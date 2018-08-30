Коллеги сетевики когда вам будут предлагать вакансию сто раз подумайте прежде чем согласится. Не так давно был у них на собеседовании. Больше всего не понравилось что на собеседовании мне так ни разу не задали вопрос по вакансии, а были только вопросы из разряда : "Ты с этим работал? Ты это делал? ", как написано ранее из областей которые вакансия не предусматривает.



В итоге, когда в конце собеседования я спросил на что мне рассчитывать, мне клятвенно пообещали позвонить и договорится о встрече в Москве так как, ни HR, ни тот "технический специалист" которые меня собеседовали не могут принять решение о том подхожу я им или нет. Соответственно никто не позвонил.



Вопрос зачем меня дергать из Москвы, где я тружусь, чтобы пройти собеседование в Обнинске и потом оказывается что решения принимается в Москве при личной встрече с руководством? Чуть позже случилась еще одна интересная история, одно из кадровых агенств, начало меня усиленно сватать в этот банк, когда я переписке с HR этого агенства я объяснил почему я не желаю работать в этом банке, девушка конечно удивилась, но больше мне вакансий этого банка не присылала, мы с ней по другим вакансиям работали и я как то переписке я спросил её о том удалось ли им подобрать сотрудника в ХКФ, на что получил ответ что они с ними не работают по причине того что заказчик(ХКФ) их кинул.



Итого кратко резюмирую коллеги сетевики, вот вакансия http://hh.ru/vacancy/6707058

или http://hh.ru/vacancy/7069985, не ведитесь на этот развод.



P.S. Имею статусы CCNP,CCNA Sec, Cisco Express Foundation Fied Specialist, MCP и без работы не сижу, но с таким подходом к подбору специалистов столкнулся впервые и всем своим коллегам и товарищам, которые могли бы претендовать на эту вакансию я порекомендовал туда не ходить.