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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем, здравствуйте! Более 15 лет я проработала в системе Сбербанка, но с каждым годом работы обязанностей становилось больше, а зарплата всё меньше. В период до 2003 года у нас был хороший коллектив, минимум текучки, но с приходом нового руководителя всё резко поменялось - нас начали заставлять выплачивать из зарплаты за какие-то различные ошибки, которые когда-то кто-то совершил, а выяснилось это позже, а расплачиваться тому, кто работает сейчас и т.д. Как руководителя все боялись, а не уважали за такое отношение... Как Совет Банка получал премии на свои огромные зарплаты в полтора и больше раза выше нашей, а нам выплачивали 25-35%.
Как и многим сберовским работникам нам приходилось в зимние каникулы выходить делать годовые отчеты, когда вся страна отдыхала, так как до 5 января нужно было всё сдать. Как руководство разжигало внутреннюю неприязнь между работниками, как люди уже не чувствовали себя людьми, а лишь мелкими винтиками в большом механизме, который с каждым годом стал раскручиваться всё сильнее, выбрасывая на улицу замечательных сотрудников, набирая при этом бестолковую молодежь, которой надо было только устроиться на работу, а затем, не долго думая, уйти в декрет.
После реорганизации многим пришлось уйти с работы, а многим ездить на работу в другой город! Каждый день!.. Я также устроилась в ЦСКО и не выдержав, ушла в этом году. Как там относятся к людям и как им приходится пахать за гроши, как относится руководство к подчинённым - я такого ещё нигде не видела, никогда! Не дай бог тебя в коридоре увидят, все сидят как пристегнутые, в своим рабочим местам, рабы да и только. Если ты заболел, сиди и молчи - иначе потом будут тыкать пальцем - да он на больничный ходит, зачем ему должность повышать или премию. Если ты не выполняешь своего КПУ, тебя съедят, а если у тебя нет инновационных предложений - не видать кварталки! Так для чего в Москве сидит целое управление по инновациям? Видимо для высасывания из регионов себе зарплату. Вот на них и на Москву все и работают.
Объем работ таков, что даже в обед люди работают. Начальство выжимает соки из работников, лишь бы выполнили план. Им же выгодно - работают на свой карман, а не будет плана - урежут и начальству. Люди приходят домой поесть и поспать, а затем всё заново. Везде зарплату подняли за этот год, в Сбере думаете подняли рядовым? Просто повысили оклады и убрали ежемесячную премию. То на то и вышло. Если ты получал столько-то, то столько-то и получишь. Поэтому в Сбере и текучка: за такой адский труд платить нужно в 2 раза больше, а как начинают повышать зарплату, то повышают начальству, а работникам 500-1000 рублей накинут, дескать, на те Вам, смотрите, как бы не разбогатели. И попробуй рот раскрой - не нравится, увольняйтесь, - как одна начальница сектора из ЦСКО любила повторять, которая даже с людьми-то работать не умеет, так как её назначили начальником потому, что у неё подруга начальник управления.
И не питайте иллюзий в отношении чего-то добиться - если нет знакомств - на хорошую должность никогда не попадёшь. Ну если только за исключением - жить на работе. А потом вышвырнут на улицу как отработанный материал, с кучей болячек и голого как сокол. Или я не права?
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3
лапша • бывший сотрудник
12.12.2012 10:04
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Аналог японских андроидов-девушек с искусственной кожей.
Эти роботы будут постоянно улыбаться, не будут морщить нос от пьяного или вонючего клиента. На мат и оскорбление будут кивать головой.
Зарплату им платить не надо, отпуск давать тоже, обедать они не уходят.
Изредка инженер робототехник будет производить диагностику и ремонт.
А все живые операционисты окажуться на улице со своими 20 годами стажа
Что будет дальше? Да ничего!!! Люди будут продолжать ходить на работу, пахать как лошади (не видя семьи, детей и жизни вообще), одни не выдержав будут увольняться (а кого-то уволят) и на их места придут другие, которые чуть разглядев эту кухню изнутри, тоже уйдут (в декрет, либо насовсем), текучка кадров будет как на конвейере, операторы, работающие на передовой будут дохнуть от усталости и несправедливости, срывая свою злость на клиентах в том числе (а те в свою очередь, будут жаловаться что в сбере ничего не меняется и это самый ужасный банк, в который им ПРИХОДИТЬСЯ обращаться К СОЖАЛЕНИЮ), а всякие там начальники из многочисленных отделов будут сидеть себе преспокойно в своих кабинетах, протирать штаны от безделья, получая деньги, ЗАРАБОТАННЫЕ НАМИ и продолжать пухнуть и жиреть за НАШ счёт!!!
Почему? Потому что все бояться... и работают...злые, уставшие, больные (в прямом смысле), но всё равно РАБОТАЮТ!!!
Обсуждают всю несправедливость тут, дома, с друзьями, жалуются, но не предпринимают ничего для того, что бы ситуацию изменить...
Я тут в одном из отзывов читала, что даже таджики, подметающие улицы, когда им деньги не платили пару месяцев, вышли бастовать, требуя зарплату!! А сотрудники этого, язык не поворачивается сказать ... банка ... молчат ... гробят себя
А что до работы и оплаты, то сотрудники, относящиеся к обслуживающему персоналу, те, что работают на передовой с клиентами, тут не ценятся и воспринимаются не больше чем пушечное мясо без прав и как только вы начнете выражать недовольство (а это обязательно произойдёт, когда спустя некоторое время, ваши заслуги будут оставаться незамеченными и не оплачиваемыми) от вас избавятся легко и без сожалений...
До прихода ГОГи к правлению, когда человек писал заявление об уходе, его вызывали, выясняли причины (особенно если сотрудник был опытный, с головой, знаниями, навыками и прочее) предлагали варианты - то есть были заинтересованы в КАЖДОМ, то сейчас Греф в своих интервью с улыбкой до ушей говорит о том, что повсеместно проходят сокращения и сбер ИЗБАВЛЯЕТСЯ от "балласта" (сотрудники с опытом) потому как те кто работает давно, знают нормативы, и прочее и ими невозможно управлять и заставить делать то, что нужно ЕМУ, а молодые и зелёные, что сейчас идут работать, беспрекословно выполняют всё что от них требуют, принося тем самым доход всем верхам...а как там живут сотрудники?! да плевать!!! "Принёс заявление? Прекрасно! На тебе на нём подпись с печатью и вали, на твоё место полно желающих найдётся" - вот такой теперь короткий разговор, и неважно работал ты месяц, год или двадцать лет
Тихой, спокойной работы с цифрами, в одной из самых крупных и, наверняка, самой "глючной" из CRM систем.
Долготерпению конец приходит, поэтму кто хотел, тот уже ушел. Остались либо те у кого много времени, без семьи и детей, а так же болшие амбиции и совсем не большие моральные преграды, где подмазать, где лизнуть, без этого в сбере не то что на верх, просто работать не возможно.
Ибо при виде управляющего у нас все должны были делать преданные глаза, и вильть хвостом, при это тихонько поскуливать от удовольствия.
Либо те, кому просто некуда деваться, кпримеру матери одиночки седних лет, у которых нет возможности месяц другой искать работу. Ну и просто, откровенно недалекие люди, которым все божья роса.