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Сотрудники Сбера, вы не чувствуете, что деградируете? Работаете в режиме цейтнота, разговариваете по скриптам, постоянные проверки и гипертрофированные планы создают чувство искусственной вины, что нужно меняться, соответствовать новому формату, работать на благо Сбербанка. Вы думаете как же так, неужели никто не понимает как нам плохо, все все понимают, просто если вам дадут расслабится почувствовать себя людьми, вы пошлете это все к ... матери. И уйдете. А так взрастив чувство неполноценности постоянными придирками и словами, что на ваше место 10 молодых и голодных, заставляют работать без нормального обеда, с нарушениями трудового законодательства (переработки).
Я писала ранее отзыв, что увольняюсь, слово сдержала, устроилась на работу в течение месяца и узнала, что есть другая, полноценная жизнь. Работу найти легко тем, кто сам уходит, а тем кого уходят, тем сложно. Не ждите когда из вас выжмут все соки и выкинут на помойку. Всем удачи!
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murka5 • бывший сотрудник
07.12.2012 21:51
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Я тоже так сделала, но правда работу пока и не ищу, живу в свое удовольствие, занимаюсь ребенком! А там где-нибудь через полгодика может и пойду поработаю, думаю, это не будет для меня проблемой, найти работу
Герман Оскарыч с трибуны вещал. –
"Опыт сотрудников важен всегда!
Дорого ценим мы годы труда!"
Но почему-то в такие слова
Верит с огромным трудом голова.
Что-то мешает, наверное, ей
Думать, что ценят в Сбербанке людей.
Может и ценят, конечно, кого,
Кроме Оскарыча с замом его...
Нужно для этого спину согнуть,
Жирно подмазать, умело лизнуть.
А для обычных негибких людей
Лозунг такой: "Сокращайтесь скорей!"
"Винтиком ржавым" таких назовут
и на прощанье под задницу пнут.
Долго работать опасно порой,
Лишнее знать - получать геморрой.
Всех старослужащих вон за порог!
Чтоб не остался наш Греф одинок,
Чтобы доплаты за стаж исключить,
Чтоб, как из глины, что хочешь лепить,
Надо" коллег помоложе набрать.
Мелочь, что надо всему обучать.
Из ОСБ соберут поумней –
Пусть приезжают и учат скорей.
Если не выучат, свесим на них.
Пусть себе пашут один за троих.
Скоро в Сбербанке одни малолетки
Будут сосать в кабинетах конфетки.
Выучат пять обязательных фраз
Вроде "Звонок очень важен для нас!"
Сбер нас готовил для банков других.
"Старых коллег" принимают у них.
А в филиалах одни банкоматы
Тихо стоят без еды и зарплаты.
Только клиентов все меньше у нас.
Жалкий финал Сберегательных касс...