Отзыв месяца:

декабрь 2012 года Да, хотелось выразиться кратко, но не получается. Много читала отзывов и никак не получалось тоже написать, но теперь у меня много времени – я не работаю!



Моя карьера начиналась наверное как у всех – звонок руководства, приглашение прийти на собеседование. Счастью моему не было предела, я прыгала до потолка – меня пригласили работать в Сбер! На тот момент я работала в бюджетной организации уже 7 лет и, не задумываясь, уволилась. Прошла успешно собеседование, и начались рабочие будни.



Сначала было все не так уж и плохо – ты красивый в белой рубашке приходишь на работу и началось… Некоторые пишут, что проходили обучение и этим не довольны, а Вы представьте себе ситуацию – Вы пришли работать в самый крупный банк и все обучение длилось 2 дня (и это на такое количество операций), кто работал или еще работает меня поймет.



Коммунальное окно, в котором работали по 2-3 месяца ВСЕ кто приходил новенький (некая внутренняя дедовщина) – это самый не благодарный труд, на тебя орут, ты еще ни х-на не понимаешь в реквизитах, а еще и лотерейку нужно продать и монету золотую (а не продал, кассир назад не принимает вечером – покупай и три сам, с кассира же тоже спросят). А потом вечером отчет, это сейчас все упростили выбил чек, свел деньги и иди общий отчет делай. А раньше пока по КБК и расчетным счетам все не разложил – никто не начнет делать отчет, следствие – крик администратора смены через перегородку: «Понабрали тупарей, день сегодня к десяти не закроем»- итог слезы и со-ли градом. Рабочий день был часов 13-15, в общем, домой только на ночь, а утром будь собран, красив и улыбайся.



Пришел ПСС сказать, что это кошмар, это ничего не сказать. Это был просто ужас, в голове то одно – перевод не пришел, люди придут, что делать? А вдруг платеж не прошел, куда бежать? Спросить особо было не у кого, учились на ошибках, а их же нельзя допускать! Нельзя встать с места даже если нет клиентов, если тебя «засекли» с кружкой кипятка в комнате, кружка тот час летела в мусорку, как и стоящие не правильно туфли (свои я достала как раз из мусорки) – все должно стоять в шкафу, а то, что шкаф забит сумками, туфлями – это ни чего, просто кинь свои на чужие и все нормально.



И вот свершилось пришла электронная очередь – про нее можно написать отдельную книгу. Попа в мыле (извините, но это так) и бесконечные звонки от управляющей: «Почему красная зона, на обед никто не пойдет, пока ни будет зеленой, ОЙ А ЗАЧЕМ ВАМ ОБЕД, ДАВАЙТЕ ЕГО СОКРАТИМ, СДЕЛАЕМ ПО 15 МИНУТ!». Звонок из Москвы: «А почему у вас в отделении всегда зеленая тактика – какой-то не порядок!» Люди, где логика – красная плохо, зеленая еще хуже _ фальсифицируете, буде наказаны, ЭТО ПРОСТО МРАК! А то, что принтер и сканер один на всех, да еще и жует бумагу, это фигня – главное улыбнуться и пригласить прийти к нам еще.



Было проще, когда мы с мужем и ребенком жили с родителями, есть, кому посидеть, уроки сделать, ужин приготовить, но настало время жить отдельно. Однажды прихожу домой часам к десяти вечера (уже стали жить отдельно от родителей), открываю дверь, захожу домой картина - в зале на столе стоит кастрюля холодного супа, а в ней половник и сидит мой ребенок, пытается самостоятельно сделать уроки (в 22.00!), спрашиваю – ты что ела холодный суп? Ответ: «А что мне делать, я кушать хотела». Снова слезы и с-ли. Доделали уроки к 23.00, легли спать – завтра на работу.



Но последняя капля терпения пришла ко мне с нашей постоянной клиенткой бабулей лет 75 (душевнобольной). У нее всегда кто-то что-то крал и ВСЕГДА она попадала ко мне. Когда она появлялась все начальство закрывалось по кабинетам (благо секретарь сразу предупреждала). Что-то до нее донести было просто не возможно (больной человек, что сделаешь). И вот самое интересное – толпа народа, в соседнем окне обслуживается молодая пара – девушка и парень, их обслуживала новенькая девочка и я перекрестно с ней их консультировала и является наша бабулька, кричит мне, что у нее что-то украли, я прошу паспорт и книжку, чтобы посмотреть ее счет. В ответ она долго стоит и смотрит на меня и соседняя пара наблюдает за этим И СМАЧНО ПЛЮЕТ МНЕ В ЛИЦО – ВСЕ В ШОКЕ у девушки аж слезы заблестели, а я вытерлась и сказала бабульке в след – до свидания, приходите к нам еще.



Сейчас я без работы – увольняться ехала с тяжелым сердцем, благо всю дорогу меня подбадривал и успокаивал муж. А же назад с трудовой книжкой на руках я ехала с чувством праздника. Сейчас я занимаюсь ребенком, мужем, домом. Иногда снится и работа, чаще это кошмар. Я сейчас СПОКОЙНА, ЗДОРОВА и СЧАСТЛИВА, что меня с этим адом больше ничего не связывает.



P.S. Совсем недавно подала анкету в маленький коммерческий банк и переговоривалась по телефону, что услышал мой ребенок (на слово банк у нее еже аллергия) и спросила только одно: «А ты опять в банке работать будешь? Мамочка, а ВО СКОЛЬКО ТЫ ДОМОЙ БУДЕШЬ ПРИХОДИТЬ, ОПЯТЬ НОЧЬЮ?» и я снова задумалась, а стоит ли?…