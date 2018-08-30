Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Московский Областной Банк»
смотреть все отзывы банка (58)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Расчет плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу задать такой вопрос. Я уволилась 2,5 месяца назад, когда вы меня рассчитаете полностью? В августе пришла к нам в отделение девушка из НПФ Электроэнергетики и сказала, что нужно продать примерно 10 ПИФов! Не вопрос! А я один оформила еще в апреле и мне не заплатили! Я разберусь, - сказала девушка Инна, показала как предлагать, оставила телефон и удалилась! В сентябре я уволилась, позвонила Инне и рассказала об этом, она сказала, что перечислят денежки в октябре и значит тогда ваш банк вам их выплатит или обращайтесь к управляющему в то отделение, где работала. Стоит заметить, что при увольнении мне сказали, чтобы карту я не блокировала! В конце ноября я пришла в доп.офис, где работала, и спросила нового управляющего - "как так?" Он мне спокойно ответил: "Наверно банк оставил деньги себе, можешь забыть про них!" smile:|

А почему я должна про них забывать? Банк же не забывал нас вовремя штрафовать за то, что их тайный покупатель глухой и не расслышал, что мы попрощались! И когда гвоздички с конфетами дарил клиентам, тоже не забывал после этого проводить проверки и так же штрафовать! Я прошу разобраться в этой ситуации и рассчитаться со мной! Могу если надо написать отделение и ФИО управляющего. А то в следующий раз придется писать не здесь...

От админа: В профильный отдел по поводу выплат обращались (не к управляющему)? В каком отделении работали?

Naja melanoleuca: В бухгалтерии спросила, когда увольнялась сказали, чтобы карту пока не блокировала, еще месяц буду обслуживаться бесплатно, как работник и если оформляла, значит придут на карту, ждите. Тут такая ситуация, нельзя звонить самой в бухгалтерию в Мосолбанке, номер никто не даст. Как-то раз позвонил сотрудник в бухгалтерию, так управляющий такой злой был и сказал, чтобы ни в коем случае сами не звонили, только ч/з него и если желаете, можете рядом стоять, но сами нет! Работала в ДО "Печатники".
Naja melanoleucaбывший сотрудник
03.12.2012 14:48
14 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
madam.karasava
04.12.2012 12:33
ЗВОНИТЕ САМИ!
Naja melanoleuca, Вы же уже уволились, значит Вам уже должно быть все равно можно самой звонить или нельзя, будет ли управляющий злиться или нет... Пусть это Вас не волнует...
Вы же знаете, что в МОБе если сам о себе не позаботишься и не будешь "бить в колокола", то всем все равно получила ли ты деньги за переработку, учли ли в ЗП надбавку за категорию допика и т.д. и т.п. Так что, если не знаете телефона бухгалтерии (хотя он есть в списках телефонов сотрудников), звоните на общий телефон и просите соединить с бухгалтерией.
Naja melanoleuca
Автор отзыва
04.12.2012 14:11
Да мне все равно будет он ругаться или нет! Он мне не управляющий! Я просто сначала думала по хорошему решить. А номер телефона обязательно узнаю. Сразу надо было записать!
feofelactowa.e
04.12.2012 22:47
Всем, привет. Вам наверное никто ничего не заплатят. Вам что управляющий не хочет помочь? Вы сами сразу должны были разобраться с этой ситуацией. Вам желаю удачи в получении денег. А много должны заплатить денег? Вас еще и штрафуют за раздачу подарков в праздники? какой кошмар.
madam.karasava
05.12.2012 01:19
feofelactowa.e, есть такие инстанции, как трудовая инспекция и суд... Поэтому если не заплатят по хорошему, то из принципа можно и туда обратиться...
Naja melanoleuca
Автор отзыва
05.12.2012 10:19
Ну вообще я туда и хотела обратиться, но только после того, как тут напишу. Думала хоть банки.ру, как-то влияет на них, но нет! ((( Должны не много 3500-4000 где-то, но только из принципа..... Почему я должна оставлять им? Управляющий не хочет помогать? Зачем ему это???
feofelactowa.e
05.12.2012 18:59
Да так денег то тоже не мало, а за что вас штрафуют? Ну добивайтесь выплаты через бухгалтерию, и еще раз обратитись к управляющему.
Naja melanoleuca
Автор отзыва
05.12.2012 19:05
Один раз за то что не попрощались.
madam.karasava
06.12.2012 02:18
feofelactowa.e, могут оштрафовать за то, что "тайному покупателю" показалось, что операционист в футболке (!проверка проходила в феврале!)... Когда было предложено посмотреть видио с камер наблюдения и удостовериться в том, что сотрудник был в рубашке, то тут же каким-то чудесным образом запись с камер куда-то делась... И слова сослуживцев по допику, в том числе управляющего, о том, что в футболке никто на работе не ходит (!тем более в феврале!) никакой роли уже не играли...
Вообще складывается впечатление, что в какие-то определенные месяцы просто нужно уменьшить ФОТ, вот и штрафуют на право и на лево, лишь бы денег больше не заплатить работникам...
madam.karasava
09.12.2012 02:56
Naja melanoleuca, чем дело закончилось-то?
Naja melanoleuca
Автор отзыва
09.12.2012 10:28
Оно еще не закончилось! Меня пока не соединили с бухгалтерией. Завтра еще попробую позвонить на горячую линию, а потом управляющему что он скажет на этот раз?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (58)