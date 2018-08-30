Менеджер по работе с персоналом сама позвонила и предложила вакансию в банке. Назначила день, время... Пришла на "собеседование". Я там посидела ровно 5 минут, ни больше ни меньше, ответив на 3 глупых вопроса менеджера, которые задавала по бумажке. Затем поблагодарив меня ответила, что перезвонят на след. неделе. Выйдя из офиса я просто находилась несколько минут в шоковом состоянии. Я никогда не чувствовала себя такой оскорбленной... То ли у девочки-сотрудника не было желания работать в этот день, пригласив возможно для галочки, то ли... даже не знаю почему.



Для меня эта ситуация до сих пор странная и непонятная. Но знаю точно, что она грубо нарушила инструкцию проведения собеседования с соискателем. Не было даже предложено заполнить элементарную анкету. Работаю в банковской сфере очень давно, проходила не мало собеседований, но такое вижу в первые. Руководство, если Вы бываете здесь и отслеживаете... обратите пож-та внимание на профессионализм и качество работы ваших сотрудников. Иначе у меня начинает складываться отрицательное мнение о Вашем банке. Спасибо за внимание!