Добрый день! Прочитав отзывы хочу поделиться своим впечатлением о Московском Кредитном Банке. Я проработала в этом Банке администратором на ресепшн совсем немного около двух месяцев в 2010 году. Но у меня остались очень хорошие впечатления и воспоминания. Замечательный коллектив, все всегда рады помочь друг другу, жизнерадостные, интересные. Для сотрудников проводятся различные корпоративные мероприятия, от этого коллектив становится еще более сплоченным.



Руководство Банка обладает прекрасными человеческими качествами, уважает своих сотрудников, относится к ним с пониманием, вежливо, настоящие профессионалы в своем деле. Зарплата вся белая, выплачивается четко и без задержек. Карьерный рост есть, и даже за тот небольшой срок, что я там отработала, при мне очень много людей повысили в должности. Отличный офис, находящийся в центре.



Ушла я из этого Банка, по причине того, что далеко жила от Москвы, и тяжело было каждый день тратить по 4-5 часов на дорогу. Когда я уходила, руководитель моего отдела отнеслась к моей ситуации с пониманием и предложила, что если ситуация измениться вернуться обратно. К сожалению, недавно я попробовала снова устроиться в МКБ на ту же должность, но меня уже не взяли, видимо второго шанса попасть туда все-таки не дано. Поэтому, если вам выпадет возможность устроиться в этот Банк на работу, ни за что не теряйте ее, чтобы потом не жалеть как я.