Являюсь сотрудником Банка Русский Стандарт, должность менеджер-консультант в Операционном Офисе, работаю в банке 3 года, в данный момент времени с конца октября 2012 года по март 2013 года нахожусь в отпуске по беременности и родам (больничный лист 140 дней), в начале марта иду в очередной оплачиваемый ежегодный отпуск, в конце марта в отпуск по уходу за ребенком.



В конце декабря от сотрудников банка узнала о выплате ежегодной годовой премии в приличном размере, мне премия не была выплачена, хотелось бы узнать имела ли я право на получение этой премии, или сотрудники отработавшие почти что полный год в банке, но уходящие в отпуск по беременности и родам не имеют право на получение данной премии.



Кто решает данный вопрос непонятно, видимо банку не выгодно оплачивать премию сотрудникам уходящим в декрет, хотя в других организациях заботятся о сотрудниках и годовую премию выплачивают.