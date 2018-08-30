Здравствуйте! Я бывший сотрудник банка. Начинала работать вместе с офисом во Всеволожске, Ленинградской области. Могу сказать, что вначале, это был ад. Я была единственным человеком, у которого была хоть какая-то практика (две недели пока отделение не открылось, я работала в другом офисе). Остальные же даже не прошли к тому времени обучение. Программы и принтеры не работали, возникающие постоянно вопросы по операционке уточнить у кого-то из коллег не представлялось возможным, т.к. никто ничего не знал! Приходилось звонить на линию поддержки и в другие офисы (кстати за это большое спасибо, в помощи никто никогда не отказывал).



В первый же день меня, никогда до этого не работавшего в банке и даже близко к этой сфере человека, назначили "и.о. управляющего", т.к. его самого еще не было. Впоследствии, когда вопрос с управляющим все-таки был решен, меня "понизили" до "и.о. старшего" и в этой несуществующей должности я проработала все семь месяцев моего пребывания в Хоум кредите. Естественно, кроме как намного более длинным списком обязанностей, эта должность больше ничем не обуславливалась. На все мои вопросы по поводу того, когда же наконец это как-то отразится на моей зарплате и трудовой книжке, мне отвечали "посмотрим-посмотрим, вот еще немного поработай и может быть…" Но все это были мелочи, в принципе работа в банке мне нравилась, главное, что можно получить опыт, который больше нигде не получишь. Дальше, хуже.



Потихоньку коллектив, который я кстати очень любила, начал расформировываться, кто-то ушел в декрет, кому-то просто надоело. Появился новый управляющий и сотрудники, обучение которых легло естественно на тех стареньких, что еще остались. Никогда не было такого, чтоб мы кому-то из новых коллег отказали в помощи. Но все-таки появление еще неопытных людей сильно влияло на продажи. Отношение регионального менеджера становилось все хуже, в офисе начался бардак, похожий на то, что было в самом начале. Когда я нашла новую работу, то все же уволилась.



Так вот то, что стало происходить после моего увольнения и побудило меня написать этот отзыв. Во-первых, заявление было написано мною где-то в начале ноября и ушла я 22.11.2012. После этого мне выплатили только оклад за последний месяц, и после ожидания своей премии за октябрь, которой я так и не дождалась, я попросила выяснить причины у управляющего. Ему же руководство банка ответило, что по решению регионального менеджера премия уволившемуся сотруднику может не выплачиваться, ну и он естественно решил, что и не надо! Вопрос - правда ли то, что сотруднику могут не выплатить премию за полностью отработанный месяц?



Дальше еще интереснее - несмотря на то, что мое общение с бывшими коллегами проходило на положительной волне (они звонили, просили совета в некоторых операционных вопросах), они видимо решили все проблемы с клиентами, в которых не могут разобраться самостоятельно, в связи с отсутствием опыта, свалить на сотрудника уже неработающего, т.е. на меня. Недавно мне позвонил бывший коллега, по поводу того, что я должна им денег, т.к. они решили конфликт с клиентом, которому я открывала вклад, путем выдачи ему денег из своего кармана. При этом ему самому они сказали, что это была моя ошибка и что именно поэтому я больше не работаю. Нормально? В чем эта ошибка заключалась и с какой стати я должна им отдавать деньги, которые они по собственной воли и не от большого ума выдали клиенту, они конечно же объяснить не смогли, т.к. я подозреваю - вообще мало понимают в банковской работе. Вот так я еще и получила нож в спину от бывших коллег, причем именно от тех кто пришел позже, и которым я всегда оказывала помощь в работе, даже после увольнения.



Очень прошу разобраться в ситуации с моей премией и некомпетентностью сотрудников этого отделения! Заранее спасибо!