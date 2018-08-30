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|Не ходи админ работать в ХКФ
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Коллеги сетевики когда вам будут предлагать вакансию сто раз подумайте прежде чем согласится. Не так давно был у них на собеседовании. Больше всего не понравилось что на собеседовании мне так ни разу не задали вопрос по вакансии, а были только вопросы из разряда : "Ты с этим работал? Ты это делал? ", как написано ранее из областей которые вакансия не предусматривает.
В итоге, когда в конце собеседования я спросил на что мне рассчитывать, мне клятвенно пообещали позвонить и договорится о встрече в Москве так как, ни HR, ни тот "технический специалист" которые меня собеседовали не могут принять решение о том подхожу я им или нет. Соответственно никто не позвонил.
Вопрос зачем меня дергать из Москвы, где я тружусь, чтобы пройти собеседование в Обнинске и потом оказывается что решения принимается в Москве при личной встрече с руководством? Чуть позже случилась еще одна интересная история, одно из кадровых агенств, начало меня усиленно сватать в этот банк, когда я переписке с HR этого агенства я объяснил почему я не желаю работать в этом банке, девушка конечно удивилась, но больше мне вакансий этого банка не присылала, мы с ней по другим вакансиям работали и я как то переписке я спросил её о том удалось ли им подобрать сотрудника в ХКФ, на что получил ответ что они с ними не работают по причине того что заказчик(ХКФ) их кинул.
Итого кратко резюмирую коллеги сетевики, вот вакансия http://hh.ru/vacancy/6707058
или http://hh.ru/vacancy/7069985, не ведитесь на этот развод.
P.S. Имею статусы CCNP,CCNA Sec, Cisco Express Foundation Fied Specialist, MCP и без работы не сижу, но с таким подходом к подбору специалистов столкнулся впервые и всем своим коллегам и товарищам, которые могли бы претендовать на эту вакансию я порекомендовал туда не ходить.
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Stinger1981 • несостоявшийся сотрудник
22.01.2013 11:31
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Ответ банка:
Добрый день,
Соглашусь с Вами – нелогично ехать из Москвы в Обнинск для первичного собеседования, если это можно сделать в Москве.
И, конечно, я считаю, что непрофессионально и просто невежливо, когда люди обещают позвонить тебе и дать обратную связь, а сами этого не делают. И я обязательно разберусь с этим.
А остальное – это Ваше восприятие и эмоции, и Вы имеете на них полное право.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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|Антон Казаков
01.03.2013 18:00
|Статусы имеете, а русского языка не знаете, чуть глаза не поломал читая
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