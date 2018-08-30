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Кадровая политика отрицательный голос не засчитан
Не очень хорошие впечатления от кадровой политики Татфондбанка. В понедельник пригласили на собеседование прошла псих тесты, заполнила анкету, уверяли меня что берут на вакансию менеджера по работе с физ. лицами, рассматривать больше никого не будут, опыт не требуется всему обучат во время работы, сказали что сотрудников катастрофически не хватает, открыты еще 4 вакансии, ну я подошла им на эту вакансию. Дали мне материал по которым должна была подготовиться и пройти еще проф. тесты. На следующее утро позвонили сотрудники СБ банка и задали след вопросы: "Где находилась моя предыдущая работа? Проживает ли со мной мама? И где находиться сейчас мой отец?" Мои ответы: Я приехала 3 года назад в Россию,имею гражданство российское, муж и мама живет со мной-все граждане РФ, а отец остался в бывшей союзной республике, т.к. мы с ним не жили. В РФ я не работала т.к. родила ребенка и была в декретном отпуске, а сейчас ребенок ходит в садик. Позже мне позвонили из отдела кадров и отказали, причину объяснили как закрытие данной вакансии. Я не поверила. У меня возникает вопрос: Может ли быть причиной отказа то, что я приехала из другой страны и не работала в РФ? Т.к. в остальном у меня все чисто, отсутствие кредитной истории, отсутствие судимости всех моих родственников. Причина моего переезда в РФ межнациональный конфликт наций в стране где я проживала. По национальности я русская. Все эти вопросы расстроили меня, т.к. я теперь понимаю что работать в каком либо банке я не смогу. Хотя весь мой опыт работы был в банке.
Lulusha • несостоявшийся сотрудник
19.12.2012 13:22
8 комментариев
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Lulusha
Автор отзыва
19.12.2012 13:25
Дискриминация это или нет?
Pennywice
19.12.2012 13:55
Дискриминацию доказать практически невозможно. Банк (да и любая организация) может назвать кучу причин, по которым тот или иной человек не подошел на какую-либо вакансию. И, естественно, ни один работодатель не скажет, что не взял человека на работу потому что он женщина, или потому что у него глаза Уже, чем ему хотелось бы, например. smile:D Скажут: "Вакансия была одна, а претендентов мы посмотрели десятерых. Выбрали, соответственно, одного. Самого подходящего". Всё просто.
Удачи в поисках работы. Я уверена, у вас всё получится.
Сергеич
19.12.2012 17:11
Из какой страны приехали?
Lulusha
Автор отзыва
19.12.2012 17:43
Из Киргизии
Lulusha
Автор отзыва
19.12.2012 17:46
Отправила сегодня к ним официальный запрос о причине отказа.

Изменено: Lulusha - 19.12.2012 19:13
kredittka
19.12.2012 20:30
дурдом какой-то
ferocius
20.12.2012 16:27
В это банк работать я Вам идти не советую! Потом можно пожалеть и не раз...
elya-dit
04.01.2013 16:51
+10000

Изменено: elya-dit - 04.01.2013 16:51
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