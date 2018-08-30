Не очень хорошие впечатления от кадровой политики Татфондбанка. В понедельник пригласили на собеседование прошла псих тесты, заполнила анкету, уверяли меня что берут на вакансию менеджера по работе с физ. лицами, рассматривать больше никого не будут, опыт не требуется всему обучат во время работы, сказали что сотрудников катастрофически не хватает, открыты еще 4 вакансии, ну я подошла им на эту вакансию. Дали мне материал по которым должна была подготовиться и пройти еще проф. тесты. На следующее утро позвонили сотрудники СБ банка и задали след вопросы: "Где находилась моя предыдущая работа? Проживает ли со мной мама? И где находиться сейчас мой отец?" Мои ответы: Я приехала 3 года назад в Россию,имею гражданство российское, муж и мама живет со мной-все граждане РФ, а отец остался в бывшей союзной республике, т.к. мы с ним не жили. В РФ я не работала т.к. родила ребенка и была в декретном отпуске, а сейчас ребенок ходит в садик. Позже мне позвонили из отдела кадров и отказали, причину объяснили как закрытие данной вакансии. Я не поверила. У меня возникает вопрос: Может ли быть причиной отказа то, что я приехала из другой страны и не работала в РФ? Т.к. в остальном у меня все чисто, отсутствие кредитной истории, отсутствие судимости всех моих родственников. Причина моего переезда в РФ межнациональный конфликт наций в стране где я проживала. По национальности я русская. Все эти вопросы расстроили меня, т.к. я теперь понимаю что работать в каком либо банке я не смогу. Хотя весь мой опыт работы был в банке.