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"Чего вы боитесь? Везде камеры" - оказывается, нет отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я оказывается работаю без камеры видеонаблюдения.
У меня произошла недостача, а я даже не могу просмотреть за всеми своими и чужими действиями. Около термокассы, где я работаю, ведут непонятные типы покрасочные работы. Руководство вместо того, чтобы стены постоянно перекрашивать, лучше бы камеры установило. Не знаю, могу ли я отказаться работать без видеонаблюдения или хотя бы отказаться выдавать деньги.

От админа: Место работы не уточните?
Южанка • сотрудник
22.12.2012 07:22
5 комментариев
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Тата
22.12.2012 08:22
"Около термокассы". Они именно ТАК называются?
Всегда это была "темпокасса". Сотрудники... smile:o
Aries68
22.12.2012 08:47
Всегда считал, что работники ненавидят видеонаблюдение - ни высморкаться, ни колготки поправить.
Их же ставят не для вас, а для руководства - типа соблюдаете ли вы стндарты и т.д.
Тут был отзыв как работник передал клиенту бОльшую сумму, ну и помогло видеонаблюдение ему?
Вот именно.... smile:D

Изменено: Aries68 - 22.12.2012 08:47
Dimson51
22.12.2012 11:32
а что оно вам даст? опытный кассир как правило сам восстанавливает круг лиц на ком мог обсчитаться. а так лишний повод аудиторам заставить вас писать объяснительную за нарушение 1354.
Южанка
Автор отзыва
22.12.2012 19:00
опечатки никто не отменял.
"Тут был отзыв как работник передал клиенту бОльшую сумму, ну и помогло видеонаблюдение ему?" - а мне в службе безопастности, сказали, что они подключают милицию и возвращают деньги.

Изменено: Южанка - 22.12.2012 19:01
Brand
23.12.2012 09:29
"в службе безопастности, сказали, что они подключают милицию и возвращают деньги"

Приукрасили ситуацию.

Если клиент не захочет деньги возвращать, СБ не поможет.
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