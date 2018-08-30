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|"Чего вы боитесь? Везде камеры" - оказывается, нет
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Я оказывается работаю без камеры видеонаблюдения.
У меня произошла недостача, а я даже не могу просмотреть за всеми своими и чужими действиями. Около термокассы, где я работаю, ведут непонятные типы покрасочные работы. Руководство вместо того, чтобы стены постоянно перекрашивать, лучше бы камеры установило. Не знаю, могу ли я отказаться работать без видеонаблюдения или хотя бы отказаться выдавать деньги.
От админа: Место работы не уточните?
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Южанка • сотрудник
22.12.2012 07:22
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Всегда это была "темпокасса". Сотрудники...
Их же ставят не для вас, а для руководства - типа соблюдаете ли вы стндарты и т.д.
Тут был отзыв как работник передал клиенту бОльшую сумму, ну и помогло видеонаблюдение ему?
Вот именно....
Изменено:
"Тут был отзыв как работник передал клиенту бОльшую сумму, ну и помогло видеонаблюдение ему?" - а мне в службе безопастности, сказали, что они подключают милицию и возвращают деньги.
Изменено:
Приукрасили ситуацию.
Если клиент не захочет деньги возвращать, СБ не поможет.