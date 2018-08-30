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|Разочарован в Сбербанке и вообще работой в банке
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет! Я работаю в Сбербанке уже 5 лет, пришел работать сразу после универа. Поначалу платили вообще копейки тысяч 12 что ли, но за пять лет добавляли всего три раза по 14%. В итоге сейчас она не намного больше. Первые четыре года я пытался сделать карьеру, я продавал продукты усиленно и не только я а весь наш коллектив, и наш ДО был в лидерах по продажам нас часто хвалили на планерках, но в итоге карьеру сделала наша заведующая, которая ушла в управление, и ее подруга, которая заняла ее место, а все остальные операционисты кто уволился кто так же до сих пор работает операционистами.
Я пытался сделать карьеру, был проактивным и все такое, но не получилось, управление без блата не пробиться, пытался пробиться на руководителя одного ДО, но тоже начальство не пропустило, я разочарован этим. Теперь я кладу на все, что касается моей работы, я не соблюдаю стандарты сервиса у меня два раза была красная зона, я клал на все планы, которые до меня доводят, все равно премия этого никак не изменится, если их выполнить.
Мне дали однажды ученика обучить, так я просто дал ему список инструкций, которые нужно знать и ссылку на сайт, где содержится нормативная документация, ученик спустя два месяца поехал на аттестацию и смотрел на комиссию как баран на новые ворота, начальник одного отдела была в ярости и пожаловалась на меня моему не посредственному начальнику. На столе у меня всегда бардак.
Короче если бы был конкурс на самого хренового операциониста я бы в нем выиграл. Когда мне предлагают заполнить самооценку я всегда игнорирую это потому, что смысл заполнять, если все равно начальница поставит по своему. Меня, наверное, скоро уволят, или я сам уволюсь еще не решил. Но меня это не волнует, потому что я решил податься в бизнес и в банк работать я больше ни ногой, потому что я знаю, что везде так. Зачем я только потратил 5 лет своей жизни, лучше бы гонял машины с Владика были бы нервы целее и денег гораааздо больше. Всем пока!
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klop1982111 • сотрудник
19.12.2012 16:17
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Про Сверхбанк: уж лучше сами уходите, а то пнут по статье, оно Вам надо портить трудовую (если она конечно важна для Вас)?
Платежная система "Яндекс.Деньги" продана Сбербанку. Об этом на пресс-конференции 19 декабря заявил президент крупнейшей в России финансовой организации Герман Греф, передает корреспондент "Ленты.ру".
http://www.lenta.ru/news/2012/12/19/yamoney/
"Герман Греф подтвердил покупку "Яндекс.Денег"
Платежная система "Яндекс.Деньги" продана Сбербанку. Об этом на пресс-конференции 19 декабря заявил президент крупнейшей в России финансовой организации Герман Греф"
А Герыч, могёл. Учитесь жульё, это вам не бабосы в офшоры гонять. На глазах и с согласия президента большой страны
Увольняйтесь, и делайте карьеру/деньги там, где у вас это получится, и там где ваша инициатива будет отмечена по заслугам.
Какой смысл таким образом, как вы описали в отзыве, вести себя на работе? И писать такие душещипательные отзывы. Уходите оттуда. Мир клином не сошелся на Сбере. А ныть и сидеть там еще 5 лет, ничего не делая, но и ничего при этом не зарабатывая.... я даже как женщина не вижу в этом смысла. А уж мужчине и подавно должно быть не интересно всё это. Работать надо и зарабатывать. А не разгильдяйничать на работе, при этом думая, что наказываешь работодателя.
Удачи вам! Новой хорошей работы!