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|Райфффффффф
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Не так давно моя карьера в данном банке закончилась. Что могу сказать банк претендует на европейские стандарты, но, к сожалению, действительность далека от Европы. Самый большой минус это зарплата. "Старых" сотрудников банк не ценит - платят копейки, но вот новым сотрудникам зп дают в разы больше. Это полное неуважение к сотрудникам, которые не первый день в банке.
Руководство это как кому повезет. Скажу сразу, что не повезло вам с начальником, если попали в отдел кредитования sme. Отдел сплетников. Начальница помешанная на планах вплоть до 2020 года (сейчас только 13 наступает) особа. В целом впечатление осталось не плохое. Жаль, что непрофессионализм сотрудников hr и отдельно взятого руководства г-жа Г-ва оставляют неприятный осадок.
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Lidl • бывший сотрудник
16.12.2012 01:39
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оставлял уже комментарий по данному вопросу - а здание красивое, особо изнутри на Садовом
Изменено:
согласен на 1000%. Меня данный факт также удивил, но раз так принято и повелось, ничего не попишешь.
Странно, однако, в других банках сначала hrы отсеивают, потом к руководству по направлению ведут, дабы поговорить более предметно, а здесь hrы мегамозг
Вот бред-то. Одну трубу с нефтью мы на запад уже кинули... а они к нам еще одну - денежную... Бабки текут и ладно.
Что у Вас за соц пакет? ДМС? и пенсионка (которая опять же пополняет НПР райфа)? Этим в наше время мало кого удивишь.