Всем, здравствуйте! Более 15 лет я проработала в системе Сбербанка, но с каждым годом работы обязанностей становилось больше, а зарплата всё меньше. В период до 2003 года у нас был хороший коллектив, минимум текучки, но с приходом нового руководителя всё резко поменялось - нас начали заставлять выплачивать из зарплаты за какие-то различные ошибки, которые когда-то кто-то совершил, а выяснилось это позже, а расплачиваться тому, кто работает сейчас и т.д. Как руководителя все боялись, а не уважали за такое отношение... Как Совет Банка получал премии на свои огромные зарплаты в полтора и больше раза выше нашей, а нам выплачивали 25-35%.



Как и многим сберовским работникам нам приходилось в зимние каникулы выходить делать годовые отчеты, когда вся страна отдыхала, так как до 5 января нужно было всё сдать. Как руководство разжигало внутреннюю неприязнь между работниками, как люди уже не чувствовали себя людьми, а лишь мелкими винтиками в большом механизме, который с каждым годом стал раскручиваться всё сильнее, выбрасывая на улицу замечательных сотрудников, набирая при этом бестолковую молодежь, которой надо было только устроиться на работу, а затем, не долго думая, уйти в декрет.



После реорганизации многим пришлось уйти с работы, а многим ездить на работу в другой город! Каждый день!.. Я также устроилась в ЦСКО и не выдержав, ушла в этом году. Как там относятся к людям и как им приходится пахать за гроши, как относится руководство к подчинённым - я такого ещё нигде не видела, никогда! Не дай бог тебя в коридоре увидят, все сидят как пристегнутые, в своим рабочим местам, рабы да и только. Если ты заболел, сиди и молчи - иначе потом будут тыкать пальцем - да он на больничный ходит, зачем ему должность повышать или премию. Если ты не выполняешь своего КПУ, тебя съедят, а если у тебя нет инновационных предложений - не видать кварталки! Так для чего в Москве сидит целое управление по инновациям? Видимо для высасывания из регионов себе зарплату. Вот на них и на Москву все и работают.



Объем работ таков, что даже в обед люди работают. Начальство выжимает соки из работников, лишь бы выполнили план. Им же выгодно - работают на свой карман, а не будет плана - урежут и начальству. Люди приходят домой поесть и поспать, а затем всё заново. Везде зарплату подняли за этот год, в Сбере думаете подняли рядовым? Просто повысили оклады и убрали ежемесячную премию. То на то и вышло. Если ты получал столько-то, то столько-то и получишь. Поэтому в Сбере и текучка: за такой адский труд платить нужно в 2 раза больше, а как начинают повышать зарплату, то повышают начальству, а работникам 500-1000 рублей накинут, дескать, на те Вам, смотрите, как бы не разбогатели. И попробуй рот раскрой - не нравится, увольняйтесь, - как одна начальница сектора из ЦСКО любила повторять, которая даже с людьми-то работать не умеет, так как её назначили начальником потому, что у неё подруга начальник управления.



И не питайте иллюзий в отношении чего-то добиться - если нет знакомств - на хорошую должность никогда не попадёшь. Ну если только за исключением - жить на работе. А потом вышвырнут на улицу как отработанный материал, с кучей болячек и голого как сокол. Или я не права?