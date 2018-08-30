Хочу задать такой вопрос. Я уволилась 2,5 месяца назад, когда вы меня рассчитаете полностью? В августе пришла к нам в отделение девушка из НПФ Электроэнергетики и сказала, что нужно продать примерно 10 ПИФов! Не вопрос! А я один оформила еще в апреле и мне не заплатили! Я разберусь, - сказала девушка Инна, показала как предлагать, оставила телефон и удалилась! В сентябре я уволилась, позвонила Инне и рассказала об этом, она сказала, что перечислят денежки в октябре и значит тогда ваш банк вам их выплатит или обращайтесь к управляющему в то отделение, где работала. Стоит заметить, что при увольнении мне сказали, чтобы карту я не блокировала! В конце ноября я пришла в доп.офис, где работала, и спросила нового управляющего - "как так?" Он мне спокойно ответил: "Наверно банк оставил деньги себе, можешь забыть про них!"



А почему я должна про них забывать? Банк же не забывал нас вовремя штрафовать за то, что их тайный покупатель глухой и не расслышал, что мы попрощались! И когда гвоздички с конфетами дарил клиентам, тоже не забывал после этого проводить проверки и так же штрафовать! Я прошу разобраться в этой ситуации и рассчитаться со мной! Могу если надо написать отделение и ФИО управляющего. А то в следующий раз придется писать не здесь...



От админа: В профильный отдел по поводу выплат обращались (не к управляющему)? В каком отделении работали?



Naja melanoleuca: В бухгалтерии спросила, когда увольнялась сказали, чтобы карту пока не блокировала, еще месяц буду обслуживаться бесплатно, как работник и если оформляла, значит придут на карту, ждите. Тут такая ситуация, нельзя звонить самой в бухгалтерию в Мосолбанке, номер никто не даст. Как-то раз позвонил сотрудник в бухгалтерию, так управляющий такой злой был и сказал, чтобы ни в коем случае сами не звонили, только ч/з него и если желаете, можете рядом стоять, но сами нет! Работала в ДО "Печатники".