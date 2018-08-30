Я оказывается работаю без камеры видеонаблюдения.

У меня произошла недостача, а я даже не могу просмотреть за всеми своими и чужими действиями. Около термокассы, где я работаю, ведут непонятные типы покрасочные работы. Руководство вместо того, чтобы стены постоянно перекрашивать, лучше бы камеры установило. Не знаю, могу ли я отказаться работать без видеонаблюдения или хотя бы отказаться выдавать деньги.



От админа: Место работы не уточните?