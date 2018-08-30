Хочу предостеречь тех, кто собирается поработать в этом банке! Текучка! Это во-первых! Очень тяжело работать, психологическое давление! Конкретной работы нет, а только видимость и контроль друг за другом, перетягивание одеяла на себя! Каждый видит себя начальником! Подумайте сто раз прежде чем согласиться поработать в этом банке, банк маленький! Не о чём! Очень сожалею, что обратив на него внимания, потеряла время! Отработала в этом банке две недели и сразу ушла, таких отношений между коллегами нигде не встречала! Не ходите работать в этот банк, мой совет! Будет очень тяжело в плане выполненя своих обязанностей!