7лет, за все это время 4 больничных, в этом году в отпуске была 2 недели, пока нервы не сдали после всего происходящего, не отпускали - мол, мы не можем отпустить пока проблему не решим).

Подскажите, к кому еще можно обратиться, чтобы банк начал думать и о тех, кто на него работает.

