Всем привет! Я работаю в Сбербанке уже 5 лет, пришел работать сразу после универа. Поначалу платили вообще копейки тысяч 12 что ли, но за пять лет добавляли всего три раза по 14%. В итоге сейчас она не намного больше. Первые четыре года я пытался сделать карьеру, я продавал продукты усиленно и не только я а весь наш коллектив, и наш ДО был в лидерах по продажам нас часто хвалили на планерках, но в итоге карьеру сделала наша заведующая, которая ушла в управление, и ее подруга, которая заняла ее место, а все остальные операционисты кто уволился кто так же до сих пор работает операционистами.



Я пытался сделать карьеру, был проактивным и все такое, но не получилось, управление без блата не пробиться, пытался пробиться на руководителя одного ДО, но тоже начальство не пропустило, я разочарован этим. Теперь я кладу на все, что касается моей работы, я не соблюдаю стандарты сервиса у меня два раза была красная зона, я клал на все планы, которые до меня доводят, все равно премия этого никак не изменится, если их выполнить.



Мне дали однажды ученика обучить, так я просто дал ему список инструкций, которые нужно знать и ссылку на сайт, где содержится нормативная документация, ученик спустя два месяца поехал на аттестацию и смотрел на комиссию как баран на новые ворота, начальник одного отдела была в ярости и пожаловалась на меня моему не посредственному начальнику. На столе у меня всегда бардак.



Короче если бы был конкурс на самого хренового операциониста я бы в нем выиграл. Когда мне предлагают заполнить самооценку я всегда игнорирую это потому, что смысл заполнять, если все равно начальница поставит по своему. Меня, наверное, скоро уволят, или я сам уволюсь еще не решил. Но меня это не волнует, потому что я решил податься в бизнес и в банк работать я больше ни ногой, потому что я знаю, что везде так. Зачем я только потратил 5 лет своей жизни, лучше бы гонял машины с Владика были бы нервы целее и денег гораааздо больше. Всем пока!