Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Удачи ККО в г. СПБ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
1) Ищите достойный зароботок? ВАМ НЕ СЮДА!
Оклад 12 000, который обещали поднять уже 100 лет! Про премию молчу кто как работает, тот так и получает! НО ЭТО ПРЕМИЯ! А 23 смены по 12 часов за 10 000 (-налог)? НЕ ВЕСЕЛО!
Если ты болеешь, то больничный в отделе кадров бросают тебе в лицо, со словами, что он им не нужен!
Официальный оклад 4330! А налог мы спишем со всей вашей зарплаты! Почему бы и нет!
Премию после увольнения? Расчетный лист? Это тоже что и Соцпакет, наверно? Тоже не слышали!
2) Соцпакет? Не, не слышали! А что это?
3) Коллектив? Группа, в которой я работала, сменилась конечно раз 50, но ладно, все супер! ЕДИНСТВЕННОЕ! Но ради коллектива не работают!
4) Отдельная песня!
Отдел кадров: слишком занят, чтобы заниматься вашими проблемами! Их работа пытаться унизить вас при увольнении любыми способами! СКАТЕРТЬЮ ДОРОЖКА! Документооборот: слишком заняты, чтобы заниматься своей работой! Так что если ты НАКОНЕЦ-ТО выходной, то велком помогать девочкам! НЕТ? ПО СТАТЬЕ!
А вообще! График 4/2(6/1), свинское отношение, добро пожаловать! А еще в ОТП придумывают статьи для ТКРФ! Такие как: "Не выходишь на работу в выходной - увольнение! Ушел на больничный - увольнение! Живешь своей жизнью - УВОЛЬНЕНИЕ!"
Но этим уже займется ТИ СПБ).
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2899 • бывший сотрудник
12.12.2012 18:08
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