Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «ВТБ 24»
смотреть все отзывы банка (311)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Работа в ДКО хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем доброго времени суток! Работаю в call-центре банка ВТБ24 2-й год и чтобы хотела отметить:

1) Коллектив великолепный (на адаптационном периоде все готовы помочь, подсказать; весь персонал очень приятные, веселые люди).
2) Уровень заработной платы вполне конкуретноспособен, ни в каждой банке в наше время оператору call-центра готовы платить 40 т. так что полемику по поводу уровня зп, прочитанную из ранее написанных отзывов не вижу смысла поддерживать, конечно всем хочется получать по несколько сотен тысяч но и свою ценность как сотрудника нужно сопоставлять, развивать себя.
3) Соцпакет среднестатистический, разве что могу обратить внимание на то что есть доплата до 100% от оклада за больничные в случае нахождения на них в год ни более 14 дней, ну а остальное уже как обычно по расчету ФСС.
4) Более гибкий график, чем у нас, еще нужно поискать, в свое время работала на сутках/трое и при необходимости могла поменяться сменой с кем-то из коллег и поехать на неделю отдохнуть.
5) Руководство всегда готово пойти на встречу, всегда принимает решения, чтобы улучшить жизнь сотрудника по возможности.

Как и в любом контакт-центре есть текучка, но все знакомые перешедшие в другие банки (сбер, росбанк, альфа, мкб) готовы вернуться обратно и вспоминают времена в ВТБ24 с улыбкой на лице. Работа сама по себе нервная, так как связана с клиентами и найти к каждому человеку подход достаточно нелегко, но для общительных людей вроде меня это именно то что надо.
calculator_move • сотрудник
11.12.2012 20:02
8 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Cinderella
12.12.2012 06:42
что-то не верится . что в ВТБ24 платят 40 000.Это наверное с премиями,которые не всегда получаешь?
У нас есть в CAll-центре люди из ВТБ 24, они оттуда сбежали......Да и поощрения в виде чаепития с директором департамента вряди сильно мотивируют smile:D
Pennywice
12.12.2012 09:19
Да, что-то слабо вериться в 40 т.р. в колл-центре. Особенно в таком не сильно щедрым на з/п банке, как ВТБ24. smile:)
pal_sanych
12.12.2012 09:42
а вот это - "ни в каждой банке в наше время оператору call-центра готовы платить " реально смешно smile:) smile:D

..в консервной? smile:D
Дим-Димыч
12.12.2012 11:23
"call-центра готовы платить 40т" - явно не с улицы, после месячного обучения. О какой должности (старший, ведущий) и опыте работы идет речь?
"все знакомые перешедшие в другие банки (сбер" - в смысле уехали в другой город (например, Воронеж) ради работы оператора call-центра ОСБ? В Москве Аутсорсинговый сall-центр Билайн заключил договор с ОСБ (2010 г.)
Cinderella
12.12.2012 12:22
Да и у меня у коллеги жена в Билайне работает несколько лет и получает 30. smile;)
MEN_018
13.12.2012 11:48
Автор, вы ничего не путаете ? есть доплата до 100% от оклада за больничные в случае нахождения на них в год ни более 14 дней..
Cinderella
13.12.2012 15:58
автор не путает

по фсс максимальная сумма 34800=
а оклад 50000= разницу компенсирует обычно страховая или сам банк, только если болеешь не более 14 дней в году.
остальное по 34800=
sila misli
18.09.2013 13:18
а что можно делать в колл центре 2 года? там есть какие-то ступени? старший группы, ведущий спец и тд? из колл центра не переводят в другие отделы что ли? то есть если туда устроился, то выйти оттуда не вариант? так и будешь на телефоне сидеть?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (311)