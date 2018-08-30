Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Екатеринбургский филиал
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Начну свой рассказ со слов Заместителя директора по розничному бизнесу ООО «ХКФ Банк» Екатеринбургского филиала к своим сотрудникам. «Ж..па!» Именно так позволяет себе разговаривать со своими сотрудниками данная личность.
P.S. Но это не самое страшное! Для меня, как для человека очень увлекающегося психологией человека это, в некоторых случаях, вполне приемлемо.
1) Выход на работу в свой выходной, если не выполнил план.
2) Планы в принципе завышены. (Если вдруг ответит сотрудник банка, то хотелось бы сразу узнать какие планы стоят в Москве и Санкт-Петербурге?) (Нал. в кредит. КК. Кросс продажи. Страхование?)
3) Работа программ банка это уму непостижимо. Если проходит какое-то обновление в воскресенье, то в понедельник и во вторник можно забыть о стабильной работе в них на 100%. Как вы будите объясняться перед клиентами, которые пришли в офис, чтобы совершить какую-либо операцию, это уже ваши проблемы. Банкоматы работают 50% времени, а это единственный способ оплаты кредита без комиссий.
4) За прошедший год мотивация в банке была урезана мин. 5 раз. НО планы только увеличивались!
5) Объём работы в офисах просто колоссальный. Буквально бывают случай, когда в миниофисе из-за нехватки персонала (ничего странного с таким, то обращением к сотрудникам) за 12 часов работы не получается выйти на обед. А оклад часть мизерная в сравнение с объёмом работы.
6) Стрессовые ситуаций тут создают все! И клиенты и руководство.
7) Устаревшее оборудование, поломка принтеров, сканеров, кондиционеров типичное дело.
Закончу словами многочисленных психологов. Проблемы это возможности.
В общем и целом постоянно старался выходить из различных ситуаций, работая в данном банке. Начиная с бешеных клиентов (как же тут не злиться, когда без твоей просьбы тебе включают страхование, когда банкомат опять не работает, когда тебе за год уже 10 раз звонят и предлагают оформить кредит, когда пришел в банк снять свой деньги со вклада, а тебе говорят, подождите часик у нас опять ни черта не работает, продолжить список можно, но это займет много времени) заканчивая бесстыжим руководством, которые ничего знать не хотят кроме выполнения планов!
В конечном счете, нашел только одну возможность что-то изменить. Нашел новую работу. В общем банк дал не плохой старт для развития в банковской сфере, воспитал характер. Стресса устойчивости и цели устремленности хоть отбавляй. Из плюсов можно сказать, что коллектив более менее сплочён. Как говориться враг моего врага мой друг. А так как врагами тут стали и руководство (хотя именно тут-то и должны были быть друзья, ведь чем меньше бы я тратил сил на борьбу с ними, тем больше на привлечение новых клиентов). И сами клиенты со своими ошибками (как вообще можно подписать договор, вернуться через месяц и удивляться, что ты подписал?) или не желанием понять нас сотрудников, которые оказались в такой же без выходной ситуаций. Мы не можем заставить работать банковские программы или банкомат!
З/П зависит от вас или вы честно работаете и доводите до клиентов всю информацию и тратите свое время, или вы дожидаетесь пока он поставит свою подпись на договоре и посылаете восвояси. В первом случае з/п никакой во втором достойный.
P.S. И если у вас в банке появится собственное мнение, даже не вздумайте высказывать его руководству. Плачевно закончится.
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6
Baium • бывший сотрудник
08.12.2012 21:21
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Везет же нашим коллегам из Екатеринбургского филиала, что такие непрофессиональные сотрудники как вы, уходят сами и по собственному желанию...
Вашему отрицательному отзыву мне видится несколько причин:
Ну во-первых, для вас видимо это первое место работы, либо первый банк, поскольку если бы вы вообще имели бы представление о работе с программами, то знали бы, что программы в определенные моменты ВИСЯТ практически ВО ВСЕХ банках. Иногда. И сейчас ХКФБ активно развивается и совершенствует ПО, что в итоге приведет далее к идеальной работе, ибо через тернии - к звездам. А негатив клиентов - так это вы просто некомпетентны, непрофессиональны и не пригодны к данной должности, вы просто не умеете работать в форс-мажорных ситуациях, не умеете работать с людьми. Для вас это будет проблемой на любом месте работы. Клиент запоминает не "неработу программ", а то, как вы объяснили ему эту проблему и насколько доверительно установили с ним отношения и вышли в итоге из ситуации.
Во-вторых, по поводу низкого оклада. Опять ввиду вашей неосведомленности о ЗП в банках конкурентах, сообщу, что оклад на пару тысяч повыше вы возможно где-нибудь получите и будете сидеть с 8 до 5 не отрывая ничего от стула, а вот такой высокой мотивации, чем в ХКФБ вы не увидите. И таких высоких ЗП тоже.
В-третьих, про включение по умолчанию услуг финансовой защиты. Этому в ХКФБ не учат, а вот то, что вы низкоквалифицированный sales - менеджер вполне может быть. Я уверена, что вы не знаете основных этапов продаж и работы с возражениями.
Вы пишите, что вы "старались". Этого мало для бизнеса. Надо делать, учиться и делать. При обращении к руководству и грамотно обрисованных вопросах, я уверена, вы получили бы обратную связь.
Да, действительно в ХКФБ стремительный темп работы, где результативность - превыше всего, и вы просто сошли с дистанции, как слабое звено. Лентяям в данном банке тяжело, просто пассажиры здесь не нужны.
Мне жаль вас, с такими данным вы ни в одной организации, связанной с продажами, не сможете зарабатывать.
"Ну, во-первых" Это не первое моё место работы, но БЫЛ первый банк. "В определённые моменты?" Да мне скорее удастся по пальцам со считать те дни когда все работала нормально чем все зависания и сбой =) И перестанет уже вечно ссылаться на некомпетентность сотрудников, над вашей пагубной привычкой уже смеётся половина ваших коллег.
Во-вторых. Да вы что? Уже работаю на более высоко оплачиваемой работе. В среднем в месяц з-п на 10-15т.р больше. Сижу с 9 до 18-00, вы правы… Только вот у вас в банке сидел ещё в свой выходные и ровно столько же.
В-третьих. Это там где начинается с приветствия. А далее что-то про установление контакта, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями (выслушивание, психологическое присоединение, уточнение, ответ на само возражение), завершение сделки?! НЕ! Не слышал о таком…
Старался? Ну, наверно тут подойдёт лучше выражение "вкладывал душу". Просто что бы внести ясность, в то чем я занимался…
"Результативность - превыше всего" И это правда! Всему руководству реально ср..ть как выполняются планы! Главное результат. А пора бы уже задуматься о условиях труда. На вас работают не роботы, а люди. И они вам доверяли!
1) Моё сообщение было добавлено в избранные, а это что-то, да и значит.
2) В служебном рейтинге банк менее чем за 2 -3 месяца упал на 3-4 пункта.
А это уже не моё слово против вашего. Это мнение большинства - против вашего.