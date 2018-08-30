Добрый день, пишет вам бывший сотрудник Банка Русский Стандарт.



Проработав 7 лет в банке, последние 6 лет я занимала должность старшего менеджера. В 2011 г. ушла в декрет, в момент отпуска, когда ребенку было 1 год и 2 месяца (в сентябре 2012 г.) вышла на прежнее место работы. Но из-за непонимание руководства мне пришлось написать заявление и уволиться в ноябре месяце. После чего ведущий менеджер начала распространять информацию о занесении меня в так называемый «черный список», что может отрицательно повлиять на мою квалификацию как банковского работника.



Я хочу пожаловаться на сотрудника Т-ну А.С., которая, ранее являлась сотрудником нашего банка, после чего ушла к конкурентам, где много рассказывала им о коммерческих тайнах БРС, что не очень хорошо сказывалась при работе сотрудников с клиентами банка, т.к. конкуренты старались переориентировать потенциальных клиентов в свой банк, зная наши условия. После чего в августе 2012 года Т-на А.С. вновь принята в Банк Русский Стандарт в должности уже ведущего менеджера.



Имея дружеские отношения в коллективе с сотрудниками, а именно с Т-вой Д., данные лица совершали неправомерные действия, мошеннического характера. А именно при оформлении кредитного договора, клиенту оформлялась карта «Банк в кармане» со всеми дополнительными продуктами банка, но на руки клиенту она не выдавалась. После чего вышеперечисленные лица, сами проводили активацию карт и совершали по ней транзакции.



А также по требованию Т-ной А.С., в целях увеличения личных показателей при оформлении кредитного договора сотрудник банка должен указать торговую точку, где оформлялся кредит, но фактически ставился другой номер торговой точки данного торговой организации, которая не имеет продаж (т.е. 1 торговая организация имеет 2 торговые точки, одна из которых имеет высокие продажи, но оформлять необходимо было на не продающую точку).



Я считаю, что данный человек, не имея большого опыта на руководящей должности, а также не имея навыков работы с коллективом, только подрывала внутреннюю атмосферу работы всего коллектива в целом, и репутацию всего банка. Из-за конкретного человека, а так же из-за не понимания вышестоящего руководства, из банка за последний месяц уволилось 4 профессиональных сотрудника, которые практически не имели дефолтности, а имели одни из самых высоких показателей в работе.



По многочисленным жалобам и претензиям, которые были направлены в устой форме в виде «крика о помощи» вышестоящему руководству Иркутского представительства, ни каких действий с их стороны на решение данной проблемы не последовало. Поэтому не получив поддержки от руководства всем им пришлось поменять место работы.

Прошу услышать мою просьбу и принять необходимые меры в решении данных проблем.