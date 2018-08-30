Уважаемые друзья и коллеги! Сегодня наконец-то я готов написать об отделении «Даниловское», а именно от Ч. до К., я имею в виду управляющих.



Так вот, устраиваясь на работу в банк Москвы, нужно пройти огонь, воду и медные трубы и все это за нищенский оклад, на испытательный срок и того меньше. Полиграф в порядке вещей был… На самую простую позицию - специалист по продажам и РКО.

А дальше - больше, сотрудников гоняют по всей серой ветке, езжай и все.



Так вот, выше перечисленные господа, имейте уважение к сотрудникам. Но по сути вы ничего не делаете, вы просто их выкидываете.