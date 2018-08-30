Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Расчет
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Хочу задать такой вопрос. Я уволилась 2,5 месяца назад, когда вы меня рассчитаете полностью? В августе пришла к нам в отделение девушка из НПФ Электроэнергетики и сказала, что нужно продать примерно 10 ПИФов! Не вопрос! А я один оформила еще в апреле и мне не заплатили! Я разберусь, - сказала девушка Инна, показала как предлагать, оставила телефон и удалилась! В сентябре я уволилась, позвонила Инне и рассказала об этом, она сказала, что перечислят денежки в октябре и значит тогда ваш банк вам их выплатит или обращайтесь к управляющему в то отделение, где работала. Стоит заметить, что при увольнении мне сказали, чтобы карту я не блокировала! В конце ноября я пришла в доп.офис, где работала, и спросила нового управляющего - "как так?" Он мне спокойно ответил: "Наверно банк оставил деньги себе, можешь забыть про них!"
А почему я должна про них забывать? Банк же не забывал нас вовремя штрафовать за то, что их тайный покупатель глухой и не расслышал, что мы попрощались! И когда гвоздички с конфетами дарил клиентам, тоже не забывал после этого проводить проверки и так же штрафовать! Я прошу разобраться в этой ситуации и рассчитаться со мной! Могу если надо написать отделение и ФИО управляющего. А то в следующий раз придется писать не здесь...
От админа: В профильный отдел по поводу выплат обращались (не к управляющему)? В каком отделении работали?
Naja melanoleuca: В бухгалтерии спросила, когда увольнялась сказали, чтобы карту пока не блокировала, еще месяц буду обслуживаться бесплатно, как работник и если оформляла, значит придут на карту, ждите. Тут такая ситуация, нельзя звонить самой в бухгалтерию в Мосолбанке, номер никто не даст. Как-то раз позвонил сотрудник в бухгалтерию, так управляющий такой злой был и сказал, чтобы ни в коем случае сами не звонили, только ч/з него и если желаете, можете рядом стоять, но сами нет! Работала в ДО "Печатники".
|
0
Naja melanoleuca • бывший сотрудник
03.12.2012 14:48
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Naja melanoleuca, Вы же уже уволились, значит Вам уже должно быть все равно можно самой звонить или нельзя, будет ли управляющий злиться или нет... Пусть это Вас не волнует...
Вы же знаете, что в МОБе если сам о себе не позаботишься и не будешь "бить в колокола", то всем все равно получила ли ты деньги за переработку, учли ли в ЗП надбавку за категорию допика и т.д. и т.п. Так что, если не знаете телефона бухгалтерии (хотя он есть в списках телефонов сотрудников), звоните на общий телефон и просите соединить с бухгалтерией.
Вообще складывается впечатление, что в какие-то определенные месяцы просто нужно уменьшить ФОТ, вот и штрафуют на право и на лево, лишь бы денег больше не заплатить работникам...