В начале июля этого (2012) года поступила на работу в Северо-западный филиал Сбербанка на должность, официально именуемую "продавец on-line услуг", по сути же являющейся работой промоутера. В мои обязанности входила консультация клиентов о пользовании устройствами самообслуживания, помощь в их использовании, а также подключение таких услуг как "Сбербанк Онлайн", "Мобильный банк" и "Мобильный автоплатеж". Также в отсутствии другого консультанта, мне поручалась работа менеджера зала.



За работу была гарантированная плата в размере 3 500 рублей, а также начислялась премия за количество подключений перечисленных выше услуг или проведение коммунальных или иных платежей.



После прохождения специального обучения, была направлена на работу в отделение № 1991/0009, где и проработала до 28-го августа 2012 -го же года. Проблемы начались ещё с получением заработной платы за июль - ее удалось получить только после двух недель постоянной переписки со своим куратором и напоминаний руководителю ВСП. И все равно - деньги в размере примерно 8 800 рублей пришли только в первых числах сентября. За август зарплата ожидалась таким образом не раньше октября, но не была перечислена на карту до сих пор.



Переговоры с ВСП не дали результата - руководительница сначала утвержадала, что все документы давно уже отправила, а после вообще отказалась подтверждать, что я работала у нее. Куратор промоутеров моей категории сообщила, что документы, подтверждающие, что я вообще работала на банк отсутствуют, и заработную плату ей начислять не из чего. При этом центральная бухгалтерия подтверждает, что располагает моим трудовым договором за июль - и его продленной копией за август.



Переговоры с куратором продолжаются, но доверие к банку, экономящему на собственном низовом звене сотрудников невозвратно рухнуло. Думаю, весной я не буду продлевать карточку "Мастеркард", а поищу иной банк, который будет вызывать больше доверия и не будет экономить на мелочах.