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Сходила что называется на "собеседование" плохо (−1)
Менеджер по работе с персоналом сама позвонила и предложила вакансию в банке. Назначила день, время... Пришла на "собеседование". Я там посидела ровно 5 минут, ни больше ни меньше, ответив на 3 глупых вопроса менеджера, которые задавала по бумажке. smile:o Затем поблагодарив меня ответила, что перезвонят на след. неделе. Выйдя из офиса я просто находилась несколько минут в шоковом состоянии. Я никогда не чувствовала себя такой оскорбленной... То ли у девочки-сотрудника не было желания работать в этот день, пригласив возможно для галочки, то ли... даже не знаю почему.

Для меня эта ситуация до сих пор странная и непонятная. Но знаю точно, что она грубо нарушила инструкцию проведения собеседования с соискателем. Не было даже предложено заполнить элементарную анкету. Работаю в банковской сфере очень давно, проходила не мало собеседований, но такое вижу в первые. Руководство, если Вы бываете здесь и отслеживаете... обратите пож-та внимание на профессионализм и качество работы ваших сотрудников. Иначе у меня начинает складываться отрицательное мнение о Вашем банке. Спасибо за внимание!
gulja • несостоявшийся сотрудник
08.12.2012 13:06
13 комментариев
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Lawyer_civilist
08.12.2012 20:22
Мне кажется, что Вы преувеличиваете. Почему Вы чувствовали себя оскорбленной, менеджер Вас как то оскорбила, Вы про это ничего не написали? А может Вы действительно не подходите для этой вакансии?
gulja
Автор отзыва
08.12.2012 21:07
Можете считать как угодно,это ваше право!)Я повторюсь,что проходила немало собеседований и есть с чем и с кем сравнивать.Вопрос не в том,подхожу я на данную вакансию или нет,а речь идет о профессионализме,ответственности и о качестве работы сотрудника.Таким же макаром можно было задать эти 3 вопросика по телефону и сделать для себя выводы "подхожу" или "нет" и не тратить не лишние средства и столь драгоценное время соискателя...
На счет Почему Вы чувствовали себя оскорбленной, менеджер Вас как то оскорбила
Если Вы имеете в виду словесное оскорбление,конечно же нет))Оскорбленным человек может себя чувствовать не только при словесном высказывании...Я в принципе сужу не по сказанным словам,а по действиям и поступкам человека.Чаще всего для меня слова ничего не значат!
LadyVamp
08.12.2012 22:44
Судя по всему, Вы настолько впечатлили рекрутера с первого же взгляда, что она решила даже не давать Вам анкету... Думаю, что надо искать причины в себе.
MEN_018
10.12.2012 09:18
Автор, полагаю вы возмущены почему вас не посадили на тест из 300 вопросов!! Про запоры и щумы в голове ...???
gulja
Автор отзыва
10.12.2012 10:13
похоже вы LadyVamp не читали что было написано выше...тогда еще раз повторюсь,что речь идет не о моем профессионализме в том или ином направлении работы в банке и т.д.,за 8 летний стаж работы в банке поверьте есть с чем и с кем сравнивать...речь идет о качестве работы сотрудника этого банка,о невыполнении в полной мере процедуры принятия...
На счет Судя по всему, Вы настолько впечатлили рекрутера с первого же взгляда, что она решила даже не давать Вам анкету... Думаю, что надо искать причины в себе. вам конечно же видней как никому!))))

MEN_018 полагаю вы возмущены почему вас не посадили на тест из 300 вопросов!
верно!))
Falcon
10.12.2012 11:22
gulja
Типичные интервью-смотрины. Это значит, что кадровики либо имитриуют работу (ведь им надо же как-то свою зарплату отрабатывать). Либо хотят взять кого-нибудь блатного и создают видимость "конкурса", в котором "победит" тот самый блатной.

Добрый совет. Надо сразу спрашивать -- а будет общение с моим потенциальным начальником? Если не получили утвердительного ответа -- ограничтесь разговором по телефону. Мне мой многолетний опыт подсказывает, что кадровики ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО не решают! Если конечно нет такой ситуации, что Вам нечего делать, и Вы решили "развеяться". smile:)
OspUpk
10.12.2012 11:37
Тут отзывы почитаешь и не понимаешь, что людям надо... Кому-то тест из 300 вопросов, коллективные и многоэтапные собеседования - плохо, кому-то краткие собеседования - плохо. Много внимания - плохо, мало внимания - плохо... Это называется - заелись!
OspUpk
10.12.2012 11:54
gulja, "она грубо нарушила инструкцию проведения собеседования с соискателем" - а с чего Вы взяли, что у нее есть инструкция, и тем более, как следствие, что она ее нарушила?

Изменено: OspUpk - 10.12.2012 11:58
777Pavel
10.12.2012 13:00
Работаю в банковской сфере очень давно (с)
8 летний стаж работы в банке поверьте есть ©

Какой-то автор неадекватный. Очень давно, это лет 30-40, а никак не 20 и тем более не 8 smile:D
LadyVamp
10.12.2012 13:07
"вы LadyVamp не читали что было написано выше"
Так ведь сложно читать тексты с таким количеством ошибок. Исходя из этого и говорю, что надо искать причины в себе.

Изменено: LadyVamp - 10.12.2012 13:08
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