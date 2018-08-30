Не так давно моя карьера в данном банке закончилась. Что могу сказать банк претендует на европейские стандарты, но, к сожалению, действительность далека от Европы. Самый большой минус это зарплата. "Старых" сотрудников банк не ценит - платят копейки, но вот новым сотрудникам зп дают в разы больше. Это полное неуважение к сотрудникам, которые не первый день в банке.



Руководство это как кому повезет. Скажу сразу, что не повезло вам с начальником, если попали в отдел кредитования sme. Отдел сплетников. Начальница помешанная на планах вплоть до 2020 года (сейчас только 13 наступает) особа. В целом впечатление осталось не плохое. Жаль, что непрофессионализм сотрудников hr и отдельно взятого руководства г-жа Г-ва оставляют неприятный осадок.