Сотрудники Сбера, вы не чувствуете, что деградируете? Работаете в режиме цейтнота, разговариваете по скриптам, постоянные проверки и гипертрофированные планы создают чувство искусственной вины, что нужно меняться, соответствовать новому формату, работать на благо Сбербанка. Вы думаете как же так, неужели никто не понимает как нам плохо, все все понимают, просто если вам дадут расслабится почувствовать себя людьми, вы пошлете это все к ... матери. И уйдете. А так взрастив чувство неполноценности постоянными придирками и словами, что на ваше место 10 молодых и голодных, заставляют работать без нормального обеда, с нарушениями трудового законодательства (переработки).



Я писала ранее отзыв, что увольняюсь, слово сдержала, устроилась на работу в течение месяца и узнала, что есть другая, полноценная жизнь. Работу найти легко тем, кто сам уходит, а тем кого уходят, тем сложно. Не ждите когда из вас выжмут все соки и выкинут на помойку. Всем удачи!