Начну свой рассказ со слов Заместителя директора по розничному бизнесу ООО «ХКФ Банк» Екатеринбургского филиала к своим сотрудникам. «Ж..па!» Именно так позволяет себе разговаривать со своими сотрудниками данная личность.



P.S. Но это не самое страшное! Для меня, как для человека очень увлекающегося психологией человека это, в некоторых случаях, вполне приемлемо.



1) Выход на работу в свой выходной, если не выполнил план.

2) Планы в принципе завышены. (Если вдруг ответит сотрудник банка, то хотелось бы сразу узнать какие планы стоят в Москве и Санкт-Петербурге?) (Нал. в кредит. КК. Кросс продажи. Страхование?)

3) Работа программ банка это уму непостижимо. Если проходит какое-то обновление в воскресенье, то в понедельник и во вторник можно забыть о стабильной работе в них на 100%. Как вы будите объясняться перед клиентами, которые пришли в офис, чтобы совершить какую-либо операцию, это уже ваши проблемы. Банкоматы работают 50% времени, а это единственный способ оплаты кредита без комиссий.

4) За прошедший год мотивация в банке была урезана мин. 5 раз. НО планы только увеличивались!

5) Объём работы в офисах просто колоссальный. Буквально бывают случай, когда в миниофисе из-за нехватки персонала (ничего странного с таким, то обращением к сотрудникам) за 12 часов работы не получается выйти на обед. А оклад часть мизерная в сравнение с объёмом работы.

6) Стрессовые ситуаций тут создают все! И клиенты и руководство.

7) Устаревшее оборудование, поломка принтеров, сканеров, кондиционеров типичное дело.



Закончу словами многочисленных психологов. Проблемы это возможности.



В общем и целом постоянно старался выходить из различных ситуаций, работая в данном банке. Начиная с бешеных клиентов (как же тут не злиться, когда без твоей просьбы тебе включают страхование, когда банкомат опять не работает, когда тебе за год уже 10 раз звонят и предлагают оформить кредит, когда пришел в банк снять свой деньги со вклада, а тебе говорят, подождите часик у нас опять ни черта не работает, продолжить список можно, но это займет много времени) заканчивая бесстыжим руководством, которые ничего знать не хотят кроме выполнения планов!



В конечном счете, нашел только одну возможность что-то изменить. Нашел новую работу. В общем банк дал не плохой старт для развития в банковской сфере, воспитал характер. Стресса устойчивости и цели устремленности хоть отбавляй. Из плюсов можно сказать, что коллектив более менее сплочён. Как говориться враг моего врага мой друг. А так как врагами тут стали и руководство (хотя именно тут-то и должны были быть друзья, ведь чем меньше бы я тратил сил на борьбу с ними, тем больше на привлечение новых клиентов). И сами клиенты со своими ошибками (как вообще можно подписать договор, вернуться через месяц и удивляться, что ты подписал?) или не желанием понять нас сотрудников, которые оказались в такой же без выходной ситуаций. Мы не можем заставить работать банковские программы или банкомат!



З/П зависит от вас или вы честно работаете и доводите до клиентов всю информацию и тратите свое время, или вы дожидаетесь пока он поставит свою подпись на договоре и посылаете восвояси. В первом случае з/п никакой во втором достойный.



P.S. И если у вас в банке появится собственное мнение, даже не вздумайте высказывать его руководству. Плачевно закончится.