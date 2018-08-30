Все доброго времени суток! Я являюсь действующим сотрудником Омского филиала ЗАО "банк Русский Стандарт", правда нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет. Как известно по законодательству РФ я должна получать пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет. До октябрь 2012 года выплаты производились без задержек.



НО ЗА ОКТЯБРЬ И НОЯБРЬ выплата не произведена до сих пор (07.12.2012). Сотрудники банка комментируют это так, что ранее непосредственно банк выплачивал данное пособие, то сейчас полномочия переданы непосредственно в ФСС 9Фонд социального страхования). В ноябре мне говорили, что есть некие сложности, так как схема новая для Банка и она еще не отработана, вроде как наладят взаимодействие с ФСС и далее все будет без задержек.



Но вот прошел октябрь - выплат нет, прошел уже ноябрь, а выплат по прежнему не производилось. Заканчивается 1-ая декада декабря, а выплат по прежнему нет. Очень хочется задать вопрос - ПОЧЕМУ? Я предвижу ответ от Банка - с нашей стороны все реестры переданы в территориальный орган ФСС мол разбирайтесь с ними. Но, меня мало волнует, что и кому Банк передал... Я имею право и должна получать пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет, предусмотренное законодательством РФ.



P.S. Аналогичный вопрос задан в территориальный орган ФСС по Омской области...