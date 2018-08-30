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|Учеба в Сбербанке
|отрицательный голос не засчитан
|Доброго времени суток! Недавно проходила обучение в Сбербанке. После того, как меня вызвали на собеседование, я прямо порхала от радости! На собеседовании ни словом не обмолвились про то, что будет оформлен срочный трудовой договор, и про то, что полный период обучения займет аж почти 2 месяца! Уже после того, как я уволилась со своего хоть и не высоко оплачиваемого тепленького места, я просто была в шоке от подобной информации. Почему на собеседовании не озвучивают подобное? Ведь финансовая сторона для многих очень важна, а тут 2 месяца сидеть без денег! Тем более обучение НИКАК не оплачивается! Сейчас по прошествии времени (а я прошла первый модуль обучения, а это месяц) я конечно не жалею, что хотя бы месяц проучилась в Сбербанке, потому что там отлично дают информацию для стажеров, преподаватели отличные! Ушла почти перед экзаменом, просто уже не находила смысла там находиться, тем более уже приглашали на другие собеседования.
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arhip2008 • несостоявшийся сотрудник
30.11.2012 16:54
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Вам очень повезло с учебой
Изменено:
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Меня сегодня босс моего бывшего ОСБ уговаривал выйти на помощь прогерам и бухам на годовой отчёт (я уволился полтора года назад). У меня горит контракт (моя часть = 100 тыр до нг), если выходить в сбер. Я посмотрел на бенных бухов, у которых вся жопа в мыле. На девчонку-прога, которая и так меня звонками терзает каждые 15 минут. Жалко мне их стало.
Говорю боссу: 50 тыр и штатно помогаю годовой отчёт сдать.
Он: больше 15 тыр эта работа не стоИт.
Я: Ну тогда сам будешь годовой делать.
2барбос: Это не анекдот, но ссылки готовой у меня нет, а искать некогда. Есть такая притча, очень жизненная для сбера