Проработал в этом банке чуть меньше трех лет с 2007 по 2010, устроился сразу почти после Университета, хочу выразить слова благодарности за то, что этот Банк мне дал большой трудовой и жизненный опыт, который позволил мне продвигаться дальше. Спасибо большое, говорю от чистого сердца.



На этом, пожалуй, положительные моменты закончились. На тот момент, когда являлся сотрудником, заработная плата была очень низкая, это касалось и офисов в регионах и ГО (мотивации никакой, бонусов нет), текучесть кадров оставляет желать лучшего, особенно сотрудниц, которые находились в торговых точка (магазинах). Общая организация труда была плохая.



Мне и некоторым коллегам пришлось уволится, т.к. не могли терпеть оскорбления и угрозы руководителя, который был как специалист полный ноль и как оказался на этой должности думайте сами. Сейчас работаю в другом банке, очень доволен, ЗП хорошая, руководство тоже.