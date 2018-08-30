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|Годовая премия
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являюсь сотрудником Банка Русский Стандарт, должность менеджер-консультант в Операционном Офисе, работаю в банке 3 года, в данный момент времени с конца октября 2012 года по март 2013 года нахожусь в отпуске по беременности и родам (больничный лист 140 дней), в начале марта иду в очередной оплачиваемый ежегодный отпуск, в конце марта в отпуск по уходу за ребенком.
В конце декабря от сотрудников банка узнала о выплате ежегодной годовой премии в приличном размере, мне премия не была выплачена, хотелось бы узнать имела ли я право на получение этой премии, или сотрудники отработавшие почти что полный год в банке, но уходящие в отпуск по беременности и родам не имеют право на получение данной премии.
Кто решает данный вопрос непонятно, видимо банку не выгодно оплачивать премию сотрудникам уходящим в декрет, хотя в других организациях заботятся о сотрудниках и годовую премию выплачивают.
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Ольга 84 • сотрудник
22.01.2013 03:45
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Ответ банка:
Добрый день, Ольга 84!
Пришлите мне, пожалуйста, данные для Вашей идентификации, постараюсь прояснить ситуацию. Данные просьба направить мне через личное сообщение на Банки, ру
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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Платить премию или не платить - это право работодателя, если не прописан сей приятный факт в Вашем трудовом договоре, что премия выплачивается за фактическое перевыполнение плана или от колличества выходов на работу, в противном случае работодатель сам принимает решение (чаще всего - в лице руководителя отделения), в Вашем случае банк решил с экономить ден. знаки на Вашу выплату .. это у Вас ребенок и отпуск, а у банка бизнес, вывалились из обоймы - пеняйте только на свой трудовой договор .. если он "формален" - Ваши планы на эту премию более чем туманны .. судебные перспективы равны нулю - без неопровержимых фактов.
такова жизнь .. и сладкое слово "кризис", на него можно многое списать ..