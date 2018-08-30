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Райфффффффф не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Не так давно моя карьера в данном банке закончилась. Что могу сказать банк претендует на европейские стандарты, но, к сожалению, действительность далека от Европы. Самый большой минус это зарплата. "Старых" сотрудников банк не ценит - платят копейки, но вот новым сотрудникам зп дают в разы больше. Это полное неуважение к сотрудникам, которые не первый день в банке.

Руководство это как кому повезет. Скажу сразу, что не повезло вам с начальником, если попали в отдел кредитования sme. Отдел сплетников. Начальница помешанная на планах вплоть до 2020 года (сейчас только 13 наступает) особа. В целом впечатление осталось не плохое. Жаль, что непрофессионализм сотрудников hr и отдельно взятого руководства г-жа Г-ва оставляют неприятный осадок.
Lidlбывший сотрудник
16.12.2012 01:39
6 комментариев
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Pennywice
18.12.2012 10:19
План до 2020 года?! Сильно... Видимо, в Райффе хорошие "прогнозисты". smile:D Знают, на какие объемы кредитования можно будет расчитывать в 2020. smile:D
savik
18.12.2012 16:07
был на собеседовании в данном банке - HR действительно "на высоте" smile:achtung:
оставлял уже комментарий по данному вопросу - а здание красивое, особо изнутри на Садовом
incub
18.12.2012 16:50
Также недавно побывал на собеседовании в данном банке. Во-первых, удивила очередность этапов, т.е. сначала с руководителем отделения, потом с молодой девочкой с нечеткой дикцией из hr. Ну и во-вторых, профессионализм последней. Целый час стандартные вопросы ни о чем. Хотя нет, все это в резюме есть. Молодая девочка решает, кто будет создавать прибыль и репутацию такому банку?! Ну, ну...

Изменено: incub - 18.12.2012 16:51
savik
20.12.2012 08:56
2 incub
согласен на 1000%. Меня данный факт также удивил, но раз так принято и повелось, ничего не попишешь.
Странно, однако, в других банках сначала hrы отсеивают, потом к руководству по направлению ведут, дабы поговорить более предметно, а здесь hrы мегамозг smile:magic:
Lidl
Автор отзыва
20.12.2012 20:33
банку необходимы глобальные перемены. не даром говорят "рыба гниет с головы"...Австрийцы где вы? надо спасать банк...
Ermaksibir
14.02.2013 16:38
[/QUOTE]Австрийцы где вы? надо спасать банк... [QUOTE] smile:D smile:D smile:D
Вот бред-то. Одну трубу с нефтью мы на запад уже кинули... а они к нам еще одну - денежную... Бабки текут и ладно.
Что у Вас за соц пакет? ДМС? и пенсионка (которая опять же пополняет НПР райфа)? Этим в наше время мало кого удивишь.
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