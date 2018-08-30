Доброго времени суток! Недавно проходила обучение в Сбербанке. После того, как меня вызвали на собеседование, я прямо порхала от радости! На собеседовании ни словом не обмолвились про то, что будет оформлен срочный трудовой договор, и про то, что полный период обучения займет аж почти 2 месяца! Уже после того, как я уволилась со своего хоть и не высоко оплачиваемого тепленького места, я просто была в шоке от подобной информации. Почему на собеседовании не озвучивают подобное? Ведь финансовая сторона для многих очень важна, а тут 2 месяца сидеть без денег! Тем более обучение НИКАК не оплачивается! Сейчас по прошествии времени (а я прошла первый модуль обучения, а это месяц) я конечно не жалею, что хотя бы месяц проучилась в Сбербанке, потому что там отлично дают информацию для стажеров, преподаватели отличные! Ушла почти перед экзаменом, просто уже не находила смысла там находиться, тем более уже приглашали на другие собеседования.