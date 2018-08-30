Пришел работать в карточный центр ЮниКредит Банка 13 августа сего года. Оформили по договору подряда, что изначально немного насторожило. Однако договор подписали сразу, зарплата была прописана четко, так что я успокоился. В дальнейшем понял, что не в последнюю очередь банк оформляет сотрудников на должности без опыта работы именно таким образом, чтобы при желании легко расторгнуть договор с человеком, который, по мнению руководства, не соответствует требованиям. Все-таки увольнение по статье - вещь довольно редкая, а заставить сотрудника уволиться по собственному не всегда можно.



Зарплату положили неплохую (27000р./мес), опыт работы в колл-центре уже был, так что проблем никаких не возникло, на третий день обучения уже сидел на линии сам. Работать было легко и приятно, коллектив оказался отличный, бесплатные обеды стали приятным дополнением к неплохой зарплате. Зарплату платили один раз в месяц, 6 числа, что довольно неудобно, но не смертельно. Приходила правда зарплата не на карту, а на текущий счет в банке, так что потом нужно было оформлять перевод на карту, но это все мелочи.

Платили вовремя, с суммами не обманывали. Зарплата зависела от фактически отработанных смен - я работал по графику 2/2, т.е. у меня было 15 смен в месяц. Больничный не оплачивался, но при наличии оного, пропущенную смену можно было отработать.

В общем все было прекрасно, а с октября месяца зарплату и вовсе подняли до 30 тысяч.



Беда ко мне пришла, откуда не ждали. В конце сентября получил красивое извещение от военного комиссариата о том, что неплохо бы и в армию пойти, коль в институте более не учишься. Решил, что бегать до 27 лет глупо, лучше год отслужить и спокойно жить дальше. Честно явился в районный военкомат, обследовался, получил повестку на призывную комиссию. Решил уведомить работодателя, о том, что октябрь станет последним месяцем моей работы, чтобы не уходить резко, тем самым работодателя подставляя (кол-во человек в смену все-таки рассчитано). Ладно, обо всем рассказал, меня поняли, все опять отлично.



В октябре мотался попеременно в военкомат, и по поликлиникам-больницам (врачи военкомата нашли в мед. карте старую запись с каким-то "страшным" диагнозом и заставили пройти обследование), так что полного количества смен не отработал (собственно и получил з/п за 13 из 15 смен). Нужно сказать, что где-то за неделю до получения зарплаты тебе приносят ведомость, в которой прописано, сколько ты получишь, ты эту ведомость подписываешь и радуешься жизни.

В общем, до конца октября так и не стало ясно, когда я уйду в армию. Новых людей уже нашли, однако они еще обучались, поэтому я договорился с начальством, что отработаю несколько смен в ноябре. Меня честно предупредили, что деньги за эти смены я получу не по факту увольнения, а 6 декабря. Ну что ж, не страшно, решил я, все равно буду в армии. В ноябре отработал три смены, две из них в обычный день, и одну в праздничный (кц работает круглосуточно и без выходных). На следующий день после своей последней смены пошел в военкомат и получил, как обухом по голове, заявление о том, что по результатам обследования принято решение предоставить мне отсрочку на один год, дабы я продолжил обследоваться. Военкомат невозможно уговорить, чтобы тебя не брали в армию, но еще труднее уговорить его, чтобы тебя взяли. Мда...



На мое место в банке уже взяли нового человека, плюс я не проходил новые курсы обучения (так как планировалось, что они мне не понадобятся), так что остаться в ЮниКредит я уже не мог. Пришел подписывать документы о расторжении договора. Подписал, все ок, решил уточнить, не стоит ли мне заодно подписать зарплатную ведомость. Мне ответили, что они (ведомости), разумеется, еще не готовы, но я могу не волноваться, вопрос будет решен, и 6 декабря деньги мне придут в обычном режиме. С легким сердцем я отправился искать новую работу.



Подходит 6 декабря, новая работа давно найдена (слава Богу, с банковской сферой распрощался), ждем-с зарплату от ЮниКредит. Захожу в интернет банк, но вместо 5 с небольшим тысяч вижу на счете 2200. Несколько удивляюсь, звоню в любимый карточный центр, прошу человека, отвечающего за зарплатные ведомости. Получаю весьма неожиданный ответ: "Бухгалтерия всех уволенных сотрудников рассчитала только за смены по рабочим дням, а ты работал в праздники, поэтому за ту смену тебе не заплатили". Ну я понимаю, косяки бывают, спрашиваю, когда исправят. Мне отвечают, что они ничего не обещают, но сейчас направят запрос руководству. Тут уж я как-то немного задергался (фраза про "ничего не обещаем" испугала). Но решил, что КЦ меня еще не подводил, не подведет и на этот раз. Ждал ровно две недели, мне никто не позвонил, деньги на счете так и не появились, в день планируемого конца света решил позвонить еще раз сам. Ну и меня радостно информируют о том, что в бухгалтерию был направлен запрос, оттуда пришел счет-отказ, и все на это забили. Спрашиваю, что делать, мне отвечают, что помочь ничем не могут, все уже закрыто, и вообще, я должен радоваться, что хоть что-то получил, так как некоторые уволившиеся в ноябре остались и без этого (видимо работали только в праздники и по ночам, негодяи). Короче, отработал в ноябре 36 часов (3 смены по 12), з/п получил за 18 часов (2 смены по 9). 18 часов в подарок банку.



В общем, просто обидно. Деньги конечно не супер большие (но и не очень маленькие, если живешь на зарплату), но впечатление в итоге оказалось очень испорчено. Разумеется в суд с претензиями я не пойду (не та сумма, чтобы тратить несколько месяцев, да и, собственно, доказать, что я работал в праздники может только расписание в Excel, которое легко правится ).



Как итог: спасибо ЮниКредит за несколько приятных месяцев работы в отличном коллективе (особенно в ночные и выходные смены, когда мало звонков, с гитарой и бутылочкой Очаковского (кваса разумеется)).

Но, вот так, к сожалению получается, что большой плюс на небольшой минус, в итоге дает минус. Обидно, что как только человек уволился, на него сразу и забили, и разбираться в ситуации, уверен, просто не стали.

Если кто соберется устраиваться в этот банк по договору подряда, а потом придет пора увольняться, обязательно увольняйтесь четко в конце месяца, уже после подписания зарплатной ведомости. И тогда все будет хорошо.



С уважением, бывший сотрудник КЦ (Валя).