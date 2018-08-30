Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Работа в ДКО
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Всем доброго времени суток! Работаю в call-центре банка ВТБ24 2-й год и чтобы хотела отметить:
1) Коллектив великолепный (на адаптационном периоде все готовы помочь, подсказать; весь персонал очень приятные, веселые люди).
2) Уровень заработной платы вполне конкуретноспособен, ни в каждой банке в наше время оператору call-центра готовы платить 40 т. так что полемику по поводу уровня зп, прочитанную из ранее написанных отзывов не вижу смысла поддерживать, конечно всем хочется получать по несколько сотен тысяч но и свою ценность как сотрудника нужно сопоставлять, развивать себя.
3) Соцпакет среднестатистический, разве что могу обратить внимание на то что есть доплата до 100% от оклада за больничные в случае нахождения на них в год ни более 14 дней, ну а остальное уже как обычно по расчету ФСС.
4) Более гибкий график, чем у нас, еще нужно поискать, в свое время работала на сутках/трое и при необходимости могла поменяться сменой с кем-то из коллег и поехать на неделю отдохнуть.
5) Руководство всегда готово пойти на встречу, всегда принимает решения, чтобы улучшить жизнь сотрудника по возможности.
Как и в любом контакт-центре есть текучка, но все знакомые перешедшие в другие банки (сбер, росбанк, альфа, мкб) готовы вернуться обратно и вспоминают времена в ВТБ24 с улыбкой на лице. Работа сама по себе нервная, так как связана с клиентами и найти к каждому человеку подход достаточно нелегко, но для общительных людей вроде меня это именно то что надо.
|
0
calculator_move • сотрудник
11.12.2012 20:02
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
У нас есть в CAll-центре люди из ВТБ 24, они оттуда сбежали......Да и поощрения в виде чаепития с директором департамента вряди сильно мотивируют
..в консервной?
"все знакомые перешедшие в другие банки (сбер" - в смысле уехали в другой город (например, Воронеж) ради работы оператора call-центра ОСБ? В Москве Аутсорсинговый сall-центр Билайн заключил договор с ОСБ (2010 г.)
по фсс максимальная сумма 34800=
а оклад 50000= разницу компенсирует обычно страховая или сам банк, только если болеешь не более 14 дней в году.
остальное по 34800=