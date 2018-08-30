Всем доброго времени суток! Работаю в call-центре банка ВТБ24 2-й год и чтобы хотела отметить:



1) Коллектив великолепный (на адаптационном периоде все готовы помочь, подсказать; весь персонал очень приятные, веселые люди).

2) Уровень заработной платы вполне конкуретноспособен, ни в каждой банке в наше время оператору call-центра готовы платить 40 т. так что полемику по поводу уровня зп, прочитанную из ранее написанных отзывов не вижу смысла поддерживать, конечно всем хочется получать по несколько сотен тысяч но и свою ценность как сотрудника нужно сопоставлять, развивать себя.

3) Соцпакет среднестатистический, разве что могу обратить внимание на то что есть доплата до 100% от оклада за больничные в случае нахождения на них в год ни более 14 дней, ну а остальное уже как обычно по расчету ФСС.

4) Более гибкий график, чем у нас, еще нужно поискать, в свое время работала на сутках/трое и при необходимости могла поменяться сменой с кем-то из коллег и поехать на неделю отдохнуть.

5) Руководство всегда готово пойти на встречу, всегда принимает решения, чтобы улучшить жизнь сотрудника по возможности.



Как и в любом контакт-центре есть текучка, но все знакомые перешедшие в другие банки (сбер, росбанк, альфа, мкб) готовы вернуться обратно и вспоминают времена в ВТБ24 с улыбкой на лице. Работа сама по себе нервная, так как связана с клиентами и найти к каждому человеку подход достаточно нелегко, но для общительных людей вроде меня это именно то что надо.