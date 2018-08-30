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Разочарован в Сбербанке и вообще работой в банке отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем привет! Я работаю в Сбербанке уже 5 лет, пришел работать сразу после универа. Поначалу платили вообще копейки тысяч 12 что ли, но за пять лет добавляли всего три раза по 14%. В итоге сейчас она не намного больше. Первые четыре года я пытался сделать карьеру, я продавал продукты усиленно и не только я а весь наш коллектив, и наш ДО был в лидерах по продажам нас часто хвалили на планерках, но в итоге карьеру сделала наша заведующая, которая ушла в управление, и ее подруга, которая заняла ее место, а все остальные операционисты кто уволился кто так же до сих пор работает операционистами.

Я пытался сделать карьеру, был проактивным и все такое, но не получилось, управление без блата не пробиться, пытался пробиться на руководителя одного ДО, но тоже начальство не пропустило, я разочарован этим. Теперь я кладу на все, что касается моей работы, я не соблюдаю стандарты сервиса у меня два раза была красная зона, я клал на все планы, которые до меня доводят, все равно премия этого никак не изменится, если их выполнить.

Мне дали однажды ученика обучить, так я просто дал ему список инструкций, которые нужно знать и ссылку на сайт, где содержится нормативная документация, ученик спустя два месяца поехал на аттестацию и смотрел на комиссию как баран на новые ворота, начальник одного отдела была в ярости и пожаловалась на меня моему не посредственному начальнику. На столе у меня всегда бардак.

Короче если бы был конкурс на самого хренового операциониста я бы в нем выиграл. Когда мне предлагают заполнить самооценку я всегда игнорирую это потому, что смысл заполнять, если все равно начальница поставит по своему. Меня, наверное, скоро уволят, или я сам уволюсь еще не решил. Но меня это не волнует, потому что я решил податься в бизнес и в банк работать я больше ни ногой, потому что я знаю, что везде так. Зачем я только потратил 5 лет своей жизни, лучше бы гонял машины с Владика были бы нервы целее и денег гораааздо больше. Всем пока!
klop1982111 • сотрудник
19.12.2012 16:17
14 комментариев
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Сергеич
19.12.2012 16:46
А Вы уже гоняли машины с Владика? Уверены, что нервы целее были бы?
MEN_018
19.12.2012 17:03
Сергеич, мне кажется по сравнению отношения в СберБанке к сотрудникам, даже проффесия могильщика намного спокойнее.. smile:D
klop1982111
Автор отзыва
19.12.2012 17:12
Конечно пробовал, сейчас же не 90-е, и в то время как я работал за 12 тыс. мои знакомы квартиры себе делали на продаже машин. Теперь конечно времена уже не те, пошлины повысили, и конструкторы стало ввозить не выгодно...
Aries68
19.12.2012 18:11
Про Владик насмешил: квартиры на перегонах делали как раз в дикие 90-е, сейчас это стабильный, но не более заработок, хотя и сейчас на трассе люди пропадают. Так что про нервы Вы загнули.
Про Сверхбанк: уж лучше сами уходите, а то пнут по статье, оно Вам надо портить трудовую (если она конечно важна для Вас)?
ДеадМарос
19.12.2012 19:42
На работу класть - это как-то не хорошо. Работу надо выполнять, иначе - зачем вы на неё пошли? А вот на всякое чмырло из псс и остальных недоделанных из этой банды класть можно и нужно. Команда вашего "доблестного" президента в очередной раз наварилась. Интересно, он потом, когданить, в мемуарах будет писать: а мы пилили-пилили.... а оне ЗОЛОТЫЕ smile:D
Цитата
Герман Греф подтвердил покупку "Яндекс.Денег"
Платежная система "Яндекс.Деньги" продана Сбербанку. Об этом на пресс-конференции 19 декабря заявил президент крупнейшей в России финансовой организации Герман Греф, передает корреспондент "Ленты.ру".

http://www.lenta.ru/news/2012/12/19/yamoney/
kredittka
19.12.2012 20:25
автор, пока работаете, подкопите деньги на получение знаний о бизнесе... мыслить категориями "пригоню машины с Владика - сделаю крутой бизнес" сейчас никак нельзя...
Typhoon
19.12.2012 20:54
smile:D smile:D smile:D
"Герман Греф подтвердил покупку "Яндекс.Денег"
Платежная система "Яндекс.Деньги" продана Сбербанку. Об этом на пресс-конференции 19 декабря заявил президент крупнейшей в России финансовой организации Герман Греф"
А Герыч, могёл. Учитесь жульё, это вам не бабосы в офшоры гонять. На глазах и с согласия президента большой страны smile:o
novo96
20.12.2012 10:12
так они там все одна большая дружная команда..это я про президентов smile:)
Pennywice
20.12.2012 10:19
Какой-то замогильный отзыв. smile:D Это же до какого состояния обреченности, безнадеги и необратимости надо было дойти, чтобы такое написать.
Увольняйтесь, и делайте карьеру/деньги там, где у вас это получится, и там где ваша инициатива будет отмечена по заслугам.
Какой смысл таким образом, как вы описали в отзыве, вести себя на работе? И писать такие душещипательные отзывы. Уходите оттуда. Мир клином не сошелся на Сбере. А ныть и сидеть там еще 5 лет, ничего не делая, но и ничего при этом не зарабатывая.... я даже как женщина не вижу в этом смысла. А уж мужчине и подавно должно быть не интересно всё это. Работать надо и зарабатывать. А не разгильдяйничать на работе, при этом думая, что наказываешь работодателя. smile:D
Удачи вам! Новой хорошей работы!
kma85
20.12.2012 19:50
надо устраивать массовую забастовку!!! smile:evil: smile:nunu: smile:achtung: все думают, что сберегательная банка - это престижно (те кто с ней не сталкивался), а на деле это наглядное пособие рабовладельческого строя и крепостного права...труд не ценится вообще!!! подыхаешь на этой работе, оставляя там всего себя, не видя жизни, семьи и детей, а тебя ещё и говном поливают регулярно и обильно smile:bonk:
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