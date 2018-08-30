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|Как работодатель - это прекрасный банк. Говорю за ФинДеп. Берут адекватных людей с нормальным образованием (это я про себя любимого) без опыта на нормальные по рынку для стажеров liberal_values. Учат прекрасно, за год я узнал больше нового, чем за несколько лет на предыдущей работе. Коллектив крайне адекватный. Я доволен своим местом работы.
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razdvakr9k • сотрудник
12.12.2012 10:26
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|кив7
04.02.2013 13:59
|Ни сколько не сомневаюсь в высказывании, насколько я знаю финдеп вообще только для своих. Что подтверждается тем, что взяли человека без опыта.
|razdvakr9k
Автор отзыва
04.02.2013 21:45
|твоя информация не соответствует действительности. Меня не брали по знакомству. Когда я пришел было 7 человек в управлении включая меня, я не знал никого, за исключением переписки с начальником управления, которому я высылал резюме и объяснял, почему я хочу к ним. сейчас это уже департамент и там 15 человек, и я считаю, что "по знакомству" не брали никого. Ну да, так получается, что с МГУ много людей, но что же поделать, если выпускники МГУ подходят хорошо для этой работы?
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