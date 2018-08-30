Добрый день!



1) Ищите достойный зароботок? ВАМ НЕ СЮДА!

Оклад 12 000, который обещали поднять уже 100 лет! Про премию молчу кто как работает, тот так и получает! НО ЭТО ПРЕМИЯ! А 23 смены по 12 часов за 10 000 (-налог)? НЕ ВЕСЕЛО!

Если ты болеешь, то больничный в отделе кадров бросают тебе в лицо, со словами, что он им не нужен!

Официальный оклад 4330! А налог мы спишем со всей вашей зарплаты! Почему бы и нет!

Премию после увольнения? Расчетный лист? Это тоже что и Соцпакет, наверно? Тоже не слышали!



2) Соцпакет? Не, не слышали! А что это?



3) Коллектив? Группа, в которой я работала, сменилась конечно раз 50, но ладно, все супер! ЕДИНСТВЕННОЕ! Но ради коллектива не работают!



4) Отдельная песня!

Отдел кадров: слишком занят, чтобы заниматься вашими проблемами! Их работа пытаться унизить вас при увольнении любыми способами! СКАТЕРТЬЮ ДОРОЖКА! Документооборот: слишком заняты, чтобы заниматься своей работой! Так что если ты НАКОНЕЦ-ТО выходной, то велком помогать девочкам! НЕТ? ПО СТАТЬЕ!



А вообще! График 4/2(6/1), свинское отношение, добро пожаловать! А еще в ОТП придумывают статьи для ТКРФ! Такие как: "Не выходишь на работу в выходной - увольнение! Ушел на больничный - увольнение! Живешь своей жизнью - УВОЛЬНЕНИЕ!"

Но этим уже займется ТИ СПБ).