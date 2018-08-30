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|Сходила что называется на "собеседование"
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Менеджер по работе с персоналом сама позвонила и предложила вакансию в банке. Назначила день, время... Пришла на "собеседование". Я там посидела ровно 5 минут, ни больше ни меньше, ответив на 3 глупых вопроса менеджера, которые задавала по бумажке. Затем поблагодарив меня ответила, что перезвонят на след. неделе. Выйдя из офиса я просто находилась несколько минут в шоковом состоянии. Я никогда не чувствовала себя такой оскорбленной... То ли у девочки-сотрудника не было желания работать в этот день, пригласив возможно для галочки, то ли... даже не знаю почему.
Для меня эта ситуация до сих пор странная и непонятная. Но знаю точно, что она грубо нарушила инструкцию проведения собеседования с соискателем. Не было даже предложено заполнить элементарную анкету. Работаю в банковской сфере очень давно, проходила не мало собеседований, но такое вижу в первые. Руководство, если Вы бываете здесь и отслеживаете... обратите пож-та внимание на профессионализм и качество работы ваших сотрудников. Иначе у меня начинает складываться отрицательное мнение о Вашем банке. Спасибо за внимание!
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gulja • несостоявшийся сотрудник
08.12.2012 13:06
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На счет Почему Вы чувствовали себя оскорбленной, менеджер Вас как то оскорбила
Если Вы имеете в виду словесное оскорбление,конечно же нет))Оскорбленным человек может себя чувствовать не только при словесном высказывании...Я в принципе сужу не по сказанным словам,а по действиям и поступкам человека.Чаще всего для меня слова ничего не значат!
На счет Судя по всему, Вы настолько впечатлили рекрутера с первого же взгляда, что она решила даже не давать Вам анкету... Думаю, что надо искать причины в себе. вам конечно же видней как никому!))))
MEN_018 полагаю вы возмущены почему вас не посадили на тест из 300 вопросов!
верно!))
Типичные интервью-смотрины. Это значит, что кадровики либо имитриуют работу (ведь им надо же как-то свою зарплату отрабатывать). Либо хотят взять кого-нибудь блатного и создают видимость "конкурса", в котором "победит" тот самый блатной.
Добрый совет. Надо сразу спрашивать -- а будет общение с моим потенциальным начальником? Если не получили утвердительного ответа -- ограничтесь разговором по телефону. Мне мой многолетний опыт подсказывает, что кадровики ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО не решают! Если конечно нет такой ситуации, что Вам нечего делать, и Вы решили "развеяться".
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8 летний стаж работы в банке поверьте есть ©
Какой-то автор неадекватный. Очень давно, это лет 30-40, а никак не 20 и тем более не 8
Так ведь сложно читать тексты с таким количеством ошибок. Исходя из этого и говорю, что надо искать причины в себе.
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