Как работодатель - это прекрасный банк. Говорю за ФинДеп. Берут адекватных людей с нормальным образованием (это я про себя любимого) без опыта на нормальные по рынку для стажеров liberal_values. Учат прекрасно, за год я узнал больше нового, чем за несколько лет на предыдущей работе. Коллектив крайне адекватный. Я доволен своим местом работы.