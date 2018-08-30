Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Московский Кредитный Банк»
смотреть все отзывы банка (129)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Отличный банк! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Прочитав отзывы хочу поделиться своим впечатлением о Московском Кредитном Банке. Я проработала в этом Банке администратором на ресепшн совсем немного около двух месяцев в 2010 году. Но у меня остались очень хорошие впечатления и воспоминания. Замечательный коллектив, все всегда рады помочь друг другу, жизнерадостные, интересные. Для сотрудников проводятся различные корпоративные мероприятия, от этого коллектив становится еще более сплоченным.

Руководство Банка обладает прекрасными человеческими качествами, уважает своих сотрудников, относится к ним с пониманием, вежливо, настоящие профессионалы в своем деле. Зарплата вся белая, выплачивается четко и без задержек. Карьерный рост есть, и даже за тот небольшой срок, что я там отработала, при мне очень много людей повысили в должности. Отличный офис, находящийся в центре.

Ушла я из этого Банка, по причине того, что далеко жила от Москвы, и тяжело было каждый день тратить по 4-5 часов на дорогу. Когда я уходила, руководитель моего отдела отнеслась к моей ситуации с пониманием и предложила, что если ситуация измениться вернуться обратно. К сожалению, недавно я попробовала снова устроиться в МКБ на ту же должность, но меня уже не взяли, видимо второго шанса попасть туда все-таки не дано. Поэтому, если вам выпадет возможность устроиться в этот Банк на работу, ни за что не теряйте ее, чтобы потом не жалеть как я.
liza_beautyбывший сотрудник
06.12.2012 14:20
7 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
MEN_018
06.12.2012 14:58
Все бегом на должность _администратора на ресепшн! smile:D
Pennywice
06.12.2012 15:31
Не понимаю, какой смысл писать отзыв на банки.ру о том, как работал администратором на респешн?! То есть, по сути секретарем. Хорошо, что хоть уборщицы еще тут в служебном рейтинге не отписываются. smile:D
MEN_018
06.12.2012 15:35
smile:D
liza_beauty
Автор отзыва
06.12.2012 16:30
Да, видимо вы далеко не профессионалы, раз оставляете такие бессмысленные комментарии. Служебный рейтинг создан для того, чтобы человек мог оставить свое мнение о работе в том или ином банке. И не важно какую должность он занимает. И имейте в виду, что серьезные организации предъявляют к секретарям высокие требования, так как знают, что эта должность не менее важна, чем другие. И если ее будет занимать безграмотный человек, то репутация организации ухудшится, так как информация будет передана несвоевременно, недостоверно, нечетко, клиенты будут встречены неуважительно, нетактично, документы будут находится в беспорядке. И между прочим, администратор в банке взаимодействует со всеми подразделениями Центрального офиса, а значит владеет информацией о работе банка и о коллективе, и может делать выводы о даном банке. И в служебном рейтинге не обсуждаются вопросы экономического состояния или финансового положения банка, информцией о чем администратор не владеет, а представлены именно мнения сотруднков о банке. И если вы приравниваете должность администратора к уборщице, то вы не только не профессиональны, вы еще и глупы.
Lusya1
06.12.2012 20:26
MEN_018
Pennywice

А по-вашему секретари и уборщицы - не сотрудники, а обслуживают таких офигенных профи, как вы? smile:D
Dreams come true
07.12.2012 00:39
А меня как раз на той неделе звали на собеседование, думала-думала и не пошла. Эх, что же Вы чуть раньше Ваш коммент не написали!
savik
07.12.2012 09:04
Если я правильно понимаю, то за 2 месяца Вы смогли посетить корпоративы, а з/п не получили (оценки нет)?
На самом деле надо проработать побольше времени в банке, чтобы оценить все стороны и прелести - это не конкретно к МКБ - в целом.
И еще интересен 1 вопрос - "при мне очень много людей повысили в должности", а те, кто были на этих должностях куда делись? Штатку раздули, ввели много должностей высшего ком состава? smile;)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (129)