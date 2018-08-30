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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день, пишет вам бывший сотрудник Банка Русский Стандарт.

Проработав 7 лет в банке, последние 6 лет я занимала должность старшего менеджера. В 2011 г. ушла в декрет, в момент отпуска, когда ребенку было 1 год и 2 месяца (в сентябре 2012 г.) вышла на прежнее место работы. Но из-за непонимание руководства мне пришлось написать заявление и уволиться в ноябре месяце. После чего ведущий менеджер начала распространять информацию о занесении меня в так называемый «черный список», что может отрицательно повлиять на мою квалификацию как банковского работника.

Я хочу пожаловаться на сотрудника Т-ну А.С., которая, ранее являлась сотрудником нашего банка, после чего ушла к конкурентам, где много рассказывала им о коммерческих тайнах БРС, что не очень хорошо сказывалась при работе сотрудников с клиентами банка, т.к. конкуренты старались переориентировать потенциальных клиентов в свой банк, зная наши условия. После чего в августе 2012 года Т-на А.С. вновь принята в Банк Русский Стандарт в должности уже ведущего менеджера.

Имея дружеские отношения в коллективе с сотрудниками, а именно с Т-вой Д., данные лица совершали неправомерные действия, мошеннического характера. А именно при оформлении кредитного договора, клиенту оформлялась карта «Банк в кармане» со всеми дополнительными продуктами банка, но на руки клиенту она не выдавалась. После чего вышеперечисленные лица, сами проводили активацию карт и совершали по ней транзакции.

А также по требованию Т-ной А.С., в целях увеличения личных показателей при оформлении кредитного договора сотрудник банка должен указать торговую точку, где оформлялся кредит, но фактически ставился другой номер торговой точки данного торговой организации, которая не имеет продаж (т.е. 1 торговая организация имеет 2 торговые точки, одна из которых имеет высокие продажи, но оформлять необходимо было на не продающую точку).

Я считаю, что данный человек, не имея большого опыта на руководящей должности, а также не имея навыков работы с коллективом, только подрывала внутреннюю атмосферу работы всего коллектива в целом, и репутацию всего банка. Из-за конкретного человека, а так же из-за не понимания вышестоящего руководства, из банка за последний месяц уволилось 4 профессиональных сотрудника, которые практически не имели дефолтности, а имели одни из самых высоких показателей в работе.

По многочисленным жалобам и претензиям, которые были направлены в устой форме в виде «крика о помощи» вышестоящему руководству Иркутского представительства, ни каких действий с их стороны на решение данной проблемы не последовало. Поэтому не получив поддержки от руководства всем им пришлось поменять место работы.
Прошу услышать мою просьбу и принять необходимые меры в решении данных проблем.
мусинкабывший сотрудник
09.12.2012 18:10
Ответ банка:
Добрый день, мусинка!

Просьба прислать мне данные для Вашей идентификации. Данные просьба предоставить мне через личное сообщение на Банки.ру

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
20 комментариев
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kredittka
09.12.2012 19:27
очень сильно сомневаюсь, что кто-то и что-то будет делать... кинут Вам отписку, что "Ваше заявление проверено. Факты не подтвердились", если вообще посчитают нужным отписаться... руководству, как правило, глубоко наплевать на трения в коллективе, никто разбираться не будет... а то, что увольняются профи, так незаменимых нет (так считает большинство руководителей)...

позиция "собаки лают, караван идет", думаю, Вам известна...
Lawyer_civilist
09.12.2012 20:57
Не совсем понятно о каком таком "черном списке" идет речь и где можно ознакомится с его содержанием?
MEN_018
10.12.2012 09:30
Как можно было писать заявление по сосбвтеному находясь в декрете ??
bilge
10.12.2012 13:27
Цитата
клиенту оформлялась карта «Банк в кармане» со всеми дополнительными продуктами банка, но на руки клиенту она не выдавалась. После чего вышеперечисленные лица, сами проводили активацию карт и совершали по ней транзакции.

Вот это не "трения в коллективе", а уголовное преступление. Если есть реальные доказательства, дамы реально сядут. Вот только есть ли доказательства?
Любовь Кублицкая
10.12.2012 17:04
Доказательства можно найти подняв все транзакции по картам данных сотрудников. Это легко отслеживается.
Любовь Кублицкая
10.12.2012 17:07
Данный ведущий менеджер действительно ведет себя не честно и в отношении своих сотрудников и в отношении клиентов. Я уже писала об этом свои отзыв, со мной связывался по этому поводу начальник отдела продаж, но всеми способами он пытается прикрыть ее действия. У меня есть запись нашего с ним разговора, где это отчетливо можно понять...очень печально, что таких сотрудников держат, а стоящих людей не ценят.. smile:help:
мусинка
Автор отзыва
10.12.2012 18:41
Начну с того,что мне бы очень хотелось,чтобы справедливость восторжествовала!!! данный руководитель получил по заслугам и впредь(чтобы неповадно было)она не ставила палки в колеса еще работающим менеджерам. Знаю точно, мое увольнение не последнее, ЛЮДИ ПРОСТО БЕГУТ из банка (.,она мне прямо заявила "что ей наплевать на коллектив").
А поводу "черного списка" хочу сказать,что каждый руководить в любой организации может сделать такую подлянку в виде галочки ,и при прозвоне службы СБ в организацию куда подаешь резюме, тебя охарактеризуют как нежелательного сотрудника.
А доказательства по картам можно очень просто проверить, как это было сказано выше.
promox
11.12.2012 09:47
Сотрудники которые. Плохой точке присваивали продажи ! Это еще ничего. Но вот оформление сервисов банка, транзакции по картам если мне память не изменяет то 183 ст. Ук. Рф по моему это мошенничество, (
160. И это я не юрист)))); короче нужго наказать по полной, может еще карты с лимитом оформляли бомжам и денег снимали с карт. Злесь уместен (извините за мой сарказм) отрывок тиз фильма самый лучший филь 2" сколько раз тебе говорила гне стой перед царевной, выпороть ее"
Dileralex
11.12.2012 23:33
какой кошмар smile:o что за бардак в этом банке? Конечно с трудом верится, что будет проводиться какое-то служебное разбирательство, скорее всего все эти "махинации" совершались по указанию сверху. И как можно доверить такой организации например свои денежные средства, если они даже за своими сотрудниками не могут уследить. Автор правильно сделали,что уволились- делать в там нечего, сегодня оформили карту, а завтра кредиты начнут оформлять на вкладчиков!
Aleks_222
13.12.2012 00:10
"Плохой точке присваивали продажи ! Это еще ничего. Но вот оформление сервисов банка, транзакции по картам если мне память не изменяет то 183 ст. Ук. Рф по моему это мошенничество,"

мошенничество - ст. 159 УК (в части присвоения продаж плохой ТТ - если за это были выплачены премии, бонусы и т.д.), в частности 159.3 т.е. с использованием банковских карт (если денежные средства у клиента похищались с использованием их банковских карт), ст. 183 "незаконное получение и разглашение....банковской тайны".
в данной ситуации только один нюанс. для 159 и 159.3 нужны заявления от потерпевших, а их, как я понимаю нет? но если их нет, то как тогда, по мнению автора списывались деньги? и что клиент никак не реагировал, что у него списывались деньги? если же происходила активация, списание дс, а потом их полное погашение, то 159.3 не применима.
т.ч остается 183. там состав формальный.



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