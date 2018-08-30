Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Учеба в Сбербанке отрицательный голос не засчитан
Доброго времени суток! Недавно проходила обучение в Сбербанке. После того, как меня вызвали на собеседование, я прямо порхала от радости! На собеседовании ни словом не обмолвились про то, что будет оформлен срочный трудовой договор, и про то, что полный период обучения займет аж почти 2 месяца! smile:o Уже после того, как я уволилась со своего хоть и не высоко оплачиваемого тепленького места, я просто была в шоке от подобной информации. Почему на собеседовании не озвучивают подобное? Ведь финансовая сторона для многих очень важна, а тут 2 месяца сидеть без денег! Тем более обучение НИКАК не оплачивается! Сейчас по прошествии времени (а я прошла первый модуль обучения, а это месяц) я конечно не жалею, что хотя бы месяц проучилась в Сбербанке, потому что там отлично дают информацию для стажеров, преподаватели отличные! Ушла почти перед экзаменом, просто уже не находила смысла там находиться, тем более уже приглашали на другие собеседования.
arhip2008 • несостоявшийся сотрудник
30.11.2012 16:54
5 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
vindigo
30.11.2012 20:18
Вас хоть учили!!! Я был бы рад пару месяцев хоть забесплатно поучиться когда начинал банковскую карьеру. Меня вообще не обучали, ибо всем по..й. Мне ответили в таком роде: "Когда я пришла в банк-то села за стол и сама за месяц во всем разобралась, без чьей либо помощи". И пришлось самому разбираться от того в каком кабинете на каком этаже что находится, как проникнуть через дверь закрытую магнитным ключом, чтоб попасть в отдел который выдает эти самые ключи и заканчивая, как работать в программе, которую вчерашний студент в первый раз увидел, инструкций естественно к ней не было. Даже пришлось самому догадываться в чем конкретно заключались мои обязанности и разбираться как их выполнять.
Вам очень повезло с учебой

Изменено: vindigo - 01.12.2012 10:13
MEN_018
03.12.2012 12:53
Вот это кидалово.... урок вам на будуще... smile;)
НатальяСС
06.12.2012 19:12
а платить за обучение не пришлось? в ученическом договоре сказано, что если не трудоустроитесь, то обязаны выплатить ученические?
arhip2008
Автор отзыва
07.12.2012 17:52
немного не поняла вопрос...кто кому какие ученические должен оплатить? специально перечитала договор,но ничего про оплату так и не нашла... smile:(
ДеадМарос
07.12.2012 20:02
Видимо предыдущий отзыв промодерировали и закрыли, повторим здесь, то что раньше писал. (это к к предыдущему отзыву)
============================================

Меня сегодня босс моего бывшего ОСБ уговаривал выйти на помощь прогерам и бухам на годовой отчёт (я уволился полтора года назад). У меня горит контракт (моя часть = 100 тыр до нг), если выходить в сбер. Я посмотрел на бенных бухов, у которых вся жопа в мыле. На девчонку-прога, которая и так меня звонками терзает каждые 15 минут. Жалко мне их стало.
Говорю боссу: 50 тыр и штатно помогаю годовой отчёт сдать.
Он: больше 15 тыр эта работа не стоИт.
Я: Ну тогда сам будешь годовой делать.

2барбос: Это не анекдот, но ссылки готовой у меня нет, а искать некогда. Есть такая притча, очень жизненная для сбера
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)