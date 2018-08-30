День добрый! Я так же пришла на собеседование, говорили сначала одно, пройдите тест, прошла, пригласили на другое собеседование, а там, как оказалось, менеджер активных продаж, бегай целый день, на самом деле предлагай сбербанковские продукты ни кому не нужные... В общем, не работа...

Потом у нас в городе открывается крупный центр ЦСКО, я уж подумала, офис-работник и все такое. Меня вызвал на собеседование отдел по персоналу, я там очень понравилась и они меня сразу отправили к начальнице одного из подразделений. Дальше было хуже, я ушла от туда со слезами и оплеванной в прямом смысле слова.

Пришла, села я перед ней, она посмотрела моё резюме, которое очень хорошее, у меня высшее образование факультета финансы и кредит, сама я не работала особо по этому направлению, и подумала, почему и не начать со Сбера, тем более там как раз набирался новый штат сотрудников более 1000 человек с высшим образованием специалиста, можно и без опыта работы, но дальше оказалось хуже...... К-ева Г.П. посмотрела на меня, пару фраз спросила про меня, малость про опыт, вернее где я работала, какие у меня навыки и что я умею - ни слова про это. Потом начала меня спрашивать, черт возьми, такое ощущение, что я попала на экзамен "Рынок ценных бумаг", вернее не на работу в Сбербанк, а на фондовый рынок. Стала сразу задавать вопросы, ты ответить: Что такое акции, облигации, векселя, что такое фондовый рынок, кор.курс, ликвидность, Сбербанк какие продукты продают и все в таком духе. Потом такая смотрит на меня и смеется, мол поиздеваться что ли над тобой, здесь у меня прям шок случился. Она ни слова не спросила о моих навыках, а тем более не спросила, что такое финансы и что такое кредит. Нет, я пришла на собеседование или на экзамен, я так и не поняла... Когда я вышла от туда с улыбкой, всех просмотрела кто там работает, одни молодые, никто не замужем. Вот им кто нужен - молодежь, которая за копейки будет вкалывать и по субботам выходить. Да еще не понравилось, когда я сказала, что есть сын, ну, ему почти 7, на будущий год в школу, он у меня мальчик самостоятельный, если заболеет, один сможет дома отсидеть, а на больничный им не надо, чтобы работник уходил. В общем, я сильно разочаровалась в них, я все пороги оббегала, что бы попасть туда. А теперь думаю бог отвел, туда не попала, лучше пойду в другой любой коммерческий банк, но только не в коммерческий Сбер, вот тока никакой он не государственный, как все думаю, а самый настоящий коммерческий, да, там есть доля государства, но самая минимальная.

Если кто пойдет на собеседование, готовьтесь сразу как на экзамен. Удачи, кто туда рванет.